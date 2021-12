Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Fitbit bringt eine der besten Fitnessplattformen auf den Markt, wenn es darum geht, in einem leicht verständlichen Format darzustellen, wie viel oder wie wenig Sie sich bewegen. Es liefert nicht nur die Daten, sondern auch auf einfache und benutzerfreundliche Weise, damit Sie nicht mit zu vielen Details überschwemmt werden.

Die Fitbit-App ist umfassend und obwohl die grundlegenden Funktionen, die sie bietet, offensichtlich sein mögen, sind einige der besten Funktionen von Fitbit etwas schwieriger zu finden.

Diese Funktion hebt alle Tipps und Tricks der Fitbit-App hervor, damit du das Beste aus deinem Fitness-Tracker herausholen kannst, mit gerätespezifischen Tipps unten.

Tippen Sie oben rechts auf der Registerkarte "Heute" auf "Bearbeiten" > Tippen Sie auf den Kreis mit dem "X" rechts neben den Metriken, die nicht angezeigt werden sollen > Tippen Sie oben rechts auf "Fertig".

Tippen Sie oben rechts auf der Registerkarte "Heute" auf "Bearbeiten" > Ziehen Sie die Metrikkacheln in die gewünschte Reihenfolge > Tippen Sie oben rechts auf "Fertig".

Fünf Metriken passen in den oberen Abschnitt des Fitbit Today-Tabs und Sie haben die Wahl zwischen Schritten, Etagen, Distanz, verbrannten Kalorien und aktiven Minuten. Um zu ändern, welche Messwerte angezeigt werden, müssen Sie diejenigen deaktivieren, die nicht angezeigt werden sollen. Sie können jedoch keine Metriken austauschen. Es ist auch erwähnenswert, dass Sie keine gekletterten Böden sehen, wenn Ihr Fitbit keinen Höhenmesser hat.

Tippe auf die Pfeile im Hauptbereich der Registerkarte „Heute“ unter dem Fitbit-Logo oben. Die Informationen, die Sie dort sehen, werden für jeden Tag verfügbar sein, an dem Sie zurückkehren.

Tippen Sie auf das „+“ rechts neben der Metrik, die Sie hinzufügen möchten.

Tippen Sie auf das „+“ rechts neben der Registerkarte „Übung“. Stellen Sie sicher, dass die Registerkarte „Track“ oben ausgewählt ist > Wählen Sie Laufen, Gehen oder Wandern > Drücken Sie unten auf dem Bildschirm auf „Start“. Die Fitbit-App verwendet dann das GPS Ihres Telefons, um Ihren Lauf, Spaziergang oder Ihre Wanderung zu verfolgen.

Tippen Sie auf das „+“ rechts neben der Registerkarte „Übung“. Wählen Sie das Cues-Menü > Stellen Sie ein, welche Sie hören möchten, wenn Sie sie überhaupt hören möchten, mit welcher Frequenz und in welcher Lautstärke Sie sie hören möchten.

Tippen Sie auf das „+“ rechts neben der Registerkarte „Übung“. Tippen Sie auf das Menü Musiksteuerung/Letzte Wiedergabe. Von hier aus können Sie die Zufallswiedergabe ein- oder ausschalten und auswählen, welche Musik Sie abspielen möchten, mit Optionen wie Letzte Wiedergabe, Gesamte Musik und Kürzlich gespielt.

squirrel_widget_147539

Wählen Sie auf der Registerkarte Heute die Metrik aus, zu der Sie weitere Informationen anzeigen möchten, z. B. Schritte. Dadurch wird eine Zusammenfassung in einem Listenformat Ihres gesamten Verlaufs nach Tag dieser bestimmten Metrik angezeigt.

Das Diagramm oben stellt eine wöchentliche Zusammenfassung vor, aber ein weiteres Tippen auf einen der aufgelisteten Tage gibt Ihnen eine stündliche Zusammenfassung für diesen Tag in einem Diagramm. Sie können auch eine bestimmte Stunde gedrückt halten, um die Informationen im Zahlenformat für 15-Minuten-Intervalle anzuzeigen.

