Es sieht so aus, als würde Google einen neuen Fitness-Tracker wie Amazon Halo erstellen

(Pocket-lint) - Amazon überraschte alle, als es Anfang des Jahres Amazon Halo auf den Markt brachte. Nun sieht es so aus, als ob Google plant, einen eigenen Fitness-Tracker herauszubringen.

Googles langwierige Übernahme von Fitbit im Wert von 2 Milliarden US-Dollar musste einige Schritte durchlaufen, um für die EU zugelassen zu werden, und ist in den USA immer noch nicht grün beleuchtet. Es sieht also so aus, als würde der Suchriese Pläne für eine Alternative vorantreiben, wenn er nicht kaufen kann Fitbit.

Die Pläne für den Tracker wurden entdeckt, als sie wie viele andere neue Produkte dem US-Patentamt zur Zertifizierung vorgelegt wurden.

Es gibt keinen Namen für die Band, aber es gibt auch wenig zu tun in Bezug auf ihre Features - laut 91Mobiles wird in der Auflistung nur erwähnt, dass es sich um ein "Armband zur Verfolgung der Fitness" handelt, was ein wenig überraschend ist.

Der Google-Tracker hat keinen Bildschirm und scheint eine geriffelte Stoffschlaufe zu sein, die der Apple Watch Sport Loop ähnelt , aber es gibt eine kleine Schnalle. Der Gurt verfügt über einen ziemlich normal aussehenden Sensor für Herzfrequenz und Bewegung, der sicher an einem maßgeschneiderten Ladegerät befestigt werden kann.

Das Gerät wird eindeutig von einer Smartphone-App gesteuert, da es natürlich keine Möglichkeit gibt, Daten anzuzeigen oder vom Handgelenk aus zu verwalten.

Schreiben von Dan Grabham.