Peloton Tread Laufband Fix bereit, aber noch nicht Tread Plus

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Peloton rief seine Laufmaschinen Tread Plus und Tread Anfang Mai nach einigen Sicherheitsvorfällen zurück, aber das Unternehmen ist jetzt bereit, diese Probleme mit dem neueren und billigeren Tread anzugehen.

Das US-Unternehmen bietet Besitzern des Treads ab diesem Monat die Möglichkeit, ihr Laufband reparieren zu lassen. Die Fehlerbehebung erfordert, dass ein von Peloton geschulter Techniker zu Ihnen nach Hause kommt, um eine unabhängig verifizierte Reparatur durchzuführen, die von der Consumer Product Safety Commission in den USA genehmigt wurde.

Die Reparatur soll "sicherstellen, dass die Touchscreen-Konsole jederzeit sicher am Tread befestigt bleibt". Besitzer des Treads können den kostenlosen Servicebesuch und die kostenlose Reparatur planen, indem sie ihre E-Mails auf Termindetails überprüfen oder sich an den Peloton-Support wenden.

Von dem Peloton Tread sollen etwas mehr als tausend Einheiten betroffen sein, während der Tread Plus 125.000 betroffene Einheiten hat. Es gibt derzeit kein Wort über das Tread Plus und wann eine Lösung für die ältere und teurere Maschine angeboten werden könnte – die an mindestens einem Todesfall beteiligt war – obwohl der CEO von Peloton, John Foley, den Investoren in einem Anruf sagte, dass es „dauern könnte“ Monate", um wieder auf den Markt zu kommen.

Foley sagte auch, Peloton müsse "in der Branche führend in der Sicherheit" sein und behauptete, die reparierten Geräte würden "eines der sichersten, wenn nicht sogar die sichersten Laufbänder der Welt" sein.

Mehr über Peloton und die Angebote des Unternehmens erfahren Sie in unserem separaten Feature.