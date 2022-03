Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Das zu Google gehörende Unternehmen Fitbit hat der US-amerikanischen Arzneimittelbehörde FDA Daten zur Prüfung einer neuen passiven Herzfrequenzüberwachungsfunktion für seine tragbaren Geräte vorgelegt.

Derzeit kann Fitbit nur in regelmäßigen Abständen auf Herzrhythmusstörungen prüfen; die Fitbit-Nutzer müssen selbst entscheiden, ob sie dies tun wollen. Die neue Funktion von Fitbit könnte jedoch im Hintergrund laufen und Menschen benachrichtigen, wenn sie Symptome von Vorhofflimmern zeigen. Damit könnte Fitbit besser mit der EKG-Funktion der Apple Watch konkurrieren, die ebenfalls den Herzrhythmus überprüft und den Nutzer bei Unregelmäßigkeiten warnt.

Im Jahr 2020 begann Fitbit mit der Erprobung der passiven Herzrhythmus-Technologie, wobei fast eine halbe Million Fitbit-Nutzer an einer Studie teilnahmen. Nach den Daten, die 2021 an die American Heart Association übermittelt wurden, stellte Fitbit fest, dass etwa 5.000 dieser Teilnehmer unregelmäßige Herzrhythmen hatten. Von dieser Gruppe haben 1.000 eine telemedizinische Beratung für ein EKG-Pflaster in Anspruch genommen. (Bei einem Drittel wurde die Diagnose später bestätigt.)

Die Ergebnisse sind vielversprechend, aber es ist noch unklar, wann Fitbit tatsächlich eine passive Herzfrequenzüberwachungsfunktion in seinen Geräten anbieten wird. Die Tatsache, dass die FDA dies prüft, ist ein gutes Zeichen, aber es gibt noch eine Menge Unbekannte.

DieSense-Smartwatch von Fitbit wurde von der FDA im Jahr 2020 für ihre Fähigkeit zugelassen, Vorhofflimmern mithilfe der eingebauten Elektrokardiogramm-Technologie zu beurteilen, aber auch diese Methode erfordert eine aktive Eingabe durch den Nutzer.

Schreiben von Maggie Tillman.