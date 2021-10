Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Es gibt so viele gute Dinge an Peloton , es ist kein Wunder, dass es eine so große Community hat, aber eines der besten Dinge ist unserer Erfahrung nach die Musik in den Workouts.

Unzählige Male haben wir unseren Hintern auf den Sattel geknallt, auf dem riesigen Display vorne auf Start gedrückt und ein Gürtel einer Spur hat sich durch die eingebauten Lautsprecher gepumpt. Ob Spice Girls oder Mary J Blige, die Playlists sind unübertroffen und schaffen es, Sie zu motivieren, Ihre Beine in Bewegung zu halten, selbst an den Tagen, an denen Sie keine Lust auf Training hatten.

Es ist möglich, eine Playlist für ein Training anzuzeigen, bevor Sie es starten, um zu sehen, ob die Musik ein bisschen von Ihnen ist, und während jedes Trainings wird jeder Titel während der Wiedergabe auf der linken Seite des Bildschirms angezeigt. Wenn Sie während der Wiedergabe auf das Herz neben einem Titel tippen, speichert Peloton Ihre Musik an einem speziellen Ort, den Sie dann auf Ihrem Profilbildschirm anzeigen können.

Sie können jedoch auch Apple Music und Spotify verbinden , die dann eine Playlist innerhalb der Apple Music- bzw. Spotify-App erstellen, sodass Sie beim Putzen Ihres Hauses oder beim Schullauf zu den Tracks springen können, und nicht nur beim Reiten oder Laufen .

So verbinden Sie Apple Music und Spotify mit Peloton, um Ihre gespeicherte Musik von Ihren Peloton-Workouts anzuzeigen.

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um Apple Music und Peloton zu verbinden, um Ihre Lieblingsmusik von Peloton in der Apple Music-App anzuzeigen:

Tippen Sie auf Ihren Benutzernamen in der unteren linken Ecke des Peloton-Bildschirms Tippen Sie im linken Bereich auf Musik Tippen Sie im Panel rechts auf „Verbinden“ Tippen Sie im Popup-Fenster neben Apple Music auf "Verbinden". Melden Sie sich mit Ihrer Apple-ID und Ihrem Passwort an Geben Sie den Zwei-Faktor-Authentifizierungscode ein Tippen Sie auf "Zulassen"

Sobald Sie diese Schritte befolgt haben, wird Ihr Peloton mit Ihrem Apple Music-Konto verbunden. Gehen Sie folgendermaßen vor, um Ihre gespeicherte Peloton-Musik in Apple Music anzuzeigen:

Öffne die Apple Music-App Tippen Sie unten auf die Registerkarte Bibliothek Tippen Sie auf "Wiedergabelisten" Scrollen Sie nach unten und Sie sehen "Meine Peloton-Musik von [Ihr Peloton-Benutzername] Tippen Sie darauf, um alle Ihre gespeicherten Peloton-Songs zu sehen

Gehen Sie folgendermaßen vor, um Spotify und Peloton zu verbinden, um Ihre Lieblingsmusik von Peloton in der Spotify-App anzuzeigen:

Tippen Sie auf Ihren Benutzernamen in der unteren linken Ecke des Peloton-Bildschirms Tippen Sie im linken Bereich auf Musik Tippen Sie im Panel rechts auf „Verbinden“ Tippen Sie im Popup-Fenster neben Spotify auf „Verbinden“ Melden Sie sich mit Ihrem Spotify-Konto und Passwort an Tippen Sie auf "Zustimmen"

Sobald Sie diese Schritte befolgt haben, wird Ihr Peloton mit Ihrem Spotify-Konto verbunden. Gehen Sie folgendermaßen vor, um Ihre gespeicherte Peloton-Musik in Spotify anzuzeigen:

Öffne die Spotify-App Tippen Sie unten auf die Registerkarte "Ihre Bibliothek". Tippe oben auf „Playlists“ Scrollen Sie nach unten und Sie sehen "Meine Peloton-Musik von [Ihr Peloton-Benutzername] Tippen Sie darauf, um alle Ihre gespeicherten Peloton-Songs zu sehen