Der ausgezeichnete Garmin Forerunner 245 erreicht seinen niedrigsten Preis bei den Black Friday-Verkäufen

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Die Verkäufe am Schwarzen Freitag haben ernsthaft begonnen und eines der neuesten Garmin Forerunner-Geräte ist in den Angeboten enthalten - der Forerunner 245.

Der Garmin Forerunner 245 kostet jetzt £ 179, eine Ersparnis von £ 70,99 .

Squirrel_widget_3144787

Das ist ein großartiger Preis für eine vollendete Fitnessuhr, ideal für angehende Sportler und in der Lage, alle Ihre Trainings und Wettkämpfe zu verfolgen.

Es ist erwähnenswert, dass diese Version Musik bietet, die auf einer teureren Version dieses Geräts verfügbar ist - und es scheint, dass sich das Angebot derzeit nur auf die Farben Grau und Merlot erstreckt.

Der Forerunner 245 ist die zweite Stufe der Garmin-Geräte. Er befindet sich über dem Forerunner 45 und bietet GPS, Herzfrequenz und eine vollständige Auswahl an Aktivitäts-Tracking. Es wird nicht nur Ihre Übung, sondern auch Ihre täglichen Schritte und Ihren Schlaf verfolgen.

Anhand der gesammelten Daten können Sie untersuchen, welche Vorteile Ihr Training bietet und wie gut Sie sich erholen, während Läufer dank fortschrittlicher Laufdynamik gut bedient werden.

Es ist nicht abzusehen, wie lange dieser Deal dauern wird - er ist derzeit nur bis zum 20. November gültig. Wir verfolgen alle Garmin-Deals hier.

In den USA? Schauen Sie sich unsere Seite mit Angeboten für US Black Friday und Cyber Monday an

Im Vereinigten Königreich? Schauen Sie sich unsere UK Black Friday- und Cyber Monday-Angebotsseite an

Schreiben von Chris Hall.