Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Fitbit Premium ist ein kostenpflichtiger Mitgliederservice, der Ihre Fitbit- Daten verwendet, um personalisierte, umsetzbare Anleitungen und Coachings bereitzustellen , mit denen Sie Ihre Gesundheits- und Fitnessziele erreichen können.

Der Premium-Abonnementdienst ist eine Erweiterung der bestehenden Fitbit-Plattform und richtet sich an Fitbit-Benutzer, die mehr aus ihren Erfahrungen herausholen oder mehr Motivation für gesundheitliche Veränderungen finden möchten.

Da Fitbit seine kostenlose Testversion als Reaktion auf die Sperrung des Coronavirus auf 90 Tage erweitert, finden Sie hier alles, was Sie über den Service wissen müssen.

Fitbit Premium bietet im Vergleich zum Standard-Fitbit-Erlebnis mehrere zusätzliche Vorteile, darunter Schlafberatung, geführte Programme, dynamisches Training, erweiterte Einblicke, Herausforderungen, Gesundheitsberichte und Gesundheitscoaching.

Die Schlafberatung mit Fitbit Premium umfasst zwei geführte Schlafprogramme mit dem Namen "Get More Zzzs" und "Habits for Restful Sleep", eine Aufschlüsselung des Schlaf-Scores und Schlafvermittlungen mit einer Auswahl von 15- bis 45-minütigen Audio-Entspannungs-Tools, mit denen Sie sich entspannen und einschlafen können . Benutzer erhalten auch Einblicke, wie sich Aktivität und Schlaf gegenseitig beeinflussen.

Standard-Fitbit-Benutzer erhalten weiterhin Zugriff auf ihren Schlaf-Score, können jedoch nicht so viele Details sehen, z. B. was Ihre Herzfrequenz im Schlaf tut.

Mit geführten Programmen mit Fitbit Premium können Benutzer tägliche Anleitungen und auf sie zugeschnittene Inhalte anzeigen. Es stehen Aktivitäts-, Ernährungs- und Schlafprogramme zur Verfügung, und neue Inhalte werden kontinuierlich hinzugefügt.

Zum Start stehen Fitbit Premium-Benutzern neun geführte Programme zur Verfügung. Dazu gehören: Einführung in gesunde Gewohnheiten, Erhalten Sie mehr Zzzs, Gewohnheiten für einen erholsamen Schlaf, Werden Sie aktiv, Laufen für Anfänger, Lauftraining, Verstehen von Kalorien, Treten Sie Ihre Zuckergewohnheit und Treten Sie Ihre Salzgewohnheit.

Laut Fitbit umfassen die Programme umsetzbares Coaching, tägliche Tipps und Tricks, strukturierte Trainingspläne, Entspannungstools, Rezeptvorschläge und Lerninhalte.

Fitbit Coach wurde unter dem neuen Label Dynamic Workouts in Fitbit Premium eingeführt. Premium-Benutzer können auf Hunderte von Fitbit Coach-Video- und Audio-Workouts sowie auf speziell für sie erstellte Workouts zugreifen.

Zu den im Rahmen des Premium-Service verfügbaren Workouts gehören Radfahren, Körpergewicht, Ellipsentraining, Gehen, Laufen, Treppentraining, Dehnen, Ganzkörper und Rudern. Die Workouts werden basierend auf ihren Zielen und ihrem Feedback auf jeden Benutzer zugeschnitten. Je mehr Feedback ein Benutzer gibt, desto intelligenter werden die Workouts mit neuen und relevanten Sitzungen, die auf ihn zugeschnitten und empfohlen werden.

Benutzer von Fitbit Premium erhalten im Vergleich zu Standard-Fitbit-Benutzern erweiterte Einblicke. Anstatt beispielsweise einen Einblick in den Schlaf zu erhalten, der durchschnittliche Fitbit-Benutzer widerspiegelt, erhalten Premium-Abonnenten personalisierte Einblicke, die ihren spezifischen Schlaf oder ihre Aktivität widerspiegeln.

Advanced Insights verbindet auch Ihre Schritte, aktiven Minuten, Herzfrequenz, Schlaf und Wellness und bietet Möglichkeiten zur Verbesserung.

Obwohl Standard-Fitbit-Benutzer Zugriff auf Fitbit-Herausforderungen erhalten, erhalten Premium-Benutzer einige zusätzliche Herausforderungen, darunter eine All-for-One-Herausforderung, die laut Fitbit für Familien großartig ist.

Das Premium-Paket enthält auch eine benutzerdefinierte Herausforderungsoption, mit der Benutzer ihre Metrik (Schritte, Kalorien, Entfernung oder aktive Minuten) auswählen und für eine festgelegte Dauer gegen einen Freund antreten können - ähnlich wie bei Apple Watch Challenges .

Weitere Herausforderungen für Premium-Benutzer sind eine Get Fit Bingo Challenge, die auf Sie und Ihre Aktivitäten zugeschnitten ist. Jeder Fitbit Premium-Benutzer hat beispielsweise eine andere Bingokarte.

Fitbit Premium-Benutzer erhalten im Rahmen des Abonnement-Pakets Gesundheits- und Wellnessberichte, die sie mit ihrem Arzt, Personal Trainer oder Ernährungsberater teilen können.

Die Wellnessberichte wurden in Zusammenarbeit mit Ärzten erstellt und sind Teil des Ziels von Fitbit, Benutzern eine individuellere Betreuung zu ermöglichen sowie Benutzern mit chronischen Krankheiten wie Diabetes dabei zu helfen, ihre Erkrankungen zu behandeln.

Gesundheitscoaching ist der letzte Vorteil des Fitbit Premium-Service. Die Idee ist, dass Premium-Abonnenten Zugang zu zertifizierten Gesundheits- und Wellness-Coaches haben, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen.

Die Health Coaching-Funktion wurde für Gewichtsverlust und Diabetes-Management sowie für Einzelberatung, Expertenantworten und Ermutigung entwickelt.

Fitbit Premium kostet in den USA 9,99 USD / Monat oder 79,99 USD pro Jahr.

In Großbritannien kostet Fitbit Premium £ 7,99 / Monat oder £ 79,99 pro Jahr.

Premium steht jedem Fitbit-Benutzer per In-App-Kauf zur Verfügung.

Ja - und Fitbit hat angekündigt, dass es jetzt eine kostenlose 90-Tage-Testversion des Dienstes gibt, mit der Personen für die Sperrung von Coronaviren aktiv werden können. Die übliche kostenlose Testversion dauert 7 Tage.

Schreiben von Britta O'Boyle.