Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Fitbit hat mit der Einführung einer neuen Funktion für seine Fitness-Tracker begonnen, die es bestimmten Fitbit-Modellen ermöglicht, einen unregelmäßigen Herzschlag zu erkennen und Sie dann darüber zu informieren.

Es handelt sich um eine Funktion, die Apple Watch-Nutzer schon seit einigen Jahren nutzen. In einer Reihe von Berichten wird behauptet, dass allein diese Funktion dazu beigetragen hat, Gesundheitsprobleme frühzeitig zu erkennen und ihnen die Zeit zu geben, sie zu beheben, bevor sie ernster werden.

Der einzige Nachteil dieser Funktion ist, dass sie vorerst nur für Kunden in den USA verfügbar ist. Auf der Fitbit-Webseite zum Thema unregelmäßiger Rhythmus ist dies im Kleingedruckten vermerkt, und auch das Unternehmen bestätigte dies gegenüber 9to5Google.

Nutzer in den USA können die Funktion ab sofort über die Fitbit-App einrichten. Sie finden sie entweder auf der Seite "Heute" oder auf der Registerkarte "Entdecken".

Einmal eingerichtet, sammelt das Gerät laut Fitbit Herzrhythmusdaten, während der Träger still steht oder schläft, und benachrichtigt Sie, wenn es Anzeichen für einen unregelmäßigen Herzrhythmus gibt.

Die Funktion ist nicht bei allen Fitbit-Geräten verfügbar, wird aber bei den meisten neueren Modellen hinzugefügt. Dazu gehören die folgenden Modelle:

Fitbit Charge 3, 4 und 5

Fitbit Inspire 2

Fitbit Luxe

Fitbit Sense

Fitbit Versa 2 und 3

Fitbit Versa Lite

Wenn Sie also eines dieser Modelle besitzen und in den USA leben, können Sie Ihre Fitbit-App heute auf die neue Funktion überprüfen. Es gibt keine Neuigkeiten darüber, ob oder wann die Funktion in anderen Regionen eingeführt wird.

Schreiben von Cam Bunton.