Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Amazon hat kürzlich einen Fitness-Tracker namens Halo View angekündigt. Sie können das Gerät, das nächsten Monat auf den Markt kommt, jetzt vorbestellen, und wenn Sie sich eines vor der offiziellen Veröffentlichung schnappen, können Sie 30 US-Dollar beim Wearable sparen .

Der Halo View sieht Fitbit-Trackern sehr ähnlich und funktioniert auch so. Es bietet einen farbigen OLED-Bildschirm, eine Akkulaufzeit von sieben Tagen, eine Wasserbeständigkeit von 50 Metern zum Schwimmen, einen optischen Herzfrequenzsensor, Schlafverfolgung, Blutsauerstoffüberwachung und die Möglichkeit, Hauttemperaturänderungen über Nacht zu verfolgen.

Denken Sie daran, dass Amazon mit dem Halo Band im Jahr 2020 zum ersten Mal in die Welt der Fitness eingestiegen ist. Das Halo View ist nur der neueste Versuch, mit dem Google-eigenen Fitbit zu konkurrieren.

Der Halo View beinhaltet insbesondere ein kostenloses Jahr der Mitgliedschaft bei Halo Fitness , dem Premium-Service für Fitness und Ernährung von Amazon, der regelmäßig 4 US-Dollar pro Monat kostet. Ähnlich wie Peloton bietet Halo Fitness On-Demand-Workouts und Meditationen sowie Rezepte von Weight Watchers und Whole Foods Market.

Amazon Halo View wird am 8. Dezember 2021 veröffentlicht. In den USA kostet es normalerweise 79,99 US-Dollar, aber während der Vorbestellungszeit ist es bei Amazon US für 49,99 US-Dollar erhältlich. Es ist in zwei Größen erhältlich: Small/Medium und Medium/Large. Beide Größen sind in den Farboptionen Active Black, Lavender Dream oder Sage Green erhältlich.

