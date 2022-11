Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Jetzt, wo sich das Jahr dem Ende zuneigt, ist es vielleicht an der Zeit, sich Gedanken über die Vorsätze für das nächste Jahr zu machen. Und was gibt es Besseres, als sich für das Jahr 2023 mehr Fitness zu wünschen?

Die Fitnessgeräte von Peloton könnten Ihnen dabei helfen - egal, ob Sie sich einen neuen vernetzten Heimtrainer, dazu passende Indoor-Cycling-Schuhe, Gewichte oder andere Fitnessgeräte gönnen. Dank des Cyber Monday können Sie sich heute sogar etwas mit einem ordentlichen Rabatt sichern.

Wie schon am Black Friday bietet Amazon sowohl in Großbritannien als auch in den USA Peloton-Angebote mit Ersparnissen von bis zu 30 Prozent an.

Hier sind unsere Favoriten:

Beste US Peloton Angebote fr Cyber Monday

Holen Sie sich das Original Peloton Bike mit $300 Rabatt Das Original Peloton Bike bietet Ihnen alles, was Sie brauchen, um die Peloton-Radkurse auf Abruf und live zu verfolgen. Es hat einen variablen Widerstand, Bluetooth und einen großartigen 21-5-Zoll-Touchscreen. Sie müssen nur noch ein Peloton-Abonnement abschließen und los geht's. Normalerweise kostet es 1.445 $, jetzt nur 1.145 $. zum angebot

Peloton Altas Radsportschuhe - 30% sparen Diese erst kürzlich auf den Markt gebrachten, verbesserten Peloton-Radschuhe passen wie angegossen. Sie sind leicht und kommen mit den Delta-kompatiblen Cleats, die sie für die Pedale des Bike und Bike+ geeignet machen. War $145, jetzt nur $101.50. zum angebot

Sparen Sie $50 bei Peloton Guide Der Peloton Guide ist ein großartiger Partner oder eine Alternative zum Fahrrad. Sie stellen ihn vor Ihren Fernseher und er verfolgt Ihre Bewegungen, während Sie Peloton-Kurse besuchen. War $295, jetzt nur $245. zum angebot

Peloton Leichtgewichte (1 bis 3lbs) - mit 30% Rabatt Die leichten Gewichte von Peloton werden mit gummierten Griffen geliefert und passen auf die Rückseite eines Bikes oder Bike+, damit sie bei Armtrainingskursen leicht zugänglich sind. Es sind drei verschiedene Gewichtsklassen erhältlich: 1, 2 und 3 lbs. Normalerweise $25, jetzt nur $17,50. zum angebot

Beste UK Peloton Angebote fr Cyber Monday

Original Peloton Bike - 250 € sparen Wie in den USA gibt es auch hier ein tolles Angebot für das Original Peloton Bike mit seinem 21,5-Zoll-Touchscreen-Display und innovativer Connected-Technologie. Sie benötigen eine Peloton-Mitgliedschaft und delta-kompatible Fahrradschuhe, aber alles andere ist hier inbegriffen. Normalerweise kostet es 1.345 €, jetzt nur noch 1.095 €. zum angebot

Sparen Sie 39 € bei den neuen Peloton Altos Radschuhen Die neuen Peloton Altos Radschuhe sind in mehreren Größen erhältlich und sind atmungsaktiv und leicht. Sie werden mit den passenden Schuhplatten für Bike und Bike+ geliefert. War £130, jetzt nur £91. zum angebot

Peloton Guide hat heute £30 Rabatt! Sie können das Peloton Guide Bewegungssystem mit einer Ersparnis von 11 % erhalten - alles, was Sie hinzufügen müssen, ist eine Peloton Guide Mitgliedschaft. Es verfolgt Ihre Wiederholungen während der Online-Kurse und zeigt Ihre Fortschritte im Laufe der Zeit. Normalerweise £275, jetzt nur £245. zum angebot

Peloton Herzfrequenzband - 30% sparen Sie können das Peloton Heart Rate Band mit allen Peloton Fitnessprodukten tragen. Es misst Ihre Herzfrequenz während des Trainings genau und sendet sie über Bluetooth an Ihr Gerät. Kostete 80 €, jetzt nur 56 €. zum angebot