Tippen Sie auf den Übungsabschnitt und Sie sehen eine Aufschlüsselung aller verschiedenen Übungen, die Sie durchgeführt haben, vom Gehen bis zum Ellipsentraining.

Um eine Übung zu ändern, die auf Fitbit falsch kategorisiert wurde, tippe in Heute auf den Abschnitt Übung > Tippe auf die Übung, die du ändern möchtest > „Übung kategorisieren“ oben auf dem Bildschirm > Wähle die richtige Kategorie aus.

Tippen Sie oben links auf der Registerkarte Heute auf das Kontosymbol > Tippen Sie auf Ihren Aktivitätstracker > Stille Alarme > Neuen Alarm einstellen.

Es ist erwähnenswert, dass Sie für die Serien Fitbit Charge 3, Fitbit Charge 4, Fitbit Charge 5, Fitbit Luxe, Fitbit Sense, Fitbit Ionic und Fitbit Versa Alarme auf Ihrem Gerät einstellen.

Tippen Sie oben links auf der Registerkarte „Heute“ auf das Kontosymbol > Tippen Sie auf Ihren Aktivitätstracker > Benachrichtigungen > Schalten Sie Apps und Benachrichtigungen je nach Ihren Vorlieben ein oder aus. Welche Optionen hier angezeigt werden, hängt davon ab, welches Gerät Sie haben.

Tippen Sie oben links auf der Registerkarte Heute auf das Kontosymbol > Tippen Sie auf Ihren Aktivitätstracker. Oben auf dem Bildschirm sehen Sie, wann es zuletzt synchronisiert wurde, sowie welchen Software-Build und Akkustand es hat.

Fitbit bietet die Wahl zwischen fünf Hauptzielen – Schritte, Distanz, verbrannte Kalorien, Minuten der aktiven Zone und erklommene Stockwerke. Um das auszuwählen, auf das du dich konzentrieren möchtest, tippe oben links auf der Registerkarte „Heute“ auf das Kontosymbol > Tippe auf deinen Fitbit-Tracker > Scrolle nach unten zu „Hauptziel“.

Beachte, dass hochgestiegene Stockwerke nur bei Fitbit-Trackern mit Höhenmesser möglich sind.

Um die Synchronisierung deines Fitbit-Aktivitäts-Trackers zu erzwingen, klicke auf den Konto-Tab in der oberen linken Ecke des Heute-Tabs > Tippe auf deinen Aktivitäts-Tracker > Scrolle nach unten, bis du „Jetzt synchronisieren“ siehst. Darüber wird auch die Ganztägige Synchronisierung angezeigt, die beim Einschalten sicherstellt, dass Ihre Fitbit automatisch synchronisiert wird.

Wenn Sie immer noch Schwierigkeiten haben, Ihr Fitbit zu synchronisieren, versuchen Sie, Bluetooth auf Ihrem Smartphone ein- und auszuschalten. Sie können auch versuchen, die Fitbit-App zu schließen und erneut zu öffnen.

Um sicherzustellen, dass Sie zwischen bestimmten Tageszeiten pro Stunde 250 Schritte machen, klicken Sie oben links auf der Registerkarte „Heute“ auf das Kontosymbol > Tippen Sie auf Ihren Aktivitätstracker > Scrollen Sie nach unten zu „Erinnerungen an den Umzug“. Legen Sie von hier aus eine Startzeit, eine Endzeit und die Tage fest, an denen Sie Erinnerungen haben möchten.

Sie können zwischen fünf und 14 aufeinanderfolgenden Stunden pro Tag wählen.

Die meisten Fitbit-Tracker überwachen automatisch den Schlaf, wenn du sie im Bett trägst. Um die gesammelten Daten anzuzeigen, scrollen Sie nach unten zum Abschnitt Schlaf auf der Registerkarte Heute.

