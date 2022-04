Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Die Forerunner der 900er-Serie von Garmin sind bei Läufern auf der ganzen Welt beliebt. Sie bieten erstklassige Leistung und umfangreiche, laufrelevante Daten für diejenigen, die sich ernsthaft mit ihrem Training und ihren Wettkämpfen beschäftigen.

Das aktuelle Modell - der Forerunner 945 - wurde vor etwas mehr als zwei Jahren auf den Markt gebracht und es sieht so aus, als würde es in Kürze ersetzt werden. Es ist nicht das erste Mal, dass ein Händler eine Warteseite für den Forerunner 955 veröffentlicht und damit praktisch bestätigt hat, dass er in Arbeit ist.

Diesmal handelt es sich um den schwedischen Händler RunningShop.se, der Seiten sowohl für den Forerunner 955 als auch für eine Forerunner 955 Solar Edition veröffentlicht hat.

Beide Seiten wurden inzwischen offline genommen und geben eine 404-Fehlermeldung zurück, aber NotebookCheck.net konnte einen Screenshot beider Seiten machen, bevor sie vom Netz genommen wurden.

Leider enthielt keine der beiden Seiten Bilder der Uhr, so dass man nur raten kann, wie sie letztendlich aussehen wird, aber wir würden keine große Abweichung vom bestehenden Fünf-Knopf-System erwarten.

Dank dieses und des vorherigen Leaks wissen wir zumindest, dass die Uhr mit LTE-Konnektivität erhältlich sein wird und dass es dieses Jahr eine Solar-Edition geben wird. Wenn Ihnen also die Akkulaufzeit am wichtigsten ist, könnte das Solar-Modell Ihnen einen Schub geben, vor allem wenn Sie im Sommer viele Laufkilometer im Freien verbringen.

Obwohl kein Preis genannt wurde, gehen wir davon aus, dass das 955 günstig sein wird. Es ist jedoch unwahrscheinlich, dass sie so teuer sein wird wie das Flaggschiff Fenix 7 oder die neue Epix.

Schreiben von Cam Bunton.