Dieser frühe Black Friday-Rabatt von Garmin Fenix 6 Pro hat uns begeistert

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Wir beginnen zu sehen, dass frühe Black Friday- Angebote auf den Markt kommen, einschließlich einiger leckerer Angebote für Garmin-Geräte. Dieser Deal mit der Garmin Fenix 6 Pro in Großbritannien ist uns aufgefallen – dies ist nicht nur eines unserer Lieblingsgeräte, sondern auch eines der stärksten von Garmin.

Wir erwarten im Laufe des Novembers weitere Angebote für Garmin, aber als Ausgangspunkt sieht dies nach einem großartigen Angebot für die Fenix 6 Pro aus, und wenn Sie nach dem kleineren Gerät suchen, der Fenix 6S Pro, ist dies ebenfalls reduziert.

Garmin Fenix 6 Pro - jetzt 399 € Die Garmin Fenix 6 Pro ist eine Flaggschiff-Uhr von Garmin, die umfassende Funktionen in einem hochwertigen Design bietet. Es gibt auch £ 200 gegenüber dem Angebotspreis, was diese Uhr zu der günstigsten macht, die wir bisher gesehen haben – jetzt £ 399! zum angebot

The Garmin Fenix 6 Pro is a flagship device, offering many of Garmin's latest features. That includes all the sensors you could want, meaning you can track not just your activity, but your entire lifestyle, from running to sleep, from heart rate to blood oxygen.

There's a full range of sports supported, so the Fenix 6 Pro can turn its talents to just about anything, while protecting the display with premium materials to keep this watch looking good.

There are QuickFix straps, which can easily be changed, while there's waterproofing to 5ATM too.

Working with the Garmin Connect app on your phone, you can add more functionality through Connect IQ, while there's also support for smartphone notifications, phone-free music thanks to playlist syncing from Spotify, Deezer or Amazon Music, as well as Garmin Pay, so you can pay with your watch (if your bank supports it).

The Fenix 6 Pro does all this, and offers a realistic 14 day battery life. We should know, we've been using one for the past 2 years.

Beste Fitness-Tracker 2021: Top-Wearables zum Tracken deiner Aktivität von Britta O'Boyle · 9 November 2021

More early Black Friday deals

• Kindle Paperwhite: Save 47% now £79.99

• Fire TV Stick 4K: Now £26.99, down from £49.99

• Arlo Pro 3 and Arlo Doorbell: 35% off at £169.99

• iRobot Roomba s9: £400 discount this Black Friday

• Xiaomi Mi 11: £200 off at £549

• Garmin Instinct Solar: Save over £110, now £245.50

• HUAWEI WATCH GT 2 Pro: £75 off £174.41

• Amazon Blink Mini: Save 33%, now £19.99

• Echo Dot 3rd Gen: Get 2 for the price of 1 with ECHODOT2FOR1 code

• JVC Fire TV: Up to 20% off

• Tado: 43% discount

• Google Nest Indoor and Outdoor Cameras: 51% off, at £62.99

Wenn Sie es lieben, Statistiken zu verfolgen und die Zahlen Ihrer neuesten Outdoor-Aktivitäten zu berechnen, werden Sie The Gear Loop lieben. Unsere neue Schwesterseite ist hier, um Ihnen die neuesten Nachrichten, die ehrlichsten Rezensionen, informative Reiseführer und inspirierende Reiseinformationen zu bieten, die alle Outdoor-Aktivitäten des aktiven Lebensstils abdecken, vom Meer bis zum Gipfel. Ob Laufen oder Radfahren, Wintersport oder Wassersport, The Gear Loop hat es in sich.