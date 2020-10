Fitbit Inspire Fitness-Tracker-Angebot: Jetzt nur noch £ 38.99 im Flash-Verkauf

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Der Preis für das Fitbit Inspire ist gerade gefallen, was bedeutet, dass Sie an diesem Prime Day ein Fitbit für nicht viel Geld in die Hände bekommen können.

Das Fitbit Inspire kostet bei Amazon jetzt nur noch 38,99 Euro , das sind 31 Euro weniger als der reguläre Preis.

Der Fitbit Inspire HR ist ebenfalls rabattiert und erweitert die Fähigkeiten des Inspire um einen Herzfrequenz-Tracker, um ein genaueres Feedback zu Ihrem Körper zu erhalten. Der Fitbit Inspire HR ist auf £ 59.99 reduziert .

Der Fitbit Inspire wurde 2019 in die Reihe der Fitbit-Tracker aufgenommen und bietet einen günstigeren Einstiegspunkt in das System. Es gibt zwei Versionen, eine mit und eine ohne Herzfrequenz - und die ohne Herzfrequenz, die hier angeboten wird.

Dies macht es zu einer guten Option für diejenigen, die Aktivitäten wie Schritte und aktive Minuten verfolgen, die Uhrzeit überprüfen und Smartphone-Benachrichtigungen von einem schlanken und anpassbaren Gerät erhalten möchten. Es ist auch wasserdicht und bietet Schlaf-Tracking.

squirrel_widget_147539

Die Integration in die Fitbit-Plattform ist einer der größten Vorteile von Fitbit Inspire: Es gibt andere ähnliche Tracker, die billiger sind, aber nicht von derselben Slick-App und demselben Ökosystem wie Fitbit unterstützt werden. Deshalb lohnt es sich, diesen Deal abzuschließen .

Durch die Synchronisierung mit Ihrem Telefon können Sie alle Ihre Statistiken aufzeichnen und auf einen Blick sehen, wie aktiv Sie waren. Mit der Smartphone-App können Sie auch andere Daten direkt auf Ihrem Telefon aufzeichnen.

Dieses Angebot läuft nur vom 13. bis 14. Oktober, Sie müssen also schnell sein - aber es ist sowohl in den Farben Schwarz als auch Sangria zu diesem Preis erhältlich.

Schreiben von Chris Hall.