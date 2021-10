Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Peloton hat ein paar Maschinen im Portfolio , darunter zwei Fahrräder und zwei Laufbänder, aber egal welches Sie zu Hause haben, das Prinzip ist das gleiche: Trainieren Sie auf ihnen und beobachten Sie den begeisterten Peloton-Lehrer auf dem großen Bildschirm vor Ihnen von dir.

Das Peloton-Erlebnis ist jedoch tiefgreifend. Es gibt Funktionen über Funktionen, die in die Maschinen integriert sind – von denen einige nicht so leicht zu finden sind – während Sie also einfach auf das Tread steigen und laufen oder auf das Fahrrad steigen und mit den Instruktoren fahren können, gibt es so viel mehr als nur Treffen das Auge, das Ihnen hilft, Ihre Ziele zu erreichen.

Wir haben uns mit all diesen Funktionen des Peloton Bike+ beschäftigt, um diese Liste mit Tipps und Tricks zusammenzustellen, von denen wir hoffen, dass sie Ihnen helfen, das Beste aus Ihrem Peloton Bike oder Bike+ herauszuholen.

Dieser hier ist nicht so offensichtlich. Live-Klassen werden in der oberen rechten Ecke des Displays sowie auf der Registerkarte Zeitplan angezeigt. Um an einem Live-Kurs teilzunehmen, müssen Sie sich selbst einzählen oder auf "Beitreten" tippen, wenn Sie gerade rechtzeitig oder etwas zu spät kommen.

Tippen Sie unten auf Ihrem Peloton Bike/Bike+-Display auf die Registerkarte Zeitplan > Tippen Sie auf das Datum, an dem Sie einen Live-Kurs machen möchten > Scrollen Sie durch die verfügbaren Kurse > Tippen Sie auf "Zähl mich ein" oder "Beitreten", wenn Sie das gefunden haben Klasse, die Sie mögen.

Wenn Sie sehen möchten, welche Live-Klassen auf Peloton Bike oder Bike+ anstehen, gehen Sie zum Tab Zeitplan am unteren Rand des Displays. Der angezeigte Bildschirm zeigt Ihnen automatisch alle Live-Klassen für diesen Tag.

Es gibt eine Reihe von Programmen auf dem Peloton Bike und Bike+, die Ihnen dabei helfen, Ihre Ziele zu erreichen, sei es zum Beispiel das Erlernen des Peloton-Fahrens, ein Kernprogramm zur Stärkung Ihres Rumpfes oder ein Pilates-Programm.

Tippen Sie unten auf dem Bildschirm auf die Registerkarte Programme > Wählen Sie das Programm aus, das Sie starten möchten. Sie sind unterschiedlich lang, erfordern jedoch jeweils eine bestimmte Anzahl von Trainingseinheiten pro Woche.

Wir haben eine separate Funktion zum Verbinden Ihrer Apple Watch mit dem Peloton Bike+, aber wenn Sie eine Watch Series 3 oder höher haben und das Bike+ haben, können Sie die beiden mit GymKit verbinden . Starten Sie eine kompatible Fahrt auf dem Peloton > Halten Sie Ihre Apple Watch an den oberen Rand des Bildschirms neben der Kamera > Drücken Sie auf Ihrer Apple Watch auf Verbinden > Drücken Sie auf Ihrem Peloton-Bildschirm auf Start.

Denken Sie daran, dass nicht alle Fahrten mit GymKit kompatibel sind, zum Beispiel die Fahrrad-Bootcamps und die Kraftklassen sind dies nicht.

Herausforderungen eignen sich hervorragend, um Sie auf Peloton zu motivieren. Es gibt einen für das Jahr namens The Annual, aber es gibt auch monatliche, die perfekt sind, um dir einen zusätzlichen Grund zu geben, auf das Fahrrad zu steigen, selbst wenn dir 20 Gründe einfallen, dies nicht zu tun.

Tippen Sie unten auf dem Bildschirm auf Herausforderungen > Tippen Sie auf Beitreten für eine der Herausforderungen, die auf Ihrer Straße klingen. Alle, denen Sie beitreten, werden auch hier angezeigt, mit einem Fortschrittsbalken, der anzeigt, wie Sie auf dem richtigen Weg sind, um sie abzuschließen. Du siehst auch alle Herausforderungen, an denen du teilnimmst, wenn du auf der Registerkarte „Startseite“ nach unten scrollst.

Es gibt mehrere Möglichkeiten, ein Training auf Peloton zu löschen. Einer der schnellsten ist, auf Ihren Benutzernamen in der unteren linken Ecke zu tippen> Tippen Sie auf Trainingsverlauf> Wischen Sie von rechts nach links auf einem Training aus der Liste, das Sie löschen möchten> Tippen Sie auf "Training löschen".