Wie bei den anderen Metriken sehen Sie einen Verlauf, wenn Sie auf den Schlafabschnitt tippen, und ein weiteres Tippen auf einen bestimmten Tag zeigt ein Schlafdiagramm sowie Ihren Schlafwert mit weiteren Informationen an. Sie können auch über das obere Diagramm streichen, um andere Statistiken anzuzeigen.

Tippen Sie auf den Schlafbereich auf der Registerkarte Heute > Tippen Sie auf das Einstellungszahnrad oben rechts auf dem Bildschirm. Sie können dann Ihr Schlafziel ändern sowie eine Schlafenszeit-Erinnerung und einen Ziel-Schlafplan festlegen. Sie können auch auswählen, ob Sie Schlafinformationen erhalten möchten oder nicht.

Um das Schlafzeitziel und den Schlafzeitplan insgesamt zu entfernen, tippen Sie auf diesem Bildschirm auf die drei Punkte in der oberen rechten Ecke.

Tippen Sie auf das '+' rechts neben dem Schlafabschnitt im Heute-Tab > Tippen Sie auf 'Schlafprotokoll hinzufügen' oder 'Jetzt mit dem Schlafen beginnen'.

Klicken Sie auf den Schlafabschnitt in der Registerkarte Heute > Tippen Sie auf das Schlafprotokoll, das Sie löschen möchten > Tippen Sie auf die drei Punkte in der oberen rechten Ecke > Schlafprotokoll löschen.

Klicken Sie auf der Registerkarte Heute auf den Abschnitt Gesundheitsüberwachung für Frauen > Tippen und halten Sie auf das entsprechende Datum, an dem Ihre Periode beginnen oder enden soll > Ziehen Sie den rosa Balken, um die Dauer Ihrer Periode anzuzeigen.

Sie können dem weiblichen Gesundheits-Tracking-Element der Fitbit-App verschiedene Systeme hinzufügen, z. B. Kopfschmerzen, Krämpfe, Flüssigkeit, Flussintensität und Sex. Um ein Symptom zu protokollieren, klicken Sie auf der Registerkarte "Heute" auf den Abschnitt zur Erfassung der weiblichen Gesundheit > Tippen Sie unten rechts auf das "+", wo "Protokolldetails" angezeigt wird > Klicken Sie auf das Symptom, das Sie protokollieren möchten > Tippen Sie im . auf "Speichern" obere rechte Ecke.

Klicken Sie auf der Registerkarte Heute auf den Abschnitt Gesundheitsverfolgung für Frauen > Tippen Sie auf das Einstellungszahnrad in der oberen rechten Ecke > Fügen Sie Ihre Periodenlänge und Zykluslänge hinzu.

Klicken Sie auf der Registerkarte "Heute" auf den Abschnitt zur Erfassung der weiblichen Gesundheit > Tippen Sie oben auf die Registerkarte "Trends" > Zeigen Sie eine Aufschlüsselung Ihrer durchschnittlichen Periodendauer, des durchschnittlichen geschätzten Eisprungs und der durchschnittlichen Zykluslänge an. Sie können auch die Zyklen sehen, die Sie protokolliert haben.

Klicken Sie auf das Kontosymbol in der oberen linken Ecke der Registerkarte Heute > Klicken Sie auf Ihren Namen. Von hier aus können Sie das Profilbild und das Titelbild ändern, indem Sie auf das Kamerasymbol tippen.

Klicken Sie auf das Kontosymbol in der oberen linken Ecke der Registerkarte Heute > Klicken Sie auf Ihren Namen > Tippen Sie auf "Persönlich". Von hier aus können Sie Ihren Anzeigenamen, Geburtstag, Größe und Gewicht ändern sowie einen Standort und einen Abschnitt über Sie hinzufügen.

Klicken Sie auf das Kontosymbol in der oberen linken Ecke des Heute-Tabs > Scrollen Sie nach unten zu Social & Sharing > Datenschutz. Von hier aus kannst du schließen, welche personenbezogenen Daten deinen Fitbit-Freunden zur Verfügung stehen oder öffentlich zugänglich sind.

