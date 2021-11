Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Fitbit hat ein Update für Premium-Benutzer angekündigt, das einige seiner High-End-Tracker und Smartwatches mit einer Reihe neuer Funktionen ausstattet, darunter Daily Readiness Score, EKG und Blood Glucose Logging.

Der Daily Readiness Score berücksichtigt Ihre Aktivität, Herzfrequenzvariabilität und die letzten Schlafmuster, um Ihnen bei der Entscheidung zu helfen, ob Sie an diesem Tag trainieren oder sich stattdessen vorrangig erholen sollten. Es ist eine ähnliche Funktion wie Garmin mit seiner Body Battery.

Der Score wird jeden Morgen in der App angezeigt, wenn er mit ausgewählten Fitbit-Trackern und Smartwatches - wie dem Sleep Score - synchronisiert wird, zusammen mit Details zu den Auswirkungen. Es ist auf den Geräten Sense , Versa 3, Versa 2, Charge 5, Luxe und Inspire 2 verfügbar. Benutzer mit Sense und Versa 3 sehen den Daily Readiness Score auch auf dem Gerät selbst.

Mit dem Updateerhält der Charge 5 auch die EKG-Funktion, mit der Benutzer ein EKG auf dem Gerät erstellen können, indem sie ihre Finger 30 Sekunden lang auf die Edelstahlplatten an den Seiten des Charge 5 halten, um einen Messwert zu erhalten.

Es gibt auch ein neues Tool zur Blutzuckerprotokollierung, mit dem Fitbit-Benutzer in Großbritannien, die an Diabetes leiden, ihren Blutzuckerspiegel in der Fitbit-App verfolgen und sehen können, wie sie sich im Laufe des Tages ändern.

Das Fitbit-Update ist jetzt verfügbar. Du kannst auch unsere Tipps und Tricks lesen , um das Beste aus deinem Fitbit-Tracker herauszuholen.