Sie können auch auf ein Training in der Liste tippen, in den Statistikdetails und Grafiken auf der rechten Seite nach unten scrollen und unten auf "Training löschen" tippen.

Die kurze Antwort darauf ist, dass Sie das nicht können. Sobald Sie ein Peloton-Training gestartet haben – ob live oder auf Abruf – können Sie es nicht pausieren. Sie können die Fahrt verlassen und danach wieder zurückkehren, aber Sie kehren dort zurück, wo sie sich befindet, und nicht dort, wo Sie aufgehört haben.

Es ist nicht möglich, auf Peloton einen Lehrer anzutippen und ihn als solchen zu favorisieren. Sie können jedoch Trainings von Ihren Lieblingslehrern mit einem Lesezeichen versehen und Fahrten von Ihren Lieblingslehrern bewerten, und der Lehrer wird schließlich im Abschnitt "Ihre Lehrer" auf der Registerkarte "Startseite" angezeigt.

Wenn Sie mehr über einen der Ausbilder erfahren oder nur seine Kurse sehen möchten, können Sie auf die drei Punkte unten rechts auf Ihrem Peloton-Bildschirm tippen und im Menü auf Ausbilder tippen. Von hier aus können Sie den Lehrer auswählen, über den Sie mehr erfahren möchten.

Um eine Fahrt auf Peloton mit einem Lesezeichen zu versehen, tippen Sie einfach auf den Lesezeichen-Tab oben rechts auf einer Fahrtkarte, die Sie interessiert.

Wenn Sie eine Reihe von Fahrten oder Klassen auf Peloton mit einem Lesezeichen versehen haben, aber nicht wissen, wo sie landen, gehen Sie auf Ihrem Bildschirm zur Registerkarte Klassen> Tippen Sie oben rechts auf Filter> Lesezeichen aktivieren aktivieren> Tippen Sie auf Klassen anzeigen bei der untere. Ihre mit Lesezeichen versehenen Kurse werden Ihnen dann zur Auswahl angezeigt.

Peloton hat keinen Mangel an Kursen, daher ist das Filtern der Schlüssel zum schnellen Finden des Gesuchten. Tippen Sie unten auf dem Bildschirm auf die Registerkarte Klassen > Tippen Sie oben auf die Art des Trainings, die Sie durchführen möchten - Radfahren, Bootcamp, Kraft, Cardio usw. > Tippen Sie oben rechts auf Filter > Nach Länge filtern, Trainer , Musik, Klassentyp, Untertitel, Sitzungen, Lesezeichen, Genommen, Nicht genommen, Gewichtungen, Keine Gewichtungen > Tippen Sie unten auf „Klassen anzeigen“. Tippen Sie oben rechts auf Löschen, um alle Filter zu löschen und neu zu beginnen, oder tippen Sie erneut auf einen Filter, um ihn zu entfernen.

Sie können nach beliebig vielen oder wenigen Kategorien filtern. Zum Beispiel lieben wir Intervall- und Armfahrten und wir sind ein großer Fan von Alex Toussaint, also tippen wir auf Radfahren, filtern dann nach 30 oder 45 Minuten unter der Länge, Alex Toussaint unter Instruktor und dann tippen wir einfach auf Gewichte und alle Arm- und Intervallfahrten von Alex erscheinen.

Wenn Sie sicherstellen möchten, dass in Ihrem Peloton-Kurs kein Fluchen stattfindet - vielleicht sind die Kinder in der Nähe oder Sie reagieren einfach nicht gut auf das Fluchen - können Sie Klassen ausblenden, die explizite Sprache enthalten.

Tippen Sie auf Ihren Benutzernamen in der unteren linken Ecke > Tippen Sie auf das rote Einstellungszahnrad oben rechts über Ihrem Namen und Bild > Tippen Sie auf Einstellungen > Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben "Klassen ausblenden, die explizite Sprache enthalten können".

Es ist möglich, Kurse vor und nach der Geburt auszublenden, dies ist jedoch nur für On-Demand-Kurse verfügbar. Sie werden weiterhin Live-Kurse vor und nach der Geburt sehen.

Tippen Sie auf Ihren Benutzernamen in der unteren linken Ecke > Tippen Sie auf das rote Einstellungszahnrad oben rechts über Ihrem Namen und Bild > Tippen Sie auf Einstellungen > Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben Vor-/Nachgeburtsklassen ausblenden.

