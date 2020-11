Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Fitbit hat kurz vor dem großen Tag einige Einsparungen beim Black Friday erzielt und uns damit unsere ersten echten Rabatte auf die Smartwatches Fitbit Sense und Fitbit Versa 3 gewährt.

Die beiden Smartwatches wurden erst kürzlich auf den Markt gebracht, und obwohl es etwas überraschend ist, dass sie zu einem so frühen Zeitpunkt einen Rabatt erhalten, bietet dies eine bedeutende Chance für diejenigen, die viel Geld sparen möchten.

Durch den Fitbit Sense-Deal wird das Gerät von 329,95 USD auf 279,95 USD gesenkt, wodurch Sie 50 USD sparen können, während der Fitbit Versa 3 von 229,95 USD auf 199,95 USD reduziert wurde, was einem Preisnachlass von 30 USD entspricht.

Der Sense ist Fitbits bisher größtes Spiel im Bereich Smartwatch und bietet eine Reihe von Gesundheits-Smarts wie Temperaturerfassung, EKG-Messungen und SpO2-Messwerte. Der Versa 3 bietet mittlerweile alle vorhandenen Funktionen des Vorgängers in einem übersichtlicheren Design, das jetzt auch über GPS verfügt.

Denken Sie natürlich daran, dass Fitbit nicht das einzige Unternehmen ist, das über den Black Friday Rabatte auf seine Waren anbietet. Wie unten gezeigt, ist der Versa 3 beispielsweise auch über Amazon zum gleichen Preis erhältlich. Wenn der Vorrat trocken läuft, haben Sie Optionen.

squirrel_widget_338157

Wenn die Fitbit-Smartwatches jedoch nichts für Sie sind, können Sie mit den Fitness-Trackern des Unternehmens auch Einsparungen erzielen.

Die Fitbit Charge 4 wurde von 149,95 USD auf 99,95 USD reduziert, während die Fitbit Inspire 2 von 99,95 USD auf 69,95 USD gesunken ist.

Dies sind beides absolute Schnäppchen zu diesem Preis und wurden wie die Smartwatches erst in diesem Jahr veröffentlicht. Während der neueste Charge das Flaggschiff des Unternehmens ist und GPS-Tracking und ein umfangreicheres Design bietet, ist die zweite Iteration des Inspire eher ein Einstiegs-Tracker mit hervorragenden ganztägigen Tracking-Funktionen.

Der Black Friday-Verkauf von Fitbit endet am 30. November. Sie müssen also schnell handeln, wenn Sie jeden Tag einen dieser bösen Jungs an Ihr Handgelenk schnallen und Ihre Aktivitäten verfolgen möchten. Für diejenigen in Großbritannien werden wir dieses Stück aktualisieren, wenn Fitbit UK mit ihren Deals live geht, die wir jetzt näher am Black Friday selbst erwarten.

In den USA? Schauen Sie sich unsere Seite mit Angeboten für US Black Friday und Cyber Monday an

Im Vereinigten Königreich? Schauen Sie sich unsere Seite mit Angeboten für Black Friday und Cyber Monday in Großbritannien an

Schreiben von Conor Allison.