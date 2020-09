Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Amazon und Echelon haben sich zusammengetan, um Prime Bike anzubieten, ein 500-Dollar-Heimtrainer, der versucht, eine billigere Alternative zum 1.900-Dollar-Peloton-Fahrrad zu sein .

Echelon stellt verschiedene Fitnessprodukte her, darunter einen intelligenten Spiegel. Das Prime Bike ist tatsächlich das dritte Smart Bike von Echelon. Obwohl es keinen Bildschirm gibt, für den das Peloton vielleicht am besten bekannt ist, können Sie mit dem Prime Bike dennoch effektiv Kalorien verbrennen. Sie können es mit einem Tablet koppeln, um über die Peloton-App auf Pelotons Klassen zuzugreifen. Oder Sie können Echelons eigenen Service nutzen, der Peloton ähnelt.

Prime Bike wiegt 80 Pfund, bietet mehrere Anpassungen und verwendet Gurte anstelle von Clips. Das heißt, Sie brauchen keine teuren Fahrradschuhe, um es zu benutzen.

„Wir sind auf die Idee einer erreichbaren Fitness für alle aufgebaut. Das Prime Bike wurde in Zusammenarbeit mit Amazon entwickelt, um ein fantastisches, vernetztes Fahrrad für weniger als 500 US-Dollar zu entwickeln. Es hat sich als phänomenales Spiel erwiesen “, sagte Lou Lentine, CEO von Echelon. "Amazon erwartet von uns als Partner für sein erstes vernetztes Fitnessprodukt die Anerkennung unserer Verpflichtung, Qualität zu einem angemessenen Preis zu liefern, was sich in unserem explosiven Wachstum im letzten Jahr widerspiegelt."

Prime Bike ist ab sofort bei Amazon erhältlich. Sie finden es auch bei Walmart, allerdings mit unterschiedlichem Branding. Beide Versionen kosten 500 US-Dollar.

Schreiben von Maggie Tillman.