Sie können entweder eine Klasse auf dem Peloton Bike und Bike+ auswählen oder einfach nur fahren und Ihre Messwerte auf dem Bildschirm anzeigen lassen. Wenn Sie einfach nur fahren möchten, tippen Sie unten auf dem Bildschirm auf die Registerkarte Mehr und wählen Sie unter der Registerkarte Just Ride die Option "Fahrt starten".

Neben Klassen und der Möglichkeit, einfach nur zu fahren, bietet Peloton auch Scenic Rides an, mit denen Sie landschaftlich reizvolle Routen aus der ganzen Welt befahren können. Sie können beispielsweise 10 km Big Sur fahren.

Tippen Sie unten auf dem Bildschirm auf die Registerkarte Mehr > Wählen Sie „Routen anzeigen“ unter der Option „Szenische Fahrt“ > Tippen Sie auf eine Route, die Ihnen gefällt.

Power Zones-Fahrten auf Peloton konzentrieren sich darauf, zu verschiedenen Zeiten bestimmte Leistungsniveaus zu erreichen, mit dem Ziel, Ihnen zu helfen, Kraft, Ausdauer und Gesamtleistung zu verbessern. Es gibt insgesamt sieben Zonen, von denen jede einen Zielausgabebereich darstellt. Zone 7 kann beispielsweise erreicht werden, wenn Sie mit einer Leistung von 190 oder mehr arbeiten.

Sie können entweder eine geschätzte funktionelle Schwellenleistung (FTP) auswählen, die die höchste Leistung ist, die Sie basierend auf Ihrem Gewicht und Geschlecht für eine Stunde aufrechterhalten können, oder Sie können einen benutzerdefinierten Wert auswählen. Es wird empfohlen, einen 20-minütigen Maximalbelastungstest durchzuführen, um diesen Wert zu bestimmen.

Wenn Sie sich für Power Zone-Training oder -Kurse entscheiden, sollten Sie Power Zones anzeigen, die am unteren Bildschirmrand angezeigt werden. Tippen Sie auf Ihren Benutzernamen in der unteren linken Ecke des Bildschirms > Tippen Sie auf das rote Einstellungszahnrad oben über Ihrem Namen und Bild > Tippen Sie auf Einstellungen > Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben "Leistungszonen anzeigen" > Wählen Sie Geschätzt oder Benutzerdefiniert.

Peloton verfügt über eine High-Five-Funktion, mit der Sie ein virtuelles High-Five an ein anderes Mitglied der Community senden und High-Five zurückerhalten können. Es funktioniert für On-Demand- und Live-Klassen und ist eine schöne Möglichkeit, Ihren Peloton-Kollegen etwas Mut zu machen.

Um ein High Five zu senden, tippe während eines Trainings rechts auf dem Bildschirm auf den Avatar der Person neben dem Namen der Bestenliste eines Mitglieds. Sie erhalten eine Benachrichtigung auf der linken Seite ihres Bildschirms, ebenso wie Sie, wenn Sie jemand High Fives hat.

Während eines Peloton-Fahrradtrainings geben Ihnen die Instruktoren einen Bereich, zwischen dem Sie sowohl die Trittfrequenz als auch den Widerstand ausprobieren können. Manchmal kann diese Spanne – und der Versuch, sie zu erreichen – mehr schaden als nützen. Es ist jedoch möglich, beide leicht auszublenden, sodass Sie sich auf Ihre Gefühle konzentrieren können, anstatt zu versuchen, eine bestimmte Zahl zu treffen.

Um den Trittfrequenzbereich auszublenden, tippen Sie während eines Trainings auf den Pfeil rechts neben dem Trittfrequenzbereich. Um den Widerstandsbereich auszublenden, tippen Sie auf den Pfeil rechts neben dem Widerstandsbereich.

Sessions ist eine Funktion auf Peloton, die für Lauf- und Radtrainings verfügbar ist, die 20 Minuten oder länger dauern. Sie ermöglichen es Ihnen, eine Live-Bestenliste für einen On-Demand-Kurs anzuzeigen, bei dem Mitglieder gleichzeitig mit dem Kurs begonnen haben. Die Sitzungen beginnen alle fünf Minuten und Sie können entweder auf den Beginn der Sitzung warten oder sie überspringen und sofort beginnen.

Die Here Now-Funktion ist eine Registerkarte in der Bestenliste, die auf der rechten Seite Ihres Bildschirms angezeigt wird, wenn Sie einen On-Demand-Kurs absolvieren. Es zeigt Ihnen die Mitglieder, die zu diesem Zeitpunkt denselben Kurs wie Sie belegen, und hilft Ihnen, motiviert zu bleiben, indem Sie beispielsweise versuchen, ein anderes Mitglied auf dem Board zu erwischen.

