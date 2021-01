Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - OnePlus steht kurz vor dem Start seines ersten Fitness-Trackers, der wahrscheinlich als OnePlus Band bezeichnet wird. Wenn die Informationen eines bekannten Leakers korrekt sind, könnte er bereits nächste Woche auf den Markt kommen.

Laut Ishan Agarwal, der das Erscheinungsdatum zusammen mit einigen bisher unbekannten Spezifikationen getwittert hat, ist der 11. Januar das Datum, an dem Sie Ihre Tagebücher festhalten müssen.

Exklusiv: OnePlus Band startet am 11. Januar in Indien



-24/7 Herzfrequenz + SpO2-Blutsättigungsüberwachung

-Schlafverfolgung

-1,1 "Berühren Sie das AMOLED-Display

-14 Tage Batterie

-IP68

-13 Übungsmodi



- Rund INR £ 2.499



Was denken Sie? #OnePlus #OnePlusBand #SmartEverywear pic.twitter.com/tCLLwCrrTV