So erstellen Sie mit Garmin Connect benutzerdefinierte Lauf- oder Fahrrouten

(Pocket-lint) - Garmin Connect ist mehr als nur ein Ort, an dem Sie die von Ihrer Garmin-Uhr oder Ihrem Fahrradcomputer gesammelten Daten anzeigen können. Es ist ein Portal zu einer ganzen Welt von Features und Funktionen, einschließlich der Erstellung benutzerdefinierter Routen zum Laufen oder Reiten.

Wenn Sie sich langweilen, immer auf denselben Straßen zu fahren, ist es ein schneller Schritt, eine neue Route zu erstellen und diese an Ihr Garmin-Gerät zu senden.

Hier erfahren Sie, wie Sie sich selbst herausholen und neue Routen entdecken können.

Es ist wirklich einfach, eine benutzerdefinierte Route zum Laufen oder Radfahren durch Garmin Connect zu erstellen. Stellen Sie zunächst sicher, dass Sie die Garmin Connect-App auf Ihrem Telefon ( Android , iOS ) installiert und angemeldet haben.

Öffnen Sie Garmin Connect auf Ihrem Telefon. Erweitern Sie das Seitenmenü und tippen Sie auf Schulungen> Kurse. Sie sehen eine Liste Ihrer Kurse mit der Option "Kurs erstellen" oben. Tippen Sie auf "Kurs erstellen" und wählen Sie den Typ aus. Wählen Sie dann im nächsten Bildschirm "Automatisch" Als nächstes werden Sie aufgefordert, die Länge des Kurses und die Richtung, in die Sie von Ihrem Startpunkt aus fahren möchten, einzugeben und ihm einen Namen zu geben. Schließlich wird Ihnen eine Karte Ihres Standorts angezeigt. Tippen Sie auf den Ort, an dem Sie beginnen und enden, und Ihre Route wird erstellt.

Das ist alles, was Sie tun müssen, um die Route zu erstellen. Die App zeigt Ihnen dann eine Karte an. Sie können einige Anpassungen vornehmen, z. B. die Richtung ändern, aber das ist es im Grunde.

Sobald Sie einen Kurs gespeichert haben, müssen Sie ihn an Ihr Gerät senden, damit Sie diese Route von Ihrem Handgelenk oder Lenker aus navigieren können. Tippen Sie auf das Menü oben rechts auf dem Bildschirm und Sie sehen die Option, es an Ihr Gerät zu senden, wo es angezeigt wird, nachdem Ihre Uhr mit der App synchronisiert wurde.

Sie können auch benutzerdefinierte Routen zeichnen, was etwas aufwändiger ist, aber nützlich sein kann, wenn Sie zu einem bestimmten Ort gehen möchten. Wählen Sie in Schritt 4 oben stattdessen "Benutzerdefiniert" aus, und Sie haben dann die Möglichkeit, eine Stecknadel auf der Karte abzulegen und dorthin zu navigieren. Sie können viele oder nur einen Stift verwenden und diesen Stift möglicherweise an der Stelle ablegen, an der Sie sich umdrehen möchten.

Wenn dies auf Ihrem Telefon zu aufwendig ist , können Sie dies auch in einem Webbrowser über connect.garmin.com tun. Sobald Sie Ihre Route gespeichert haben, wird sie mit Ihrer Smartphone-App synchronisiert und kann dann an Ihr Gerät gesendet werden.

Natürlich benötigen Sie ein Garmin-Gerät, das die Routenführung unterstützt, wenn Sie diese Route an Ihr Handgelenk oder Ihren Fahrradcomputer senden und unterwegs navigieren möchten. Dies ist eine großartige Option, wenn Sie sich an einem neuen Ort befinden oder einfach nur neue Routen in Ihrer Nähe erkunden möchten. Hier ist eine Liste aller Geräte, die diese Funktion unterstützen:

