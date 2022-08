Fitbit wird ab 13. Oktober nicht mehr mit PC oder Mac synchronisiert

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Schon seit einiger Zeit ist es möglich, Fitbit mit dem Computer zu synchronisieren. Das liegt zum Teil daran, dass es die intelligenten Fitbit-Fitness-Tracker schon gab, bevor Smartphones so weit verbreitet waren.

Mit der Fitbit Connect-App können Sie Ihren Lieblings-Fitnesstracker mit Ihrem Computer verbinden, Ihre Daten sammeln und mit den Fitbit-Servern synchronisieren, damit sie im Dashboard angezeigt werden können.

Fitbit Connect bot Nutzern auch die Möglichkeit, Musik von einem Computer auf ein Fitbit-Gerät zu übertragen, um sie unterwegs offline zu hören.

Nun hat Fitbit jedoch angekündigt, dass es ab dem 13. Oktober 2022 nicht mehr möglich sein wird, Fitbit mit Fitbit Connect zu synchronisieren. Offenbar haben nur sehr wenige Menschen die Fitbit Connect App genutzt, weshalb Fitbit nun den Stecker zieht. Kein Wunder, denn die Smartphone-App ist mittlerweile ziemlich leistungsfähig und es wurden ohnehin nur ältere Fitbits unterstützt.

Auf den aktualisierten Support-Seiten wird erklärt, wann die Fitbit Connect-App abgeschaltet wird und was stattdessen zu tun ist. Das bedeutet im Wesentlichen, dass man die Smartphone-App herunterladen sollte. Da Fitbit Connect die einzige Möglichkeit ist, Musik zum Offline-Hören zu übertragen, könnten viele Nutzer frustriert sein.

Fitbit hat angekündigt, dass es möglich sein wird, Offline-Musik sowohl über Deezer als auch über Pandora zu übertragen, allerdings nur, wenn man sich in den Vereinigten Staaten befindet und bereit ist, für diese Dienste zu bezahlen. Sie haben die Möglichkeit, Musik online zu hören, aber Ihr Telefon muss sich in Reichweite befinden, was bedeuten könnte, dass Sie Ihr Telefon mitnehmen müssen, wenn Sie laufen gehen.

Die besten Fitbit-Angebote für den Amazon Prime Day 2022: Letzte Chance, bei Smartwatches und Fitness-Trackern zu sparen von Conor Allison · 13 Juli 2022 Wir erklären, wie Sie am Amazon Prime Day ein neues Versa 3, Versa 2, Sense, Charge 5 oder Luxe zu einem vergünstigten Preis erwerben können

Schreiben von Adrian Willings.