Sie können auch die Datenschutzeinstellungen verschiedener 30-Tage-Diagramme ändern, einschließlich Kalorienaufnahme, Schlafdiagramm, Schritte- und Distanzdiagramm und Gewichtsdiagramm.

Klicken Sie auf das Kontosymbol in der oberen linken Ecke der Registerkarte "Heute" > Tippen Sie auf Ihren Namen > Tippen Sie auf "Abzeichen und Trophäen". Wenn Sie auf jedes Abzeichen klicken, wird Ihnen angezeigt, wann Sie es zuletzt verdient haben, und können Sie es teilen.

Klicken Sie auf das Kontosymbol in der oberen linken Ecke der Registerkarte "Heute" > Tippen Sie auf Ihren Namen > Tippen Sie auf "Abzeichen und Trophäen" > Wählen Sie "Abzeichensammlung" oder "Trophäensammlung". Wenn Sie auf einen der beiden tippen, werden Ihnen alle Ihre Erfolge angezeigt und Sie können erneut auf jeden klicken, um zu sehen, wann Sie ihn verdient haben, und ihn zu teilen.

Stelle sicher, dass deine Profilinformationen korrekt sind und die App weiß, an welchem Handgelenk du dein Fitbit trägst. Tippen Sie oben links auf der Registerkarte „Heute“ auf das Kontosymbol > Klicken Sie auf Ihren Aktivitäts-Tracker > Wählen Sie aus, an welchem Handgelenk Sie Ihren Tracker tragen – Dominant oder Nicht-Dominant.

Tippen Sie oben links auf der Registerkarte „Heute“ auf das Kontosymbol > Aktivität & Wellness > Tägliche Aktivität > Ändern Sie Ihr Schrittziel, Distanzziel, Kalorienverbrauchsziel, Ziel für aktive Minuten, Ziel für zurückgelegte Stockwerke und stündliches Aktivitätsziel. Auch hier sind, wie bereits erwähnt, hochgestiegene Stockwerke nur auf Geräten mit Höhenmesser verfügbar.

Klicken Sie auf das Kontosymbol in der oberen linken Ecke der Registerkarte Heute > Aktivität & Wellness > Training > Wählen Sie die Anzahl der Tage pro Woche, an denen Sie trainieren möchten.

Klicken Sie auf das Kontosymbol in der oberen linken Ecke des Heute-Tabs > Aktivität & Wellness > Schlafen > Wählen Sie ein Ziel für „Schlafen“ und „Schlafplan“. Auf diese kann auch über den Schlafabschnitt der Registerkarte Heute zugegriffen werden, wie bereits erwähnt.

Klicken Sie auf das Kontosymbol in der oberen linken Ecke der Registerkarte Heute > Aktivität & Wellness > Ernährung & Gewicht > Wählen Sie Ihr Gesamtziel aus, z. B. Abnehmen oder Gewicht halten, sowie Ihr Zielgewicht, Startdatum und Startgewicht.

Klicken Sie auf das Kontosymbol in der oberen linken Ecke des Heute-Tabs > Aktivität & Wellness > Ernährung & Gewicht > Scrollen Sie nach unten zu „Zielkörperfettanteil“ > Wählen Sie Ihr Ziel. Fitbit bietet Ihnen einen Hinweis darauf, was ein normaler Bereich basierend auf Ihrem Geschlecht wäre, aber Sie können wählen, was Sie anstreben möchten.

Klicken Sie auf das Kontosymbol in der oberen linken Ecke der Registerkarte Heute > Aktivität & Wellness > Ernährung & Gewicht > Tippen Sie auf die drei Punkte in der oberen rechten Ecke > Wählen Sie, ob Sie das Gewichtsziel oder das Körperfettziel oder beides entfernen möchten.