Auf Peloton gibt es eine Funktion namens Stacked Classes, mit der Sie Ihr perfektes Training erstellen können, indem Sie die gewünschten Klassen in eine Warteschlange stellen und sie zu Ihrem Stack hinzufügen, damit Sie nahtlos zwischen ihnen wechseln können.

Sie können beispielsweise ein Krafttraining für die Arme, gefolgt von einer Fahrt, gefolgt von einer Abkühlungsfahrt zu einem Stapel hinzufügen.

Suchen Sie das erste Training, das Sie ausführen möchten, und tippen Sie auf das Symbol mit den beiden Rechtecken und dem +-Symbol. Wiederhole dies mit allen anderen Workouts, die du zu deinem Stack hinzufügen möchtest. Um den Stack anzuzeigen, tippen Sie auf die beiden Rechtecke mit dem +-Symbol unten rechts auf Ihrem Bildschirm. Sie können den Stack ändern oder auf Start drücken, um loszulegen. Sobald Sie das erste Training beendet haben, sehen Sie oben die Option „Stapel fortsetzen“, um mit dem nächsten Training fortzufahren.

Sammlungen sind eine Reihe von Kursen, die ein bestimmtes Thema haben, zum Beispiel Musikkünstler oder Pilates. Wenn du zum Beispiel in Pilates oder Yoga einsteigen möchtest, sind die Collections ein guter Ort, um Kurse in diesen Kategorien zu finden.

Tippen Sie unten auf dem Bildschirm auf die Registerkarte Klassen > Tippen Sie oben links auf Sammlungen > Wählen Sie die Sammlung aus, die Sie interessiert > Wählen Sie eine Klasse aus der Sammlung aus.

Eine Encore ist eine Klasse, die zuvor aufgezeichnet wurde, aber wie eine Live-Klasse erneut gesendet wird. Sie können Encore-Klassen in der Liste der Live-Klassen anzeigen oder ausblenden.

Tippen Sie unten auf dem Bildschirm auf die Registerkarte Zeitplan > Schalten Sie "Zugaben anzeigen" ein oder aus.

Auf der Registerkarte Peloton-Startseite werden Fahrempfehlungen angezeigt, die auf Ihren vorherigen Aktivitäten basieren, sowie Trainings, die basierend auf Ihren Aktivitäten für Sie von Vorteil sein könnten.

In der Leiste „Tägliche Tipps“ auf der Registerkarte „Startseite“ sehen Sie Fahrtempfehlungen für „Ihr Übliches“, „Ein schnelles Training“, „Etwas Neues“, „Eine Herausforderung“, „Stärkung“ und „Eine Strecke“.

Oben auf der Registerkarte Home auf dem Bildschirm des Peloton Bikes sehen Sie, wie gut Sie in dieser Woche in Bezug auf die Tage, an denen Sie trainiert haben, abschneiden. Sie sehen auch alle Bemerkungen zu Streaks, wie zum Beispiel zu einem 5-Tage Streak.

Um jedoch Ihre vollständige Aktivität zu sehen, gehen Sie zu Ihrem Benutzernamen unten links auf dem Bildschirm> Tippen Sie auf Aktivität. Sie sehen dann eine Grafik Ihrer Aktivität, die Sie oben filtern oder oben rechts auf "Verlauf anzeigen" tippen können, um eine Aufschlüsselung Ihrer Trainingseinheiten zu erhalten.

Peloton liebt einen Erfolg. Sie haben vielleicht bemerkt, dass Instruktoren Benutzer in Fahrten rufen und Dinge wie "Happy 100" oder "Happy 300" oder "Happy First Ride" sagen.

Wenn Sie sehen möchten, welche Erfolge Sie erzielt haben, tippen Sie auf Ihren Benutzernamen in der unteren linken Ecke > Tippen Sie im Panel auf Erfolge. Hier wird eine Liste Ihrer Erfolge angezeigt, zusammen mit denen, die Sie als Nächstes versuchen und erhalten können.

Sie können eine Zusammenfassung Ihrer Leistungen in einem beliebigen vorherigen Monat auf Peloton sehen, mit Statistiken wie Ihren aktiven Tagen, der Anzahl der verschiedenen Trainings, dem besten Instruktor und der besten Leistung, unter anderem.

Tippen Sie auf Ihren Benutzernamen unten links auf dem Bildschirm > Tippen Sie auf Kalender in der Leiste auf der linken Seite > Scrollen Sie die verschiedenen Kalendermonate auf der rechten Seite des Bildschirms nach oben und unten.

