Peloton hat endlich eine Pause-Taste hinzugefügt

(Pocket-lint) - Peloton ist vor allem für seine Spinbikes bekannt – das Bike und Bike+ – die beide hervorragend sind, aber obwohl sie eine Vielzahl von Funktionen bieten, fehlte bisher eine wichtige Funktion: die Möglichkeit zum Anhalten.

Das amerikanische Unternehmen kündigte in einem Blogpost an, dass das Warten ein Ende hat und der Pause-Knopf beim Bike und Bike+ „für die kleinen Momente, die man nicht ignorieren kann“ kommt. Der Button wird auch "bald" zum Tread kommen, aber noch nicht.

Mit der Pause-Taste können Peloton Bike- und Bike+ -Benutzer On Demand-Workouts pausieren, indem sie den Bildschirm gedrückt halten und bestätigen, dass Sie pausieren möchten. Zuvor mussten die Benutzer ihr Training unterbrechen, sich um das kümmern, was sie unterbrechen musste, und dann dort fortfahren, wo das Training gerade war, anstatt dort, wo sie aufgehört hatten.

Die Einführung der Pause-Schaltfläche - die ehrlich gesagt längst überfällig ist - ermöglicht es Benutzern, alles einzufrieren, bis Sie fortfahren. Die Klasse, der Fortschritt und die aggregierten Metriken kommen vollständig zum Erliegen. Sie verlieren Ihren Rang in der Bestenliste, bleiben jedoch in der "Hier jetzt"-Bestenliste aufgeführt und dies spiegelt sich auch in Ihrer Trainingszusammenfassung und Scorecard wider.

Benutzer werden auch erfreut sein zu wissen, dass das Pausieren eines Kurses Ihre Fähigkeit, Fortschritte bei Programmen, Herausforderungen, Erfolgen, Streaks, Meilensteinen oder persönlichen Aufzeichnungen zu erzielen, nicht beeinträchtigt. Die Pause-Taste wird jetzt für Peloton Bike und Bike+ eingeführt. Installieren Sie also alle Updates, wenn Sie dazu aufgefordert werden, wenn Sie für Ihre nächste Fahrt aufspringen.