Nicht alle Fitbit-Tracker verfügen über Herzfrequenzmesser, aber für diejenigen, die dies tun, ist es möglich, eine benutzerdefinierte Zone festzulegen. Klicken Sie auf das Kontosymbol in der oberen linken Ecke der Registerkarte „Heute“ > Aktivität & Wellness > Herzgesundheit > Tippen Sie auf „Herzfrequenzzonen“ > Schalten Sie die „Benutzerdefinierte Zone“ um > Legen Sie eine Obergrenze und eine Untergrenze fest.

Sie können hier auch eine benutzerdefinierte maximale Herzfrequenz einstellen.

Einige Fitbit-Geräte benachrichtigen dich, wenn sie eine hohe oder niedrige Herzfrequenz erkennen, die außerhalb deiner normalen Schwelle liegt, wenn du 10 Minuten lang inaktiv warst. Sie können Schwellenwerte basierend auf Ihrem Alter verwenden oder eine benutzerdefinierte hohe oder niedrige Herzfrequenz festlegen.

Klicken Sie auf das Kontosymbol in der oberen linken Ecke der Registerkarte „Heute“ > Aktivität & Wellness > Herzgesundheit > Hohe und niedrige Herzfrequenz > Schalten Sie die Benachrichtigungen zu hoher und niedriger Herzfrequenz ein oder aus > Wählen Sie unter „Hoch“ oder „Niedrig“ Benutzerdefiniert, um eine benutzerdefinierte Einstellung festzulegen Herzfrequenz und überschreiben Sie die Standardeinstellung.

Tippen Sie oben links auf der Registerkarte Heute auf das Kontosymbol > App-Einstellungen > Einheiten > Wählen Sie zum Schwimmen zwischen Zentimeter und Kilometer oder Fuß und Meilen, Kilogramm, Pfund oder Stein, Unzen oder Milliliter und Meter oder Yard. Es ist erwähnenswert, dass nur die Tracker Flex 2, Inspire, Charge 3, 4 und 5, Luxe, Versa, Ionic und Sense schwimmsicher sind.

Tippen Sie oben links auf der Registerkarte „Heute“ auf das Kontosymbol > Aktivität & Wellness > Schlaf > Wählen Sie „Schlafempfindlichkeit“ > Wählen Sie zwischen normal und empfindlich.

Tippen Sie oben links auf der Registerkarte "Heute" auf das Kontosymbol > App-Einstellungen > Tippen Sie auf "Woche starten am" > Wählen Sie zwischen Sonntag oder Montag.

Es gibt mehrere Apps, die sich mit Fitbit verbinden, darunter MyFitnessPal, Weight Watchers, Strava, MapMyRun und RunKeeper. Um alle kompatiblen Apps herauszufinden, tippen Sie auf das Kontosymbol oben links auf der Registerkarte Heute > Apps von Drittanbietern > Kompatible Apps. Es führt Sie zur Fitbit-Website, auf der alle aufgelistet sind.

Um die Apps von Drittanbietern zu verwalten, denen Sie Zugriff gewährt haben, tippen Sie auf das Kontosymbol oben links auf der Registerkarte Heute > Apps von Drittanbietern > Apps von Drittanbietern verwalten.

Tippen Sie oben links auf der Registerkarte Heute auf das Kontosymbol > Kontoeinstellungen > E-Mail oder Passwort ändern.

Tippen Sie oben links auf der Registerkarte Heute auf das Kontosymbol > Kontoeinstellungen > Autorisierte Geräte > Klicken Sie auf das Gerät, für das Sie den Zugriff widerrufen möchten.

Tippen Sie für ein wenig zusätzliche Motivation auf den Tab „Entdecken“ unten auf Ihrem App-Bildschirm > Wählen Sie „Herausforderungen und Abenteuer“ > Wählen Sie eine der Herausforderungen aus, die Sie annehmen möchten. Wenn Sie das Fitbit-Premium-Abonnement haben , werden weitere Herausforderungen und Abenteuer erscheinen.

