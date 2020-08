Amazon Halo ist eine "Mood Sensing" Fitnessband und App

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Amazon debütiert mit einer Fitnessband namens Amazon Halo. Der Service wird zuerst in den USA während eines frühen Zugriffsfensters gestartet und kostet fortlaufend 4 US-Dollar pro Monat.

Darüber hinaus wird es eine App geben, die Ihr Körperfett mithilfe der Kamera Ihres Telefons abschätzen kann.

Darüber hinaus verfügt das Gerät mit Beschleunigungsmesser, Temperatursensor und Herzfrequenzmesser über Mikrofone, mit denen Sie erkennen können, wie Sie sprechen, und Ihre Stimmung trainieren können. Die App gibt Ihnen dann Tipps zur Verbesserung Ihres Wohlbefindens. Klingt ein bisschen gruselig, obwohl wir vermuten, dass der nächste Schritt darin besteht, dass Alexa an Bord sein wird.

Die Band ist zu einem Sonderpreis von 64,99 USD erhältlich, einschließlich einer 6-monatigen Halo-Mitgliedschaft (regulärer Preis: 99,99 USD). Die Mitgliedschaft verlängert sich nach den ersten 6 Monaten automatisch um 3,99 USD pro Monat.

Halo kann natürlich auch Ihre Aktivität sowie Ihren Schlaf und Ihre Temperatur verfolgen. Wenn Sie Ihre Halo-Mitgliedschaft nicht verlängern, haben Sie weiterhin Zugriff auf die Grundlagen, einschließlich Schritte, Schlafzeit und Herzfrequenz.

Das intelligente Armband wurde entwickelt, um Ihre Stimmung zu messen, und es sind diese etwas ungewöhnlichen Funktionen, auf die Amazon Halo seine Hoffnungen auf Erfolg zu setzen scheint.

Der Einzelhändler scheint in den letzten Jahren eine Menge Hardware-Initiativen zu ergreifen, um zu sehen, was steckt - erinnern Sie sich an den Smart Ring Echo Loop und die Smart Frames von Echo Frames aus dem letzten Jahr?

Apple und Google konzentrieren sich weiterhin verstärkt auf Gesundheitsfunktionen und setzen Daten intelligent ein, um den Nutzern zu helfen. Wie bei allen großen Technologiegiganten gibt es jedoch natürlich Bedenken hinsichtlich der Datenmenge, die sie über uns speichern.

Mit Amazon könnten Gesundheitsgeräte das Potenzial haben, uns gesündere Lebensmittel in Ihren Warenkorb zu legen, gesunde Ernährung oder Fitnessbücher oder -programme zu empfehlen - dort gibt es sicherlich ein großes Potenzial.

Sie können aus drei Farbkombinationen für das Amazon Halo Band wählen: ein schwarzes Stoffband mit einer Onyx-Sensorkapsel, ein Blush-Stoffband mit einer Roségold-Sensorkapsel oder ein Winter-Stoffband mit einer silbernen Sensorkapsel.

Es gibt auch verschiedene zusätzliche Stoff- und Sportbänder, die Sie für das Gerät kaufen können.

Schreiben von Dan Grabham.