Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Fitbit hat drei neue Produkte für das Jahr 2022 vorgestellt, die alle mit sechs Monaten kostenlosem Fitbit Premium geliefert werden und Funktionen wie Daily Readiness und eine detailliertere Schlafanalyse bieten.

Der erste im Bunde ist der Fitbit Inspire 3, der den preiswerten Fitness-Tracker um einen Farb-Touchscreen erweitert. Als Nachfolger des Inspire 2 bietet das Inspire 3 ein runderes Design, einen zusätzlichen SpO2-Sensor und soll weiterhin eine Akkulaufzeit von 10 Tagen bieten.

-

Das Inspire 3 ist nicht so fortschrittlich wie einige der anderen Geräte im Fitbit-Portfolio, aber es bietet Funktionen wie 24/7-Herzfrequenzüberwachung, Active Zone Minutes und ist in drei Farboptionen erhältlich.

Die Versa 4 ist das zweite Gerät des Unternehmens, das im Vergleich zur Versa 3 von Grund auf neu gestaltet wurde. Sie ist dünner und leichter als ihre Vorgängerin und liegt besser am Handgelenk an.

Der Versa 4 verfügt über eine taktile Taste zur Interaktion und bietet weiterhin Funktionen wie integriertes GPS und eine Akkulaufzeit von sechs Tagen. Die Versa 4 wird in vier Farben erhältlich sein.

Außerdem gibt es die Fitbit Sense 2, das neue Flaggschiff des Unternehmens. Sowohl die Sense 2 als auch die Versa 4 haben ebenfalls eine neu gestaltete Benutzeroberfläche, obwohl beide nicht mit Googles Wear OS laufen.

Sowohl die Sense 2 als auch die Versa 4 bieten zusätzlich zu ihren Vorgängermodellen 20 weitere Trainingsoptionen und sind beide mit einem neuen Schlafprofil-Uhrblatt kompatibel. Beide bieten auch integriertes GPS und eine Akkulaufzeit von 6 Tagen, wobei die Sense 2 einige zusätzliche Funktionen und Sensoren für das Stressmanagement hat.

Das Fitbit Inspire 3 wird in Großbritannien 84,99 £ und in Europa 99,95 € kosten. Das Fitbit Versa 4 wird in Großbritannien 199,99 £ und in Europa 229,95 € kosten, wenn es auf den Markt kommt. Die Fitbit Sense 2 wird in Großbritannien 269,99 Pfund und in Europa 299,95 Euro kosten.

Schreiben von Britta O'Boyle. Bearbeiten von Chris Hall.