(Pocket-lint) - Fitbit hat mit dem Fitbit Luxe die neueste Erweiterung seines Fitness-Tracker-Portfolios angekündigt, die sich demFitbit Charge 4 und dem günstigeren Fitbit Inspire 2 anschließt .

Der schlanke und elegante Luxe Activity Tracker verfügt über ein Armbanddesign, das einen modischeren Ansatz bietet und gleichzeitig wichtige Statistiken wie Herzfrequenz , Schritte, Stressüberwachung und Schlaf liefert.

Luxe verfügt über ein farbiges Touchscreen-Display auf einem knopflosen Edelstahlgehäuse sowie eine Reihe von Accessoires, darunter eine Zusammenarbeit mit der in Laguna ansässigen Schmuckmarke Gorjana. Es ist in hochglanzpoliertem Weichgold und mit optimalen Oberflächen erhältlich.

Es ist nicht das erste Mal, dass Fitbit den Modeweg einschlägt - Tory Burch fertigt eine Schmuckkollektion für den Fitbit Flex an , während der Fitbit Alta zwischen einem separaten Armreif aus Gold und Silber wählen konnte -, aber der Luxe scheint mit diesem Design entworfen worden zu sein Mode von Anfang an im Sinn und nicht als nachträglicher Gedanke.

Der Fitbit Luxe ist schwimmsicher mit Schwimm-Tracking, bietet Smartphone-Benachrichtigungen und verfügt über eine Reihe von Fitbit-Funktionen, wie z. B. Minuten der aktiven Zone, Schlaf-Score, Stress-Management-Score und Menstural Health Tracking. Es stehen außerdem über 20 Trainingsmodi zur Auswahl sowie die automatische Erkennung für einige Trainingseinheiten.

Laut Fitbit bietet der Luxe eine Akkulaufzeit von bis zu fünf Tagen. Es bietet jedoch nur Connected GPS und kein integriertes GPS wie das Charge 4.

Der Fitbit Luxe kann ab dem 19. April vorbestellt werden und ist ab diesem Frühjahr erhältlich. Zu den Standardmodellen gehören Schwarz / Graphit, Mondweiß / Weichgold-Edelstahl und Orchidee / Platin-Edelstahl. Es gibt auch ein Special Edition Gorjana Soft Gold Edelstahl Parker Link Armband Modell.

Der Fitbit Luxe startet in Großbritannien bei 129,99 GBP und in den USA bei 149,95 USD. Das Sondermodell kostet in Großbritannien 179,99 GBP und in den USA 199,95 USD. Es wird mit sechs Monaten Fitbit Premium kommen .

Das Zubehör beginnt bei 29,99 USD und umfasst klassische Bänder, ein zweifarbiges Gorjana Parker Link-Armband, Mesh-Bänder aus Edelstahl, Double Wrap-Bänder aus Horween-Leder und gewebte Bänder wie die Apple Watch .

Schreiben von Britta O'Boyle.