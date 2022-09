Fitbit-Nutzer müssen sich ab 2025 mit einem Google-Konto anmelden

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Ab 2023 werden Fitbit-Nutzer auf ein Google-Konto umsteigen, anstatt sich mit ihrem aktuellen Fitbit-Konto anzumelden.

Zu Beginn wird dies nicht verpflichtend sein. Bestehende Nutzer können sich weiterhin mit ihrem Fitbit-Konto anmelden, aber ab 2025 werden alle Nutzer migriert und müssen sich mit einem Google-Konto anmelden.

Es wird die Möglichkeit geben, die Daten des Fitness-Trackers auf ein Google-Konto zu übertragen, sobald der Dienst in Betrieb ist, so dass alle bestehenden Aufzeichnungen und Fitnesstrends erhalten bleiben. Google sagt auch, dass es diese Daten privat halten wird und sie nicht für das Targeting von Anzeigen verwenden wird.

Darüber hinaus wird Google die Fitbit-Konten nicht einfach ohne Vorwarnung abschalten. Auf den Support-Seiten des Unternehmens heißt es, dass es "unsere Kunden über den Zeitplan für die Beendigung von Fitbit-Konten durch Hinweise in der Fitbit-App, per E-Mail und in Hilfeartikeln transparent informieren wird."

Zwischen jetzt und der Beendigung der Fitbit-Konten im Jahr 2025 sollten Sie reichlich Benachrichtigungen und mehrere Erinnerungen erhalten.

Für Neukunden, die noch kein Fitbit gekauft haben, wird es ab 2023 keine Möglichkeit mehr geben, sich für ein neues Fitbit-Konto anzumelden. Sobald die Google-Kontenoption verfügbar ist, wird dies de facto der Weg sein, ein neues Konto einzurichten, wenn ein neues Fitbit-Gerät registriert und aktiviert wird.

Die Informationen wurden von Fitbit in einem Update auf einer seiner Support-Seiten über die Migration geteilt, und weitere Informationen werden bereitgestellt, wenn die Google-Konten für Fitbit live gehen.