Eines der besten Dinge an Peloton ist die Community, mit High Fives ist es eine ziemliche Sache. Sie können jedoch auch Ihren Freunden folgen und mit Freunden trainieren, wenn Sie möchten.

Um Freunde auf Peloton zu finden, tippen Sie unten links auf Ihren Benutzernamen > Wählen Sie oben links Mitglieder suchen > Geben Sie den Benutzernamen Ihres Freundes ein oder wählen Sie eine Verbindung zu Facebook, um Facebook-Freunde zu finden, die auf Peloton sind.

Um mit Freunden auf Peloton zu fahren, können Sie eine Sitzung in der Peloton-App planen und die Einladung teilen. Ihr Freund erhält dann einige Minuten vor Beginn der geplanten Sitzung eine Benachrichtigung, ebenso wie Sie sowohl in der Peloton-App als auch auf Ihrem Peloton-Bike. Tippen Sie auf „Sitzung beitreten“ und Sie können mit Freunden fahren.

Um Freunde auf Peloton per Videoanruf anzurufen, müssen Sie sich bereits gegenseitig folgen. Sie müssen dann derselben Klasse wie Ihr Freund beitreten. Gehen Sie von hier aus während eines Trainings zum Abschnitt "Jetzt hier" der Bestenliste auf der rechten Seite Ihres Bildschirms und tippen Sie auf den Namen Ihres Freundes. Sie können dann auf "Sprechen" tippen, um sie per Video anzurufen, vorausgesetzt, Ihr Freund hat die Funktion aktiviert.

Sie haben möglicherweise abgenommen, seit Sie Ihr Peloton-Fahrrad zum ersten Mal bekommen haben, und Sie möchten möglicherweise Ihr persönliches Profil aktualisieren, um dies widerzuspiegeln.

Tippen Sie auf Ihren Benutzernamen in der unteren linken Ecke > Tippen Sie auf das rote Einstellungszahnrad oben auf dem Bildschirm über Ihrem Benutzernamen und Bild > Tippen Sie auf Gewicht > Entsprechend anpassen.

Sie müssen kein Profilbild in Ihrem Peloton-Konto haben, können es aber, wenn Sie möchten. Um einen hinzuzufügen oder zu ändern, tippen Sie auf Ihren Benutzernamen in der unteren linken Ecke > Tippen Sie auf das Bearbeitungssymbol im großen Kreis über Ihrem Benutzernamen > Wählen Sie Neues Foto aufnehmen oder Facebook-Bild importieren.

Wenn Sie Ihr Bild zu einem späteren Zeitpunkt ändern möchten, tippen Sie auf Ihren Benutzernamen in der unteren linken Ecke > Tippen Sie auf das Einstellungszahnrad oben auf dem Bildschirm über Ihrem Benutzernamen > Tippen Sie auf "Bild ändern".

Peloton zeichnet Ihre persönlichen Rekorde auf, damit Sie sie ausprobieren und verbessern können. Sie können Ihre persönlichen Aufzeichnungen einsehen, indem Sie auf Ihren Benutzernamen unten links auf dem Bildschirm tippen. Ihre persönlichen Aufzeichnungen werden unten rechts auf dem Bildschirm in einem Bereich angezeigt.

Wenn Sie Ihre persönlichen Aufzeichnungen verwalten möchten, tippen Sie auf Ihren Benutzernamen in der unteren linken Ecke > Tippen Sie auf Persönliche Aufzeichnungen verwalten unten rechts auf dem Bildschirm.

Peloton unterstützt bis zu sechs Benutzer unter einer Mitgliedschaft, aber Sie sollten sicherstellen, dass jeder Benutzer sein eigenes Profil hat, um die richtigen Empfehlungen für Sie sowie die richtigen Statistiken und eine Aufzeichnung Ihrer eigenen individuellen Leistungen und Bemühungen zu erhalten.

Um den Benutzer zu wechseln, tippen Sie auf die beiden Pfeile in der unteren linken Ecke des Bildschirms und tippen Sie auf das richtige Benutzerprofil, bevor Sie ein Training oder eine Fahrt beginnen.

Mit Tags auf Peloton können Sie verschiedene Elemente Ihrer Persönlichkeit ausdrücken und sich mit anderen Mitgliedern verbinden, die möglicherweise ähnliche Interessen haben, wie #PelotonDads oder #PelotonMoms. Sie können Ihrem Profil bis zu 10 Tags gleichzeitig hinzufügen und vor jedem Training das Tag auswählen, das Sie als Ihr primäres Tag festlegen möchten.

Tippen Sie auf Ihren Benutzernamen in der unteren linken Ecke > Tippen Sie auf Tags hinzufügen unter Ihrem Profilbild und Benutzernamen im Feld auf der linken Seite > Tippen Sie auf "Tags hinzufügen" oder erkunden Sie > Wählen Sie die gewünschten Tags aus. Wenn Sie mehrere haben, können Sie hier das Haupt-Tag auswählen, das in der Bestenliste angezeigt werden soll.

Der Peloton Strive Score ist ein persönlicher, nicht kompetitiver Messwert, der die Intensität Ihres Trainings misst, basierend darauf, wie viel Zeit Sie in jeder Herzfrequenzzone verbringen. Sie können Strive Score vollständig deaktivieren und es auch vor anderen in der Klasse sowie Herzfrequenzzonen ausblenden.

Tippen Sie auf Ihren Benutzernamen in der unteren linken Ecke > Tippen Sie auf das rote Einstellungszahnrad oben über Ihrem Namen und Bild > Tippen Sie auf Einstellungen > Aktivieren oder deaktivieren Sie das Kontrollkästchen neben Strive Score verfolgen und anzeigen > Aktivieren oder deaktivieren Sie das Kontrollkästchen als nächstes zu Meinen Strive-Score und meine Herzfrequenz-Zonen vor anderen in der Klasse ausblenden.

Peloton ermöglicht den Video-Chat mit anderen Benutzern, denen Sie folgen und die Ihnen folgen. Wenn Sie nicht möchten, dass Benutzer Sie per Videoanruf anrufen können, können Sie die Funktion deaktivieren.

Tippen Sie auf Ihren Benutzernamen in der unteren linken Ecke > Tippen Sie auf das rote Einstellungszahnrad oben im Bedienfeld auf der linken Seite > Wählen Sie die Registerkarte "Sozial" > Aktivieren oder deaktivieren Sie das Kontrollkästchen neben "Video-Chat aktivieren".

Die Peloton-Bestenliste erscheint auf der rechten Seite, wenn Sie an einer Fahrt teilnehmen. Standardmäßig werden Ihr Geschlecht und Ihre Altersgruppe - wie F oder M, 30 oder 40 - unter Ihrem Benutzernamen angezeigt, damit andere Benutzer des Kurses sehen können.

Wenn Sie Ihre Altersgruppe und Ihr Geschlecht ausblenden möchten, tippen Sie auf Ihren Benutzernamen in der unteren linken Ecke > Tippen Sie auf das rote Einstellungszahnrad oben im Bedienfeld auf der linken Seite > Wählen Sie die Registerkarte "Sozial" > Aktivieren oder deaktivieren Sie das Kontrollkästchen als nächstes zu Altersgruppe/Geschlecht in der Bestenliste sichtbar.

Es ist möglich, Ihr gesamtes Profil auf Peloton privat zu machen, was bedeutet, dass nur von Ihnen genehmigte Mitglieder Ihr Profil und Ihren Trainingsverlauf sehen können.

Tippen Sie auf Ihren Benutzernamen in der unteren linken Ecke > Tippen Sie auf das rote Einstellungszahnrad oben im Bedienfeld auf der linken Seite > Wählen Sie die Registerkarte „Sozial“ > Aktivieren oder deaktivieren Sie das Kontrollkästchen neben „Privates Profil“.

Einige Peloton-Lehrer geben Kurse mit Playlists, die bestimmten Künstlern gewidmet sind. Cory macht zum Beispiel Britney Spears-Fahrten und Spice Girl-Fahrten. Es gibt jedoch andere. Sie können entweder auf Fahrten mit einem Fokus auf einen Musikkünstler zugreifen, indem Sie auf die Registerkarte Klassen > Auf Sammlungen in der oberen linken Ecke tippen > Künstlerserie > Ihren Lieblingsmusikkünstler aus der Liste finden.

Alternativ können Sie auf die Registerkarte Start tippen und nach unten scrollen. Es gibt ein Fenster mit empfohlenen Künstlern, das Künstler basierend auf Ihren früheren Fahrten und Ihrem Feedback anzeigt. Wenn Sie auf einen Künstler tippen, werden Ihnen alle Klassen mit ihrer Musik angezeigt.

Manchmal haben Fahrgeschäfte Titel, die Ihnen sagen, welche Art von Musik sie haben werden, manchmal ist es nicht so offensichtlich. Wenn Sie beim Schwitzen auf dem Fahrrad überprüfen möchten, was Sie hören werden, dann können Sie das.

Tippen Sie auf den Kurs, den Sie in Erwägung ziehen > Tippen Sie auf "Playlist anzeigen".

