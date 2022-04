Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Peloton kündigte Guide - eine mit dem Fernseher verbundene Kamera für das Krafttraining - bereits im November 2021 an. Nun hat das Unternehmen die Verfügbarkeit in Großbritannien, den USA, Kanada und Australien bekannt gegeben.

Peloton Guide wurde entwickelt, um denjenigen, die sich für Krafttraining interessieren, die gleiche immersive Erfahrung zu bieten, die Peloton mit seinen Produkten Bike, Bike+ und Tread bietet.

Es gibt eine Reihe von Funktionen an Bord, darunter den Movement Tracker, einen Partner, mit dem Sie Ihr Training überwachen können. Er erscheint während des Trainings und ermutigt Sie, Ihre Übungen zu Ende zu führen und die Gewichte nicht abzusetzen oder die Hocke zu beenden, bevor die Wiederholungen beendet sind.

Der Movement Tracker kennt Hunderte von Bewegungen und ihre Variationen, während die Peloton-Kursbibliothek eine Reihe von Übungen enthält, die mit ihm kompatibel sind. Er erkennt, wenn du zum Beispiel Hampelmänner statt Kniebeugen machst, damit du nicht schummelst.

Es gibt auch eine Funktion namens Self Mode, mit der Sie sich selbst neben dem Trainer sehen können, um Ihre Form zu überprüfen, und mit Movement Details können Sie eine Bewegung nachschlagen, wenn Sie sich nicht sicher sind, bevor Sie sie ausführen. Die Körperaktivität zeigt Ihnen Ihre Trainingshistorie an und hebt die Muskelgruppen hervor, die Sie zuletzt trainiert haben.

Peloton Guide bietet auch eine Reihe von neuen Kraftkursen und Programmen, die für Guide selbst entwickelt wurden. Dazu gehört das Floor Bootcamp, bei dem Jess Sims und Selena Samuela in einem 12-Klassen-Programm Cardio- und Krafttraining miteinander verbinden. Wenn diese Kurse so sind wie die Bike Bootcamps, sind wir begeistert.

Peloton Guide ist ab dem 5. April 2022 in Großbritannien, den USA, Kanada und Australien erhältlich. Die Preise beginnen bei 295 $ in den USA und 275 £ in Großbritannien. Sie müssen sich außerdem für die monatliche Peloton All-Access-Mitgliedschaft anmelden, um Zugang zur Bibliothek der Live- und On-Demand-Kurse des Unternehmens zu erhalten.

Die besten Amazon US Prime Day 2021 Angebote: Ausgewählte Deals noch live von Maggie Tillman · 23 Juni 2021 Der Prime Day 2021 läuft jetzt!

Neue All-Access-Mitglieder, die nur den Guide nutzen, erhalten für den Rest des Jahres 2022 einen Einführungspreis von 24 $/Monat in den USA und 24 £/Monat in Großbritannien. Ab Januar 2023 wird dieser Preis auf 39 $/£39 pro Monat steigen. Bestehende Peloton All-Access-Mitglieder können Guide ohne zusätzliche Kosten zu ihrer Mitgliedschaft hinzufügen.

Schreiben von Britta O'Boyle.