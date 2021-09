Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Apple Fitness+ wurde im Dezember 2020 als Abonnement-Fitness-Erlebnis rund um die Apple Watch eingeführt und konkurriert mit FIIT und Peloton .

Als Teil der Apple One- Familie vernetzter Dienste, aber auch allein zugänglich, ermöglicht Fitness+ Apple-Benutzern, sich mit Apple-Geräten fit zu machen, die alle mit Blick auf eine Apple Watch entwickelt wurden. Wir haben hier alle Details, die Sie über den Service wissen müssen, also schnallen Sie sich an, um alles zu erfahren.

Einfach ausgedrückt ist Apple Fitness+ eine Möglichkeit, in jeder beliebigen Umgebung zu trainieren, sei es in einem Fitnessstudio, das Sie besuchen, zu Hause oder im Freien, indem Sie die Apple Watch mit begleitenden Bildern auf einem iPhone , iPad oder Apple TV koppeln.

Es bietet Ihnen das begehrte Studio-Erlebnis, ohne dass zusätzliches Equipment erforderlich ist. Sie können Ihr Telefon abstützen, ein Training verfolgen und personalisierte Statistikanzeigen sowohl am Handgelenk als auch auf dem Display Ihrer Wahl in Echtzeit erhalten.

Es gibt eine breite Palette von Aktivitätstypen, um sicherzustellen, dass die Menschen viel ansprechen, darunter Radfahren, Laufband, Rudern, HIIT, Kraft, Yoga, Tanz, Core, Pilates, Meditation und Mindful Cooldown.

Schließlich, wenn Sie Apple Music haben, finden Sie dort auch eine Integration, mit der Sie ganz einfach Wiedergabelisten für jedes Training durchsuchen und speichern können.

Apple Fitness+ ist sehr auf Apple Watches ausgerichtet, funktioniert aber nicht mit jeder einzelnen Kombination von Watches und iPhones. Die Grundvoraussetzung ist eine Apple Watch Series 3 oder höher, die mit mindestens einem iPhone 6s oder höher oder iPhone SE gekoppelt ist.

Auf der iPad-Seite funktioniert der Dienst mit iPad Pro, iPad (5. Generation oder neuer), iPad mini 4 oder neuer, iPad Air 2 oder iPad Air (3. Generation), während Apple TV 4K (neu und alt) und Apple TV HD unterstützt es beide.

In Bezug auf Trainingsgeräte müssen Sie Ihre eigenen mitbringen, und im Gegensatz zu Peleton , wo Sie das Fahrrad oder das Laufband kaufen und sich für den Mitgliedschaftsplan anmelden, erwartet Apple, dass Sie diese bereits haben. In Bezug auf ein Trainingsset konzentrieren sich Workouts, die Kits verwenden, derzeit darauf, dass Sie entweder Kurzhanteln, eine Yogamatte, einen Heimtrainer, ein Rudergerät oder ein Laufband benötigen, obwohl es eine Reihe von Kursen gibt – wie bei vielen HIIT-Workouts - die nichts anderes erfordern als Sie selbst.

Jede Stunde dauert zwischen fünf und 45 Minuten. Wöchentlich werden neue Kurse im gesamten Katalog hinzugefügt, was bedeutet, dass es Hunderte von verschiedenen Kursen gibt, die Ihnen den Einstieg erleichtern. Wenn Sie Fitness+ öffnen, können Sie oben die Art des Trainings auswählen, auf Filter tippen und dann den Trainer, die Zeit und die Musik auswählen und Sie erhalten eine Liste der verfügbaren Trainings.

Um Sie zu den Kursen zu bringen, empfiehlt Fitness+ Ihnen Kurse basierend auf Ihren vorherigen Aktivitäten. Die Fitness+-Empfehlungs-Engine schlägt Trainings zu den Zeiten, Typen und Trainern vor, die Sie normalerweise machen (rückblickend auf die letzten 60 Tage). Dinge, die Sie nicht tun oder nicht tun können, werden nicht in Empfehlungen angezeigt, mit Ausnahme von kostenlosen Trainingsvorschläge für Cross-Training, die deutlich als Vorschläge zum Ausgleich Ihrer Routine gekennzeichnet sind.

Und während die Kurse von exklusiven professionellen Trainern geleitet werden, gibt es Anleitungen für Ihr Fitnessniveau. Es gibt auch Trainingsprogramme, wenn Sie nicht wissen, wo Sie anfangen sollen – derzeit allerdings nur drei. Diese Programme umfassen Workouts für ältere Erwachsene, Workouts für die Schwangerschaft und Workouts für Anfänger. Darüber hinaus gibt es die Time to Walk-Funktion, die ein beeindruckendes Audioerlebnis beim Gehen bietet.

Die App wird mit einer Reihe von integrierten Wiedergabelisten geliefert, die der Übung auf dem Bildschirm entsprechen, Sie können jedoch auch Ihre eigenen Wiedergabelisten mitbringen. Für letzteres benötigen Sie jedoch ein Apple Music-Abonnement.

Die besten Dinge im Leben sind selten kostenlos, und Fitness+ ist keine Ausnahme – Apple hat hier einen Premium-Service in den Händen. Der Standardpreis beträgt 9,99 $ oder 9,99 £ pro Monat, obwohl Sie eine Jahresmitgliedschaft für 79,99 $ oder 79,99 £ abschließen können.

Alle neuen Apple Watch-Käufe ab Dezember 2020 beinhalten eine dreimonatige Testversion von Fitness+, mit der Sie den Service mit Ihrem neuen Wearable testen können. Aktuelle Apple Watch-Besitzer können es einen Monat lang versuchen, bevor das monatliche / jährliche Abonnement in Kraft tritt.

Es gibt jedoch auch das Apple One-Mitgliedschaftssystem, mit dem man sich auseinandersetzen muss. Apple bietet Fitness+ zunächst nicht als Teil der unteren beiden Stufen von Apple One an, aber wenn Sie sich für den Apple One Premier-Plan für 29,99 $ oder 29,99 £ jeden Monat anmelden, erhalten Sie Fitness+ zusammen mit allen anderen Mitgliedschaften, die die Stufe mit sich bringt.

Weitere Informationen finden Sie in unserem Leitfaden zu Apple One.

Neben allen Einführungskursen, die Apple zu Fitness+ angeboten hat, wie unter anderem HIIT, Radfahren, Laufband und Rudern, gab das Unternehmen bekannt, dass Fitness+ ab dem 27. September 2021 Kurse für Meditation und ein neues Programm mit dem Titel Workouts to Get Ready for anbieten wird Schneesaison. Diese Kurse werden vom zweifachen olympischen Goldmedaillengewinner Ted Ligety geleitet und helfen den Benutzern, sich auf das Skifahren und Snowboarden vorzubereiten, wenn es Zeit ist, in die Berge zu gehen.

Apple sagt, dass seine Workouts in der Schneesaison den Benutzern helfen werden, sich auf Gleichgewicht, Kernkraft und Ausdauer zu konzentrieren – alles entscheidende Aspekte für den Erfolg auf der Piste im Winter.

Fitness+ ist derzeit in Australien, Kanada, Irland, Neuseeland, Großbritannien und den USA verfügbar. Bei Apples California Streaming Media Event 2021 gab das Unternehmen jedoch bekannt, dass Fitness+ bis Ende des Jahres in 15 neue Länder expandiert. Diese neuen Länder sind:

Österreich

Brasilien

Kolumbien

Frankreich

Deutschland

Indonesien

Italien

Malaysia

Mexiko

Portugal

Russland

Saudi Arabien

Spanien

Schweiz

Vereinigte Arabische Emirate