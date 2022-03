Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Apple kündigte AirTags im April 2021 an, aber ein kürzlich veröffentlichtes Patent deutet darauf hin, dass dies nicht der einzige Tag sein könnte, den wir in Zukunft von dem Unternehmen sehen werden.

Eine Patentanmeldung, die von PatentlyApple (via Wareable) entdeckt wurde, zeigt die Möglichkeit eines tragbaren Sensors, der am Körper oder an der Kleidung getragen wird und Gesundheits- und Fitnessfunktionen überwacht. Der Sensor - oder Tag - würde drahtlos mit einem zentralen Gerät kommunizieren, bei dem es sich vermutlich um ein iPhone oder eine Apple Watch handeln würde.

Das Patent bezieht sich darauf, dass die Sensoren einzeln oder gemeinsam funktionieren und Informationen über verschiedene Fitness- und Gesundheitsfaktoren wie Körperhaltung, Sonneneinstrahlung, Blutdruck, Blutzuckerspiegel, Herzfrequenz und Atemfrequenz liefern können.

PatentlyApple

Außerdem sollen sie in der Lage sein, Aktivitäten wie Laufen, Wandern, Radfahren und Gehen zu verfolgen und zu analysieren. Dem Patent zufolge könnten die Sensoren vom zentralen Gerät aus gesteuert und konfiguriert werden, z. B. um zu bestimmen, wo sie angebracht werden.

Wir gehen davon aus, dass jeder Sensor oder Tag, wie er im Patent beschrieben wird, direkt mit Apples Health-App synchronisiert werden kann. Es wäre jedoch nicht überraschend, wenn die Tags auch als Erweiterungen für die Apple Watch eingesetzt werden könnten, so dass Apple ein breiteres Spektrum an Gesundheitsüberwachung anbieten könnte, als es die Smartwatch derzeit vermag.

Natürlich handelt es sich erst einmal nur um eine Patentanmeldung, und viele Patente erblicken nie das Licht der Welt, aber ein Apple HealthTag liegt sicherlich nicht außerhalb des Bereichs des Möglichen.

Schreiben von Britta O'Boyle.