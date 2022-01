Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Wenn Sie jemals eine Outdoor-Fitness-Tracking-Uhr ins Auge gefasst haben, haben Sie wahrscheinlich schon von der Fenix-Reihe von Garmin gehört, die an der Spitze der Produktpalette steht. Für 2022 wurde sie in Form der Garmin Fenix 7 aufgefrischt, also was ist neu und aufregend an dieser Uhrenserie?

Wir sind seit langem Fans der Fenix-Reihe – die 6 Pro und 6 Pro Solar waren in unseren Bewertungen erstklassige Produkte – und die Fenix 7 nimmt alles Gute daran und baut auf ihrem Funktionsumfang auf. Es gibt auch eine Menge Optionen, um allen Besonderheiten gerecht zu werden, wobei Fenix 7S, Fenix 7, Fenix 7X alle in den Editionen „Standard“, Solar und Sapphire Solar erhältlich sind – die letzten beiden fügen Solarenergie und Power Saphirglas hinzu Zusatz.

Das Wichtigste an den neuen Funktionen der Fenix 7 ist ein Touchscreen, der bei den Vorgängern fehlte. Es kann ausgeschaltet werden, wenn es nicht Ihrem Geschmack entspricht oder Sie es unterwegs einfach nicht verwenden würden, aber wir könnten es für bestimmte Aufgaben nützlich sehen - vielleicht, wenn Sie zu Hause durch Datendetails scrollen, z Beispiel.

Es gibt auch Dual-Band-GPS in der Sapphire Solar Edition (einschließlich des L5-Bands), was besonders nützlich für eine Outdoor-Uhr ist, bei der die Signalerfassung schwieriger sein kann. Sogar eine eingebaute Taschenlampe (nur beim 7X-Modell) hilft Ihnen dabei, Ihren Weg zu beleuchten – verwenden Sie sie jedoch sparsam, wenn Sie Batterielebensdauer sparen möchten.

Auf allen Fenix 7-Uhren ist SkiView vorinstalliert, um Pistennamen und Schwierigkeitsgrade für über 2000 Skigebiete auf der ganzen Welt anzuzeigen. Die Modelle Solar und Solar Sapphire werden mit TopoActive-Karten geliefert, die weltweit heruntergeladen werden können (nicht nur regionalspezifisch, wie es bei früheren Uhren der Fall war). Dieser letzte Punkt wird ein großer Anziehungspunkt für Weltabenteurer sein, die nach topografischen Karten suchen.

Garmin entwickelt seit langem Tools zur Bewertung der Energie, wie z. B. BodyBattery in seinen Laufuhren (die hier ebenfalls enthalten sind und synchron mit dem Pulse Ox-Blutsauerstoffmonitor und der 24/7-Herzfrequenzverfolgung verwendet werden).

Die Fenix 7 bietet auch Echtzeit-Ausdauer, die darauf ausgelegt ist, das Anstrengungsniveau beim Laufen oder Radfahren zu verfolgen. Es gibt auch eine visuelle Rennvorhersage-Funktion, mit der Sie Ihr gesamtes Lauftraining einschätzen können. Dann kann der Recovery Time Advisor die Trainingsintensität in allen Disziplinen berücksichtigen und Ratschläge zu den erforderlichen Pausen geben.

Klingt also nach einem rundum großen Update der Fenix-Reihe. Garmin wird auch ein Epix-Modell „Gen 2“ mit einem AMOLED-Display vorstellen, das auf einen eher Lifestyle-Kunden ausgerichtet ist – eine Outdoor-Alternative zu beispielsweise der Apple Watch Series 7 , wenn Sie so wollen.

Die Garmin Fenix 7-Serie wird ab 599,99 £ in den Handel kommen, wobei die Modelle Solar und Sapphire Solar zwangsläufig mehr kosten.

