Fitbit Charge 4-Angebot: Sparen Sie 23% beim frühen Black Friday-Angebot

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Das Fitbit Charge 4 - das neueste Fitnessband des Unternehmens - hat bei frühen Black Friday-Deals einen Preisverfall verzeichnet.

Die Gebühr 4 ist ab sofort für 99 Euro erhältlich , was einer Ermäßigung von 23 Prozent entspricht. Sie sparen 30 Euro.

squirrel_widget_217724

Der Fitbit Charge 4 bietet rund um die Uhr Herzfrequenz- und Aktivitäts-Tracking, einschließlich eines GPS in diesem kompakten Tracker, sodass Sie auch beim Gehen, Laufen oder Radfahren genaue Daten erhalten.

Dies ist die neueste Band von Fitbit, einschließlich der Unterstützung für Zahlungen über Fitbit Pay sowie der Spotify Music-Steuerung, sodass Sie Ihr Telefon nicht aus der Tasche ziehen müssen, um Titel zu wechseln. Es bietet Ihnen eine ganze Reihe von Fitnessdaten sowie eine hervorragende Schlafverfolgung für ein vollständiges Bild Ihres Wohlbefindens.

Amazon bietet eine Reihe von frühen Black Friday-Angeboten an und es sieht so aus, als ob dieses Fitbit-Angebot nur für eine begrenzte Zeit verfügbar sein wird. Zögern Sie also nicht, wenn Sie nach einem Schnäppchen suchen.

Schreiben von Chris Hall.