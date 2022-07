Der Garmin Edge Explore 2 ist ein vereinfachter Fahrradcomputer für alle, die einfach nur fahren wollen

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Garmin bietet in der Edge-Familie eine ganze Reihe von Fahrradcomputern an. Der Explore 2 wurde für diejenigen entwickelt, die die wichtigsten Fahrfunktionen nutzen möchten, ohne sich mit der sportlichen Leistung zu beschäftigen.

Du bekommst also GPS und Kartenmaterial, kannst deine Fahrten aufzeichnen und dich über Benachrichtigungen auf dem Gerät freuen - und bekommst Dienste wie Live-Tracking, aber ohne dich in all den anderen Dingen zu verzetteln, die Garmin in seiner Edge-Reihe anbietet.

Das bedeutet, dass es keine Trainingsfunktionen wie Ausdauer, Workouts oder andere Analysen gibt, die Garmin durch die Aufzeichnung und Verarbeitung Ihrer Daten anbietet.

Sie erhalten wichtige Funktionen wie ClimbPro, die Ihnen helfen, zu beurteilen, wie Sie einen bestimmten Hügel in Angriff nehmen sollten, aber Sie erhalten keine der fortschrittlicheren Hardware wie ein Gyroskop.

Wenn man all diese Funktionen weglässt, ist der Garmin Edge Explore 2 wesentlich günstiger. Er kostet nur halb so viel wie das Flaggschiff Edge 1040, weil er für Leute entwickelt wurde, die auf ihr Fahrrad steigen und fahren wollen, und nicht auf ihr Fahrrad steigen und trainieren - und das ist das große Verkaufsargument hier: Sie erhalten einen Garmin Edge, der viel günstiger ist.

Sie erhalten zwar immer noch ein 3-Zoll-Farbdisplay, eine Akkulaufzeit von 16 Stunden und die Fahrradkarten von Garmin, aber Sie haben nach dem Kauf auch mehr Geld in der Tasche.

Außerdem ist er mit E-Bikes kompatibel, und bei einigen Modellen können Sie den Edge Explore 2 per Kabel aufladen, während Sie mit dem E-Bike unterwegs sind.

Natürlich lässt sich das Ökosystem noch erweitern: Es funktioniert mit Garmins Varia-Lampen, synchronisiert sich mit Garmin Connect und weiter mit Programmen wie Strava oder Komoot sowie mit externen Sensoren.

Der Garmin Edge Explore 2 ist ab sofort zu einem Preis von 249,99 € erhältlich.

Schreiben von Chris Hall.