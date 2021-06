Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Apple Fitness + wurde im Dezember 2020 als Abonnement-Fitness-Erlebnis rund um die Apple Watch eingeführt und konkurriert mit Unternehmen wie FIIT und Peloton .

Fitness + ist Teil der Apple One- Familie verbundener Dienste, aber auch für sich allein zugänglich. Damit können Apple-Benutzer mit Apples Geräten, die alle auf eine Apple Watch ausgelegt sind, fit werden. Wir haben alle Details, die Sie über den Service wissen müssen, hier, also schnallen Sie sich an, um alles herauszufinden.

Kurz gesagt, Apple Fitness + ist eine Möglichkeit, Workouts in jeder von Ihnen bevorzugten Umgebung zu absolvieren, egal ob in einem Fitnessstudio, das Sie besuchen, zu Hause oder im Freien. Verwenden Sie die Apple Watch, um sie mit Grafiken auf einem iPhone , iPad oder Apple TV zu koppeln.

Es gibt Ihnen das Studio-Erlebnis, das so begehrt ist, ohne dass zusätzliche Ausrüstung benötigt wird. Sie können Ihr Telefon abstützen, ein Training absolvieren und in Echtzeit personalisierte Statistikanzeigen sowohl am Handgelenk als auch auf dem Display Ihrer Wahl erhalten.

Es gibt eine breite Palette von Aktivitätstypen, um sicherzustellen, dass Menschen genug ansprechen, darunter Radfahren, Laufband, Rudern, HIIT, Kraft, Yoga, Tanz, Kern und achtsame Abklingzeit.

Wenn Sie über Apple Music verfügen, finden Sie dort auch eine Integration, mit der Sie problemlos Wiedergabelisten durchsuchen und speichern können, die auf jedes Training abgestimmt sind.

Apple Fitness + wurde speziell für Apple Watches entwickelt, funktioniert jedoch nicht mit jeder einzelnen Kombination von Uhren und iPhones. Die Grundvoraussetzung ist eine Apple Watch Series 3 oder höher, gepaart mit mindestens einem iPhone 6s oder höher oder iPhone SE .

Auf der iPad-Seite funktioniert der Dienst mit iPad Pro, iPad (5. Generation oder höher), iPad mini 4 oder höher, iPad Air 2 oder iPad Air (3. Generation), während Apple TV 4K (neu und alt) und Apple TV HD beide unterstützen es.

In Bezug auf Trainingsgeräte müssen Sie Ihre eigenen mitbringen. Im Gegensatz zu Peleton , wo Sie das Fahrrad oder Laufband kaufen und sich für die Mitgliedschaft anmelden, erwartet Apple, dass Sie diese haben. In Bezug auf das Trainingskit konzentrieren sich Workouts, die das Kit verwenden, derzeit darauf, dass Sie entweder Hanteln, eine Yogamatte, ein Heimtrainer, ein Rudergerät oder ein Laufband benötigen, obwohl es eine Reihe von Klassen gibt - wie viele der HIIT-Workouts - das braucht nichts anderes als dich.

Jede Klasse dauert zwischen fünf und 45 Minuten. Wöchentlich werden im gesamten Katalog neue Klassen hinzugefügt, was bedeutet, dass es Hunderte verschiedener Klassen gibt, mit denen Sie beginnen können. Wenn Sie Fitness + öffnen, können Sie oben die Art des Trainings auswählen, die Sie ausführen möchten, auf Filter tippen und dann den Trainer, die Zeit und die Musik auswählen. Daraufhin wird eine Liste der verfügbaren Workouts angezeigt.

Um Sie in die Kurse zu bringen, empfiehlt Fitness + Ihnen Kurse basierend auf Ihren bisherigen Aktivitäten. Die Fitness + -Empfehlungs-Engine schlägt Workouts in den Zeiten, Typen und Trainern vor, die Sie normalerweise absolvieren (im Rückblick auf die letzten 60 Tage). Dinge, die Sie nicht tun oder nicht tun können, werden mit Ausnahme von kostenlosen Workouts nicht in Empfehlungen angezeigt empfohlen für Cross-Training, die eindeutig als Vorschläge zum Ausgleich Ihrer Routine gekennzeichnet sind.

Während die Kurse von exklusiven professionellen Trainern veranstaltet werden, gibt es Anleitungen für Ihr Fitnessniveau. Es gibt auch Trainingsprogramme, wenn Sie nicht wissen, wo Sie anfangen sollen - im Moment jedoch nur drei. Diese Programme umfassen Workouts für ältere Erwachsene, Workouts für die Schwangerschaft und Workouts für Anfänger. Darüber hinaus gibt es die Time to Walk-Funktion, die ein beeindruckendes Audioerlebnis beim Gehen bietet.

Die App enthält eine Reihe integrierter Wiedergabelisten, die zur Übung auf dem Bildschirm passen. Sie können jedoch auch Ihre eigenen Wiedergabelisten einbringen. Für letztere benötigen Sie jedoch ein Apple Music-Abonnement.

Die besten Dinge im Leben sind selten kostenlos, und Fitness + ist keine Ausnahme - Apple hat hier einen Premium-Service in den Händen. Der Standardpreis beträgt 9,99 USD oder 9,99 GBP pro Monat, obwohl Sie eine jährliche Mitgliedschaft für 79,99 USD oder 79,99 GBP abschließen können.

Alle neuen Apple Watch-Käufe ab Dezember 2020 werden mit einer dreimonatigen Testversion von Fitness + geliefert, mit der Sie den Service mit Ihrem neuen Wearable testen können. Aktuelle Apple Watch-Besitzer können es einen Monat lang versuchen, bevor das monatliche / jährliche Abonnement beginnt.

Es gibt jedoch auch das Apple One-System von Mitgliedschaften, mit dem man sich auseinandersetzen muss. Apple bietet Fitness + zunächst nicht als Teil der unteren beiden Stufen von Apple One an. Wenn Sie sich jedoch für 29,99 USD oder 29,99 GBP pro Monat für den Apple One Premier-Plan anmelden, erhalten Sie Fitness + zusammen mit allen anderen Mitgliedschaften, die die Stufe mit sich bringt.

Weitere Informationen finden Sie in unserem Handbuch zu Apple One.

Fitness + ist derzeit in Australien, Kanada, Irland, Neuseeland, Großbritannien und den USA erhältlich.

