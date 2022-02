Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Peloton bietet mehrere Funktionen, von Just Ride und Scenic Routes bis hin zu einer Vielzahl von angebotenen Kursen. Es gibt auch eine Funktion namens Lanebreak, die Cardio und Gaming kombiniert – was gibt es nicht zu lieben, he?

Dies ist alles, was Sie über Peloton Lanebreak wissen müssen, einschließlich dessen, wie es funktioniert und wie Sie es auf Ihr Peloton Bike oder Bike+ bekommen.

Peloton Lanebreak ist eine von Peloton angebotene Funktion, die sich neben den Funktionen „Just Ride“ und „Scenic Routes“ im Abschnitt „Mehr“ der Benutzeroberfläche von Peloton Bike und Bike+ befindet.

Lanebreak ist als rhythmusbasiertes Erlebnis konzipiert, bei dem Sie Ihre Trittfrequenz oder Ihren Widerstand in Bezug auf die Hinweise auf dem Bildschirm anpassen und aufrechterhalten müssen, um die höchstmögliche Punktzahl zu erzielen. Es ist immer noch ein Training, aber es ist auch als Spiel konzipiert.

Peloton Lanebreak hat eine virtuelle sechsspurige Strecke mit einem Bildschirmrad, das Sie steuern müssen. Sie werden mit Hindernissen begrüßt, die mit dem Takt der Musik synchron sind, und es gibt Ziele, die Sie erreichen müssen. Sie steuern die Trittfrequenz wie gewohnt mit Ihrer Beingeschwindigkeit, aber wenn Sie die Lanebreak-Funktion verwenden, können Sie mit dem Widerstandsknopf nach links oder rechts abbiegen, um Hindernissen auszuweichen und das Rad zu steuern.

In Lanebreak sind verschiedene Levels verfügbar, von verschiedenen Trainingstypen wie HIIT und Intervallen bis hin zu spezifischen Playlists, und jedes Level bietet vier unterschiedliche Schwierigkeitsgrade, von Anfänger bis Experte.

Die Levels variieren auch in der Länge - zwischen fünf und 20 Minuten - und es gibt auch verschiedene Musikgenres, einschließlich exklusiver David Bowie-Remixe.

Lanebreak bietet außerdem drei verschiedene Arten von Herausforderungen und Fortschrittsmöglichkeiten. Zu diesen Herausforderungen gehören Pickups, Streams und Breakers. Mit Pickups können Sie Punkte sammeln, solange Sie es schaffen, auf der erforderlichen Spur zu bleiben. Streams konzentrieren sich auf die Trittfrequenz im Austausch gegen Punkte und Breakers, es dreht sich alles um die Energieabgabe.

Die Peloton Lanebreak-Funktion ist gut und obwohl sie beim ersten Ausprobieren in Bezug auf die Steuerung etwas gewöhnungsbedürftig ist, werden Sie schnell den Dreh raus haben.

Wie bereits erwähnt, gibt es auf der virtuellen Strecke sechs Fahrspuren und gelegentlich haben Sie die Möglichkeit, zwischen zwei verschiedenen Fahrspuren zu wählen. Die linke Seite ist in Bezug auf den Widerstand die leichtere Seite, während die rechte schwerer ist. Wählen Sie das Richtige und Sie erhalten mehr Punkte (ca. 10 mehr pro Stream).

Sie drehen den roten Widerstandsknopf, um sich zwischen den Bahnen zu bewegen, und die Idee ist, so viele „Beats“ wie möglich zu sammeln, wenn sie in den Bahnen erscheinen. Es gibt auch 'Breaker', die hin und wieder auftauchen und erfordern, dass Sie Ihre Leistung (Kombination aus Trittfrequenz und Widerstand) erhöhen, um sie aufzuladen. Je mehr Sie aufladen, desto mehr Punkte sammeln Sie. Zwischen „Beats“ und „Breakers“ gibt es „Streams“.

Für „Streams“ müssen Sie die Zielkadenz an den angegebenen Bereich anpassen und halten, wenn Sie sich in einem Stream befinden. Sobald Sie ein Lanebreak-Workout abgeschlossen und Punkte für die gesammelten Beats, Breakers und Streams gesammelt haben, finden Sie sich auf der globalen Rangliste für das von Ihnen gewählte Level und den Schwierigkeitsgrad wieder. Sie erhalten auch bis zu drei Sterne, je nachdem, wie gut Sie auf dem Level abschneiden. Dies basiert darauf, wie viele der Beats, Streams und Breaker Sie absolvieren.

Insgesamt macht es viel Spaß und wir können uns definitiv vorstellen, süchtig danach zu werden, drei Sterne für jedes Lanebreak-Training zu erhalten, das wir ausprobieren.

Peloton Lanebreak wird ab dem 16. Februar 2022 für Mitglieder eingeführt. Um darauf zugreifen zu können, müssen Sie zunächst sicherstellen, dass Sie die neueste Software in einem Land verwenden, das diese Funktion unterstützt.

Sie sollten dazu aufgefordert werden, wenn Sie Ihr Bike oder Bike+ einschalten.

Sobald Ihr Bike oder Bike+ aktualisiert ist, müssen Sie zum Abschnitt „Mehr“ unten auf Ihrem Peloton-Bildschirm gehen, wo Sie die Peloton Lanebreak-Funktion finden.

Beste Amazon US Prime Day 2021 Deals: Ausgewählte Deals noch live von Maggie Tillman · 23 Juni 2021 Prime Day 2021 steht an!

Peloton hat die Lanebreak-Funktion am 16. Februar 2022 für Benutzer in den USA, Kanada, Großbritannien, Deutschland und Australien eingeführt.

Schreiben von Britta O'Boyle.