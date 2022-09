Garmin bringt die Black Panther-Version des Vivofit Jr 3 auf den Markt

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Garmin hat die Früchte seiner laufenden Partnerschaft mit Marvel schon lange nicht mehr gezeigt, ist aber mit einer weiteren Superhelden-Uhr in Form einer neuen Black Panther-Version seines Fitness-Trackers für Kinder, dem Vivomove Jr 3, zurück.

Das Vivomove Jr 3 verfügte bereits über eine Reihe von Avengers-Uhrengesichtern, die diese neue Ausgabe zusammen mit einer neuen Reihe von Optionen rund um die wakandanische Legende nutzen kann.

-

Abgesehen von der Software hat die Uhr natürlich ein unverwechselbares schwarz-lila Armbanddesign, das eine Hommage an den Black Panther-Anzug in den gleichen Farben ist, von dem wir in Black Panther mehr sehen werden: Wakanda Forever" sehen werden, der später in diesem Jahr herauskommt.

Die besten Fitness-Tracker für 2022: Die besten Wearables zur Überwachung von Training, Schlaf und Gesundheit von Conor Allison · 3 Juni 2022 Bringen Sie Ihre Fitness in Schwung, indem Sie Ihre Bewegungen mit einem Top-Aktivitätsband verfolgen. Hier sind einige Top-Produkte, die Sie in

Abgesehen von diesen kosmetischen Unterschieden handelt es sich jedoch um ein ganz normales Vivomove Jr 3, mit der gleichen einjährigen Akkulaufzeit und schnörkellosen Trackingfunktionen wie bei den Basisversionen.

Es gibt keine detaillierte Herzfrequenzüberwachung, sondern nur eine Schritt- und Schlafüberwachung, die Ihnen hilft, ein Gefühl dafür zu bekommen, wie es Ihrem Kind geht.

Als Elternteil erhalten Sie Zugang zu einer Reihe von Überwachungstools für diese Dinge, aber es gibt keine GPS- oder Standortverfolgung. Wenn Sie bereits ein Vivomove Jr 3 und ein Black Panther-verrücktes Kind haben, sollten Sie wissen, dass Sie das thematische Armband für die Uhr separat kaufen können.

Die Black Panther Vivomve Jr 3 ist ab sofort für $89,99, €89,99 und £79,99 erhältlich.

Schreiben von Max Freeman-Mills.