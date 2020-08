Der Aktivitäts-Tracker Fitbit Inspire 2 aktualisiert das Design und bietet eine Akkulaufzeit von 10 Tagen

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Fitbit hat ein Update für seinen beliebten Inspire HR Fitness-Tracker im Inspire 2 angekündigt . Der neueste Fitbit-Tracker verfügt über ein ähnliches Design wie sein Vorgänger, ist jedoch mit einer Touch-Taste anstelle einer physischen Taste etwas verfeinert, und Fitbit behauptet, er werde eine anbieten 10-Tage-Batterie.

Das Fitbit Inspire 2 wird mit einer einjährigen kostenlosen Testversion von Fitbit Premium geliefert , die dem Tracker eine Reihe zusätzlicher Funktionen wie Schlaf-Tools, geführte Programme und erweiterte Einblicke bietet. Aber auch außerhalb von Premium gibt es viele.

Neben der ganztägigen Aktivitätsüberwachung und der Herzfrequenzüberwachung rund um die Uhr bietet der Fitbit Inspire 2 Schwimmverfolgung, angeschlossenes GPS, über 20 Trainingsmodi und Minuten der aktiven Zone wie der Inspire HR . Es hat auch Schlafphasen und Schlaf-Score für Schlaf-Tracking , Smartphone-Benachrichtigungen, geführte Atmung und Menstruationsgesundheits-Tracking.

Benutzer finden auch Reminders to Move - eine Funktion, die neben Cardio Fitness Level schon seit langem auf Fitbit-Trackern verfügbar ist.

Das Fitbit Inspire 2 wird in drei Farben erhältlich sein - Schwarz, Schwarz und Mondweiß sowie Schwarz und Wüstenrose. Es wird auch eine Reihe von Accessoires geben, darunter klassische Bänder, bedruckte Bänder, Lederbänder und ein Clip, genau wie das Gerät, mit dem es gelingt.

Preislich kostet der Fitbit Inspire 2 in Großbritannien 89,99 GBP, in den USA 99,95 USD und in Europa 99,95 EUR. Die Vorbestellungen beginnen am 25. August 2020 und sind ab Ende September verfügbar.

Schreiben von Britta O'Boyle.