Für diejenigen, die eine härtere Herausforderung suchen, gehen Sie zur Registerkarte "Entdecken" > Wählen Sie "Herausforderungen und Abenteuer" > Wählen Sie aus Abenteuerrennen, wo Sie virtuell gegen Ihre Fitbit-Freunde oder Solo-Abenteuer antreten können, bei denen Sie sich selbst herausfordern.

Gehen Sie zum Community-Tab unten auf dem App-Bildschirm > Klicken Sie auf den Freunde-Tab oben auf dem Bildschirm > Klicken Sie unten auf "Freunde hinzufügen" oder auf das Symbol in der oberen rechten Ecke > Durchsuchen Sie Ihre Kontakte, Facebook und Email. Um einen Freund hinzuzufügen, tippen Sie rechts auf die Schaltfläche Hinzufügen, wenn Sie ihn gefunden haben.

Öffnen Sie die Registerkarte Community > Klicken Sie oben auf dem Bildschirm auf die Registerkarte Freunde > Klicken Sie auf den Freund, dem Sie eine Nachricht senden, anfeuern oder verspotten möchten > Wählen Sie aus, was Sie tun möchten. Sie können auch ihre Top-Abzeichen sehen und ein Klick auf jedes Abzeichen zeigt Ihnen, wie oft sie es verdient haben und wann es erreicht wurde.

Um die Schritt-Bestenliste anzuzeigen, gehen Sie zum Community-Tab unten auf dem Bildschirm > Klicken Sie oben auf den Freunde-Tab und Sie sehen, wie Sie im Vergleich zu Ihren Freunden abschneiden. Es ist eine rollende Bestenliste, also kein Nachlassen oder Sie steuern auf den Boden zu.

Um alle deine Nachrichten von deinen Fitbit-Freunden zu sehen, gehe zum Tray-Symbol oben rechts auf der Registerkarte „Heute“ > Tippe in der oberen Leiste auf Nachrichten.

Um alle deine Fitbit-Benachrichtigungen anzuzeigen, gehe zum Taskleistensymbol oben rechts auf der Registerkarte „Heute“ > Tippe in der oberen Leiste auf Benachrichtigungen.

Doppeltippe auf das Display der Fitbit Charge 5 und wische von unten nach oben.

Tippe zweimal auf das Display der Fitbit Charge 5 und wische von oben nach unten.

Wische auf dem Display des Fitbit Charge 5 von rechts nach links, um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren. Wischen Sie weiter, bis Sie zum gewünschten Bildschirm gelangen.

Doppeltippe auf das Fitbit Charge 5-Display und wische von rechts nach links. Wischen Sie auf dem Benachrichtigungssymbol nach oben, um Ihre Benachrichtigungen anzuzeigen.

Doppeltippe auf das Display der Fitbit Charge 5 und wische auf dem Display von rechts nach links, bis du zu Alarme gelangst. Tippen Sie auf , um einen neuen Wecker hinzuzufügen.

Tippen Sie zweimal auf das Display des Fitbit Charge 5 und wischen Sie auf dem Display von rechts nach links, bis Sie zum Training gelangen. Wischen Sie von unten nach oben, um zwischen den Übungen zu wechseln. Tippen Sie auf die Übung, um zu beginnen. Wenn Sie beim Erscheinen des Startsymbols von unten nach oben wischen, können Sie auch ein Ziel festlegen.

Doppeltippe auf das Display des Fitbit Charge 5, wische von rechts nach links und tippe auf die EDA-Scan-Kachel. Tippen Sie zum Starten auf und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.

Tippe auf die Schaltfläche links neben dem Display und wische von links nach rechts, um auf die Schnelleinstellungen des Fitbit Sense zuzugreifen.

Tippen Sie auf die Schaltfläche links im Display und wischen Sie von rechts nach links über das Display. Tippen Sie auf EDA Scan und folgen Sie den Anweisungen.

Tippen Sie auf die Schaltfläche auf der linken Seite des Displays und wischen Sie vom oberen Bildschirmrand nach unten, um auf Benachrichtigungen zuzugreifen. Wischen Sie auf einer Benachrichtigung von rechts nach links, um sie zu löschen.

