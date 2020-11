Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Der Schwarze Freitag ist lebendig und munter, und der Garmin Vivoactive 4 wurde zu dem Topf mit hervorragenden Angeboten hinzugefügt, die Sie nutzen können.

Die Sportuhr ist derzeit bei Amazon für 246,50 USD erhältlich , reduziert von 349,99 USD.

Wie viel Sie sparen, hängt davon ab, welches Modell Sie wählen. Der derzeit beste verfügbare Rabatt gilt jedoch für das schwarze 45-mm-Standardmodell, mit dem Sie über 100 US-Dollar sparen können. Es gibt jedoch auch köstliche Angebote für andere Farbvarianten, einschließlich des 40-mm-Äquivalents Vivoactive 4S - erhältlich für 269,99 USD .

Beide Angebote bedeuten eine erhebliche Ersparnis für einen Top-Tracker, und die Größenunterschiede machen ihn zu einer idealen Lösung für Personen mit kleinen oder großen Handgelenken. Es braucht auch ein Gerät, das sich der teuren Seite nähert, und verwandelt es in ein Gerät, das im Vergleich zur Konkurrenz sehr erschwinglich ist.

Was macht die Vivoactive 4 zu einer soliden Smartwatch, in die man investieren kann?

Nun, wenn Sie ein begeisterter Sportler sind - insbesondere einer, der gerne die Entfernung von Läufen oder Fahrrädern verfolgt - ist dies eine großartige Lösung. Im Wesentlichen kombiniert das Vivoactive 4 einige der Elite-Funktionen, die Sie auf den extrem teuren Fenix- und Forerunner-Geräten finden, und kompiliert sie zu einem intelligenteren Paket.

Neben GPS, Herzfrequenzüberwachung und Garmins eigenen Body-Tracking-Metriken erhalten Sie auch Unterstützung für Offline-Spotify-Wiedergabelisten, Schlaf-Tracking und Smartphone-Benachrichtigung.

Es ist nicht ganz klar, wie lange die Einsparungen anhalten werden - und ob sie tatsächlich während des gesamten Black Friday-Zeitraums anhalten werden -, aber wir würden sagen, dass diejenigen, die ein Garmin-Gerät im Auge hatten, ernsthaft in Betracht ziehen sollten, dieses zu nutzen.

Schreiben von Conor Allison.