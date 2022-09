Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Hydrow hat sein leichteres und erschwinglicheres Rudergerät in Großbritannien eingeführt.

Der Hydrow Wave, der im Sommer in den USA auf den Markt kam, ist genauso schick wie der ursprüngliche Hydrow Rower, wiegt aber 30 Prozent weniger und kostet 600 Pfund weniger. Dadurch kann er auf kleinerem Raum verwendet und gelagert werden.

-

Der Wave besteht aus einem zweiteiligen Monocoque-Rahmen aus Polycarbonat, hat eine kleinere Stellfläche, ist aber dennoch mit dem Hydrow-Online-Erlebnis verbunden und verfügt über einen computergesteuerten dynamischen Widerstand. Damit wird das Gefühl des Wassers nachgeahmt, wenn die Trainer Kurse auf den Gewässern der Welt anbieten.

Außerdem verfügt er über eine elektromagnetische Bremse.

"Unser Ziel für Hydrow war von Anfang an, den Rudersport zu demokratisieren und ihn für alle Menschen zugänglich zu machen. Wir wissen, dass zwei der größten Hindernisse für den Einstieg in den Rudersport die Kosten und der Platz in den eigenen vier Wänden sind", sagt der Gründer und CEO von Hydrow, Bruce Smith.

"Wir haben unermüdlich daran gearbeitet, ein noch zugänglicheres, leichteres Rudergerät zu entwickeln, das sich nahtlos in das Leben der Menschen einfügt.

Die Markteinführung im Vereinigten Königreich erfolgt rechtzeitig vor der Markteinführung eines Konkurrenzprodukts von Peloton - dem Peloton Row. Dieser wird voraussichtlich vor Ende 2022 auf den Markt kommen.

Im Vergleich dazu ist das Hydrow Wave ab heute zu einem Preis von 1.395 £ in Großbritannien erhältlich. In den USA ist es für 1.495 $ erhältlich.

Für die Nutzung eines Hydrow-Rudergeräts ist außerdem eine All-Access-Mitgliedschaft erforderlich. Sie kostet zusätzlich £38 / $38 pro Monat.

Schreiben von Rik Henderson.