Drücken Sie die Taste auf der linken Seite des Displays zweimal. Sie sehen hier standardmäßig das Alexa-Symbol, Sie können dies jedoch in Google Assistant ändern.

Drücken Sie die Taste auf der linken Seite des Displays zweimal. Hier sehen Sie das Musiksymbol.

Drücken Sie die Taste auf der linken Seite des Displays und wischen Sie vom unteren Bildschirmrand nach oben.

Drücken Sie die Taste auf der linken Seite des Displays und wischen Sie auf dem Bildschirm von rechts nach links. Wischen Sie dann hinüber, bis Sie die EKG-App sehen.

Tippe auf das Display der Fitbit Luxe und wische von unten nach oben.

Tippe auf das Display der Fitbit Luxe und wische von oben nach unten.

Wische auf dem Display des Fitbit Luxe von rechts nach links, um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren. Wischen Sie weiter, bis Sie zum gewünschten Bildschirm gelangen.

Tippe auf das Fitbit Luxe-Display und wische von rechts nach links. Wischen Sie auf dem Benachrichtigungssymbol nach oben, um Ihre Benachrichtigungen anzuzeigen.

Tippen Sie auf das Fitbit Luxe-Display, wischen Sie auf dem Display von rechts nach links, bis Sie zu Alarme gelangen. Tippen Sie auf , um einen neuen Wecker hinzuzufügen.

Tippen Sie auf das Fitbit Luxe-Display, wischen Sie auf dem Display von rechts nach links, bis Sie zu Training gelangen. Wischen Sie von unten nach oben, um zwischen den Übungen zu wechseln. Tippen Sie auf die Übung, um zu beginnen. Wenn Sie beim Erscheinen des Startsymbols von unten nach oben wischen, können Sie auch ein Ziel festlegen.

Halte die seitliche Taste der Versa 2 gedrückt, um Alexa zu starten. Anschließend können Sie Ihren Sprachbefehl erteilen. Es ist auch möglich, Alexa mit einer Wischbewegung vom oberen Rand des Displays der Versa 2 nach unten zu starten, aber Sie müssen dies in den Einstellungen der Versa 2 ändern, da Alexa standardmäßig mit einem Drücken und Halten der Seitentaste gestartet wird.

Wischen Sie auf dem Versa 2-Startbildschirm von rechts nach links, bis Sie die Seite mit dem Einstellungssymbol erreichen. Scrollen Sie nach unten, bis Sie die linke Taste erreichen. Tippen Sie auf , um von Alexa zu Fitbit Pay zu wechseln und umgekehrt.

Wischen Sie vom oberen Rand des Displays der Versa 2 nach unten und tippen Sie auf das Symbol für die Schnelleinstellungen, das rechts von den drei Symbolen ist, die über den Benachrichtigungen angezeigt werden. Tippen Sie auf den Halbmond, um den Schlafmodus ein- oder auszuschalten.

Wischen Sie vom oberen Rand des Displays der Versa 2 nach unten und tippen Sie auf das Symbol für die Schnelleinstellungen, das rechts von den drei Symbolen ist, die über den Benachrichtigungen angezeigt werden. Tippen Sie links auf das Uhrsymbol, um Always On Display ein- oder auszuschalten.

Wischen Sie vom oberen Bildschirmrand nach unten. Sie können auch einige Benachrichtigungsoptionen auf Versa selbst verwalten, zu den Einstellungen wischen und zu Benachrichtigungen gehen – hier können Sie Benachrichtigungen während des Trainings oder im Schlaf deaktivieren.

Wischen Sie vom oberen Rand des Displays der Versa 2 nach unten und tippen Sie auf das Musiksymbol.

Gehen Sie zu den Einstellungen Ihrer Versa 2, indem Sie vom Startbildschirm aus von rechts nach links wischen> Bluetooth und Sie können eine Verbindung zu einem neuen Gerät herstellen. Versetzen Sie die Kopfhörer in den Kopplungsmodus und sie werden auf Ihrer Versa 2 angezeigt. Wählen Sie die Kopfhörer aus, um sie mit Versa 2 zu koppeln, und Sie sind fertig.

