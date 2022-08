Fitbits neue Wear OS-Uhr könnte quadratisch sein

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Fitbit wird in den nächsten Monaten eine Reihe von Geräten auf den Markt bringen. Mindestens eines davon dürfte einer vollwertigen Smartwatch mit dem Wear OS-Betriebssystem des neuen Besitzers Google sehr nahe kommen.

Basierend auf einigen neuen Hinweisen, die im neuesten Google Play Services Beta-Zweig entdeckt wurden, der von XDA-Developers entdeckt wurde, sieht es so aus, als ob die Uhr, wenn sie kommt, eine quadratische Form haben könnte, die im Einklang mit anderen Fitbit-Produkten wie den Versa-Uhren steht.

-

Zwei Bilder aus dem Zweig beziehen sich auf die Google Pay-Fähigkeiten der vermutlich neuen Uhr (da ältere Fitbits derzeit Fitbit Pay für kontaktlose Zahlungen verwenden, wenn sie es können).

Bester Fitbit Fitnesstracker 2022: Welcher Fitbit ist der richtige für dich? von Britta O'Boyle · 4 Januar 2022 Sehen Sie sich unseren Leitfaden zu den besten Fitbit-Fitness-Trackern an, was sie tun, wie sie funktionieren und welches Fitbit-Wearable für Sie

Wie Sie oben sehen können, zeigt das Icon ein eckiges Design, das trotzdem noch ziemlich abgerundete Ecken hat und deutlich an die Versa-Geräte erinnert.

Natürlich ist es möglich, dass es eine andere Erklärung für die Designs gibt - sie könnten für einen Zeitpunkt eingeführt werden, an dem ältere Fitbits wie das Versa 3 von Fitbit Pay auf Google Pay umgestellt werden, was ab einem bestimmten Punkt Sinn machen würde, da Google nun schon eine ganze Weile Eigentümer von Fitbit ist.

Wir werden vielleicht nicht so bald eine konkrete Antwort darauf bekommen, aber zumindest zeigt dies, dass Fitbit immer noch an der Spitze von Googles Plänen steht, was nicht überraschend ist.

Schreiben von Max Freeman-Mills.