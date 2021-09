Was ist das Halo-Abonnement von Amazon und wie viel kostet es?

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Auf der Hardware-Veranstaltung von Amazon im Herbst 2021 enthüllte das Unternehmen einige seiner bisher am weitesten verbreiteten Produkte . Alles, von einem an der Wand montierbaren Echo bis hin zu einem buchstäblichen Roboter auf Rädern , der Ihnen folgt – auf Nummer sicher zu gehen war das Letzte, was das Unternehmen wollte.

Einer ihrer wichtigsten neuen Dienste – Amazon Halo – möchte jedoch Apple und sein aktivitätsbasiertes Fitness+-Angebot übernehmen und durch zusätzliche ernährungsphysiologische Vorgehensweisen sogar noch einen Schritt weiter gehen.

Falls Sie sich für einen neuen Gesundheits- und Wellnessservice anmelden möchten, finden Sie hier alles, was Sie über Amazon Halo Fitness und Halo Nutrition wissen müssen.

Amazon Halo Fitness ist ein Mitgliedschaftsservice zur Gesundheitsverfolgung, der Kunden Hunderte von verschiedenen Trainingsroutinen der "Studioklasse" bietet, von hochintensivem Gewichtheben bis hin zu leichtem Yoga und Meditation, alles über ihren Fernseher, Computer oder andere intelligente Geräte.

Ähnlich wie beim Fitness+ Abonnement von Apple, wenn man eine Apple Watch verwendet , verbindet sich Halo Fitness mit einem Halo Band oder Halo View direkt auf dem Bildschirm, um Ihre aktuelle Herzfrequenz, verbrannte Kalorien, gewonnene Aktivitätspunkte und mehr zu verfolgen.

Und wenn Sie etwas verwirrt sind, machen Sie sich keine Sorgen. Das Halo Band und Halo View sind Hardwareprodukte , die wie jedes andere Gesundheits-Tracking-Gerät am Handgelenk getragen werden, während Halo Fitness und Halo Nutrition Software- Services sind, die Ihr Erlebnis begleiten und verbessern.

Die Mitgliedschaft bei Amazon Halo kostet in den USA 3,99 US-Dollar pro Monat, die sowohl Halo Fitness als auch Halo Nutrition umfasst. Bemerkenswert ist jedoch die Tatsache, dass Amazon mit dem Kauf eines neuen Halo View Fitness-Trackers, der noch in diesem Jahr für 79,99 US-Dollar erhältlich sein wird, ein ganzes Jahr lang kostenlos den Service anbietet.

Amazon Halo Nutrition ist ein neuer Speiseplaner, Rezeptfinder und Lebensmittelintegrationsdienst.

Das Unternehmen hofft, dass die Software Ihnen hilft, sich besser zu ernähren und etwas mehr Geld auszugeben, um Ihre Lebensmittel direkt bei Amazon oder Whole Foods einzukaufen.

Benutzer können direkt in der App gesunde Mahlzeiten finden und dann die Zutaten, die zum Kochen benötigt werden, zu ihrer Amazon-Einkaufsliste hinzufügen. Später an diesem Tag (oder morgen) sollte alles, was Sie brauchen, um ein frisches Abendessen zuzubereiten, direkt vor Ihrer Tür sein.

Vermutlich wird es nahtlos mit Ihren anderen Halo-Messwerten synchronisiert, wie viele Kalorien Sie im Laufe des Tages verbrannt haben, um den Benutzern eine möglichst genaue Einschätzung des Fortschritts ihrer Fitnessziele zu geben.

Derzeit können Benutzer Workouts aus einer der folgenden Kategorien verfolgen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf:

Laufen

Radfahren

Baseball

Basketball

Schwimmen

Tennis

Ultimative Frisbee

Volleyball

Wasser Polo

Ringen

Interessanterweise kostet die Halo Band ohne Bildschirm in den USA 99,99 US-Dollar, während die neue displaybetriebene Version für 79,99 US-Dollar verkauft wird.