Um eine Karte für Fitbit Pay einzurichten , musst du die Fitbit-Smartphone-App aufrufen und dann oben links auf dein Profilsymbol tippen, gefolgt von der Versa 2 unter deinem Namen. Sie sehen die Option für Wallet im Symbolraster unten. Du kannst dann deine Zahlungskarte hinzufügen, wenn sie mit Fitbit Pay kompatibel ist.

Wenn du eine Zahlungskarte eingerichtet hast, wische vom oberen Rand des Displays deiner Versa 2 nach unten, um Fitbit Pay zu starten. An einem kontaktlosen Kartenterminal können Sie dann bis zu £30 bezahlen.

Wischen Sie von rechts nach links, um auf Apps zuzugreifen, und halten Sie dann ein Symbol gedrückt. Sie können dann ziehen, um die Symbole neu anzuordnen, einschließlich des Verschiebens auf andere Seiten.

Wenn Sie Ihrer Versa 2 Apps hinzufügen oder entfernen möchten, gehen Sie in die Smartphone-App und tippen Sie oben links auf Ihr Profilsymbol, dann auf die Versa 2 unter Ihrem Namen. Sie sehen Apps im Raster unten. Tippen Sie darauf und Sie sehen eine Liste aller installierten Apps und der Apps, die Sie in einem separaten Tab installieren können.

Wische auf deiner Versa von rechts nach links > tippe auf „Training“ > wische zu „Schwimmen“ > tippe auf das Einstellungszahnrad > ändere die Beckenlänge.

Wische auf dem Fitbit Inspire und Inspire HR vom oberen Rand des Hauptdisplays nach unten und du findest alle neuen Benachrichtigungen.

Wische auf dem Fitbit Inspire oder Inspire HR vom unteren Rand des Hauptdisplays nach oben und die meisten Messwerte, die in der Fitbit-App angezeigt werden, werden hier angezeigt. Sie können auch auf den unteren Rand der Hauptanzeige tippen und die Messwerte werden unter der Uhr angezeigt.

Halten Sie die Taste auf der linken Seite des Displays gedrückt > scrollen Sie nach unten zu Benachrichtigungen und tippen Sie zum Ein- oder Ausschalten.

Tippen Sie auf die Schaltfläche links neben dem Inspire oder Inspire HR und Sie kehren zum vorherigen Bildschirm auf dem Display zurück.

Drücken Sie die Taste links neben dem Inspire oder Inspire HR, wenn Sie sich auf dem Haupt-Home-Display befinden, und der Bildschirm geht in den Ruhezustand.

Streichen Sie auf dem Startbildschirm von oben nach unten > wählen Sie Training > streichen Sie nach unten zu Schwimmen > streichen Sie nach unten, um auf die Poollänge zuzugreifen, bevor Sie auf Schwimmen klicken > Länge ändern. Sie können auch die Einheit zwischen Metern und Yards ändern. Diese Funktion ist für den Inspire nicht verfügbar.

Bei einigen Übungen können Sie ein Distanz-, Kalorien- oder Zeitziel festlegen. Streichen Sie auf dem Hauptstartbildschirm von oben nach unten > wählen Sie Training > streichen Sie nach unten zu der gewünschten Übung und tippen Sie darauf. Wenn die Funktion "Ziel setzen" verfügbar ist, befindet sie sich unter der Startoption. Tippen Sie auf Ziel setzen und wählen Sie das gewünschte Ziel aus. Diese Funktion ist beim Inspire nicht verfügbar.

Gehe in die Fitbit-App > tippe oben links in der App auf das Inspire- oder Inspire HR-Symbol > tippe auf Ziffernblätter > tippe oben auf die Registerkarte Alle Uhren und wähle eine neue Uhr aus oder wähle unter Meine Uhren eine neue Uhr auswählen Tab.

