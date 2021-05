Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Fitbit bietet alle Arten von Tracking-Funktionen , von Fitness bis Schlaf . Es kann sogar Ihre Herzfrequenz messen. Jetzt schaut es auf deine Nase.

Insbesondere könnte Fitbit bald Ihren Schnarch- und Geräuschpegel messen, wenn Sie schlafen. Während 9to5Google die APK in der neuesten Version der Fitbit-Android-App herunterfuhr, entdeckte er eine fast fertige Funktion zur Erkennung von Schnarchen und Geräuschen. Es nutzt das Mikrofon Ihres Trackers oder Ihrer Smartwatch, um festzustellen, wie viel Zeit Sie damit verbracht haben, ein hörbares Ärgernis für Ihren Lebensgefährten oder Ihre Haustiere zu sein.

Es gibt die Gesamtzeit in Prozent an und gruppiert den Schweregrad Ihres Schnarchens in eine von drei Kategorien: Bis zu 40 Prozent der Nacht, die Sie mit Schnarchen verbringen, sind beispielsweise ein moderater Fall. Da all diese Nachverfolgung Ihren Akku entladen kann, empfiehlt Fitbit, das Gerät mindestens zur Hälfte vor dem Schlafengehen aufzuladen. Möglicherweise müssen Sie es auch häufiger an die Stromversorgung anschließen, wenn Sie die Funktion häufig verwenden.

Die Sache ist, Fitbit kann nicht sagen, ob es Ihr Partner ist, der schnarcht, so dass Ihr Ergebnis verzerrt werden könnte. Ihr Gerät misst auch die Umgebungsgeräusche in Ihrem Zimmer, um festzustellen, wie laut Ihre Umgebung nachts ist. Wenn es sehr ruhig ist, hat Ihr Schlafzimmer 30 dBA oder weniger, während sehr laut 90 dBA oder höher ist.

9to5Google hat Screenshots geteilt, die zeigen, wie die Funktion funktioniert. Wir vermuten daher, dass ein offizieller Start unmittelbar bevorsteht. Wir halten Sie auf dem Laufenden.

Schreiben von Maggie Tillman.