Wenn während eines Trainings, das Sie lieben, ein Lied ertönt, können Sie es in Ihrem Profil speichern und später darauf zurückgreifen. Während eines Trainings erscheint links auf Ihrem Bildschirm ein Musiksymbol. Tippen Sie darauf, um das abgespielte Lied anzuzeigen. Tippen Sie auf das Herz, um ein Lied zu favorisieren.

Alle Songs, die Sie auf Peloton bevorzugen, werden an einem speziellen Ort gespeichert, damit Sie sie alle anzeigen können. Um Ihre Lieblingslieder zu finden, tippen Sie auf Ihren Benutzernamen in der unteren linken Ecke > Tippen Sie im Bedienfeld auf Musik. Alle Ihre Lieblingslieder werden hier angezeigt.

Wir haben eine separate Funktion, die ein wenig mehr Details zum Synchronisieren Ihrer bevorzugten Peloton-Songs mit Apple Music oder Spotify bietet. Kurz gesagt, tippen Sie auf Ihren Benutzernamen in der unteren linken Ecke > Tippen Sie auf Musik > Tippen Sie rechts auf "Verbinden" > Wählen Sie je nach Vorliebe "Verbinden" neben Apple Music oder Spotify.

Sobald Sie Ihr Spotify- oder Apple Music-Konto mit Peloton verbunden haben, wird eine Wiedergabeliste mit dem Namen "Mein Peloton-Musik von [Benutzername]" angezeigt.

Während eines Trainings können Sie wählen, ob Sie die Originalmischung verwenden möchten – eine Kombination aus Lehrer und Musik, mehr Musik oder mehr Lehrer. Wenn Sie ein Training starten, drücken Sie die Lauter- oder Leiser-Taste am rechten Bildschirmrand und wählen Sie Ihre Präferenz aus.

Es lohnt sich, einen Herzfrequenzmesser an Ihr Peloton Bike oder Bike+ anzuschließen, um genauere Daten von Ihrem Training zu erhalten. Sie können die Apple Watch verwenden, wenn Sie das Bike+ haben oder eine Drittanbieter-App verwenden, oder Sie können einen alternativen Herzfrequenzmesser verwenden.

Tippen Sie oben rechts auf dem Bildschirm auf Einstellungen > Tippen Sie im Dropdown-Menü auf Herzfrequenzmesser > Wählen Sie Ihr Gerät aus der Liste aus. Wenn Sie es nicht sehen, tippen Sie auf „Zu Bluetooth-Einstellungen gehen“ und wählen Sie „Neues Gerät koppeln“ und befolgen Sie dann die Anweisungen.

Um die Lautstärke an Ihrem Peloton Bike oder BIke+ zu erhöhen, tippen Sie auf die Lautstärketasten am rechten Rand des Displays. Sie können auch oben auf dem Bildschirm auf Einstellungen tippen und den Lautstärkeregler verschieben.

Um die Bildschirmhelligkeit des Peloton Bikes anzupassen, tippen Sie auf Einstellungen in der oberen rechten Ecke des Bildschirms. Von hier aus sehen Sie eine Bildschirmhelligkeitsoption mit einem Schieberegler. Schieben Sie, um die Helligkeit nach oben oder unten anzupassen.

Peloton benötigt eine Wi-Fi-Verbindung, um zu funktionieren. Wenn Sie also Ihr Wi-Fi-Netzwerk ändern, müssen Sie sicherstellen, dass Sie Ihre Peloton-Einstellungen aktualisieren. Tippen Sie auf Einstellungen in der oberen rechten Ecke Ihres Bildschirms > Tippen Sie auf Wi-Fi > Wählen Sie das Netzwerk aus der Liste aus und geben Sie das Passwort ein.

Um Bluetooth-Kopfhörer mit Ihrem Peloton Bike oder Bike+ zu verbinden, tippen Sie auf Einstellungen in der oberen rechten Ecke Ihres Peloton-Bildschirms > Tippen Sie auf Bluetooth-Audio. Stellen Sie sicher, dass sich Ihre Kopfhörer im Bluetooth-Kopplungsmodus befinden. Wenn sie nicht in der Liste der verfügbaren Geräte angezeigt werden, tippen Sie auf Bluetooth-Einstellungen > Neues Gerät koppeln > Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Für diejenigen, die Apples AirPods speziell mit ihrem Peloton Bike oder Bike+ verbinden möchten, haben wir eine separate Funktion mit einigen weiteren Details, aber die allgemeine Übersicht finden Sie unten.

Tippen Sie auf Einstellungen in der oberen rechten Ecke Ihres Bildschirms > Tippen Sie auf Bluetooth-Audio > Halten Sie die Taste auf der Rückseite der AirPods oder AirPods Pro gedrückt, bis sie weiß blinkt > Tippen Sie in der Liste auf dem Peloton neben Ihren AirPods auf „Verbinden“. Bildschirm.

Wenn Sie kabelgebundene Kopfhörer anstelle von Bluetooth-Kopfhörern haben, können Sie diese mit dem Peloton Bike oder Bike+ verbinden, indem Sie sie in den Anschluss direkt unter dem Lenker in der Mitte einstecken.

Sowohl das Peloton Bike als auch das Bike+ haben oben im Display eine Kamera. Diese Kamera verfügt über einen physischen Abdeckungsschalter. Wenn Sie die Kamera also ausschalten möchten, stellen Sie einfach sicher, dass sich die Abdeckung ganz links befindet.

Sie können Ihren Peloton-Bildschirm auf einen kompatiblen Fernseher übertragen, was praktisch ist, wenn Sie ein Krafttraining absolvieren möchten und nicht über das Bike+ verfügen, mit dem Sie beispielsweise Ihren Peloton-Bildschirm drehen können.

Tippen Sie oben rechts auf Ihrem Bildschirm auf Einstellungen > Tippen Sie auf "Bildschirm übertragen" > Tippen Sie in der Liste der verfügbaren Geräte auf Ihren Fernseher.

Sie können Peloton mit Facebook verbinden, was aus verschiedenen Gründen möglich ist. Die erste könnte darin bestehen, ein Profilbild zu importieren, die zweite könnte darin bestehen, Freunde auf Peloton über Facebook zu finden, was einfacher ist, als ihren Benutzernamen herauszufinden.

Tippen Sie auf Ihren Benutzernamen in der unteren linken Ecke > Tippen Sie auf das rote Einstellungszahnrad in der oberen rechten Ecke des linken Fensters > Tippen Sie auf "Social" > Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben "Facebook Connected". Daraufhin werden Sie aufgefordert, zu www.facebook.com/device zu gehen und den auf Ihrem Peloton-Bildschirm angezeigten Code einzugeben. Sie können wählen, ob Sie die Facebook-App oder den Browser verwenden möchten. Tippen Sie auf "Genehmigen", wenn Sie dazu aufgefordert werden. Sie haben dann Facebook mit Ihrem Peloton verbunden.

Du kannst Peloton und Strava miteinander verbinden, damit Peloton-Workouts automatisch auf Strava gespeichert werden, egal ob beim Laufen oder Radfahren.

Tippen Sie auf Ihren Benutzernamen in der unteren linken Ecke > Tippen Sie auf das rote Einstellungszahnrad in der oberen rechten Ecke des linken Fensters > Tippen Sie auf Social > Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben Stava Connected > Melden Sie sich bei Ihrem Strava-Konto an und folgen Sie den Anweisungen .

Wie Strava kannst du Peloton und Fitbit verbinden, damit Peloton deine Workouts automatisch zu deinem Fitbit hinzufügt.

Tippe auf deinen Benutzernamen in der unteren linken Ecke > Tippe auf das rote Einstellungszahnrad in der oberen rechten Ecke des linken Fensters > Tippe auf Social > Aktiviere das Kästchen neben „Meine Fahrten automatisch auf Fitbit posten“ > Melde dich mit deinem Fitbit-Konto an > Wählen Sie die Informationen aus, die Sie teilen möchten > Tippen Sie auf „Zulassen“. Das ist es.

Kurze Antwort für diese, nein. Peloton verwendet eine benutzerdefinierte Version von Android, aber es gibt keine Möglichkeit, Apps wie Netflix oder Prime Video herunterzuladen. Es kann auch nicht zum Fernsehen verwendet werden.

Noch eine kurze Antwort, nein, das können sie nicht. Die Kamera am oberen Bildschirmrand ist für Videoanrufe mit Freunden, denen Sie auf Peloton folgen, oder für die Aufnahme eines Profilbilds. Keine Sorge, diese superbegeisterten Instruktoren können nicht sehen, wenn Sie sich nicht anstrengen oder wenn Sie sie beschimpfen, weil sie Ihnen sagen, dass Sie diesen Widerstand erhöhen sollen.

Das Peloton Bike und Bike+ verwenden Delta-kompatible Stollen, die Sie mit den Peloton-Schuhen oder jedem Schuh mit einem Drei-Schrauben-Loch-Setup einclipsen. Zum Ausklipsen zeige deine Zehen nach innen zum Fahrrad und deine Ferse nach außen. Zum Einclipsen einfach die Vorderseite deines Fußes mit der Schuhplatte ausrichten und nach unten drücken.