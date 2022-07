Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Will Butler-Adams' lässigem Stil ist nicht zu entnehmen, dass sein Faltradunternehmen Brompton in den letzten Jahren eine wahre Achterbahnfahrt hinter sich hat, aber das ist die Realität für Großbritanniens größten Fahrradhersteller.

Wie so viele Arbeitsplätze wurde das Unternehmen von einer scheinbar nicht enden wollenden Serie von Schlägen durch die Bürokratie des Brexit und eine Reihe von Schließungen und Einschränkungen erschüttert, als die Welt mit COVID-19 zu kämpfen hatte.

Der Sturm ist vielleicht noch nicht ganz vorbei, aber es sieht so aus, als würde Brompton aus der Asche auferstehen, an Popularität und Bekanntheitsgrad gewinnen und seine berühmten Falträder ständig weiterentwickeln. Nach einigen Vorgängermodellen hat das Unternehmen nun seine P Line elektrifiziert, ein leichteres Modell als je zuvor.

Wenn das nach einem einfachen Prozess klingt - einen Motor an das Brompton anbauen und es verkaufen -, so ist die Wahrheit viel komplexer. Butler-Adams sagt: "Am einfachsten wäre es für uns gewesen, zu Bosch zu gehen und zu sagen, wir würden gerne einen Bosch- oder Shimano-Antrieb in ein Brompton einbauen - aber das ist das Unpassendste, was man tun kann. Denn es ist nicht für unser Fahrrad konzipiert.

Stattdessen folgte Brompton seinem Ethos, Dinge für sich selbst herzustellen, und baute ein eigenes, maßgeschneidertes Motorsystem. Das bedeutete jahrelange Arbeit, aber Butler-Adams erinnert sich: "Selbst wenn man losfährt, befindet man sich erst am Anfang. Man hat so viel geforscht und ist so stolz auf sich. Sie haben stundenlang getestet, Hunderte von Prototypen hergestellt und glauben, dass es das Beste seit der Erfindung des Brotes ist. Plötzlich steigen 5.000 deiner Kunden darauf und nutzen es auf eine Art und Weise, die dir nicht bewusst war, und [...] du weißt schon, die Hölle bricht los".

Seit diesem ersten E-Bike hat Brompton die Systeme, mit denen es seine Fahrräder ausstattet, immer weiter verfeinert und verbessert, allerdings nicht in einer Weise, die es sich auf die Fahnen schreiben kann. Bei seinen Fahrrädern ist Beständigkeit Gold wert, denn sie stellt sicher, dass sich die Kunden noch Jahrzehnte nach dem Kauf auf die Reparaturen verlassen können.

Butler-Adams und sein Team sind durchaus bereit, bei wichtigen Neuentwicklungen Kompromisse einzugehen, um sicherzustellen, dass die Teile zusammenpassen, damit dieses Ziel besser erreicht wird. Das ist die Art von praktischer, marketingorientierter Herangehensweise, die lobenswert und auf dem modernen Markt selten ist, vor allem, wenn die Elektrifizierung bedeutet, dass der Tech-Sektor zunehmend ein Konkurrent für die Fahrradhersteller ist.

Das bedeutet auch, dass sich der Motor des Electric P Line weitgehend genauso anfühlt wie der eines Fahrrads, das wir vor einem Jahr getestet haben - aber das ist in den Augen von Brompton in Ordnung, da das ältere Modell nachweislich funktioniert hat und das neue auch. "Wir sind nicht sicher, ob wir die neuesten Modetrends verkaufen können, nach dem Motto 'das ist so viel besser als alles andere'. Deshalb muss man alles verkaufen und immer wieder nachkaufen, nachkaufen, nachkaufen ... das, was man von vor vier Jahren hat, ist toll!"

Dieser Ansatz bedeutet zwar, dass ein Brompton von vor 20 Jahren und die Electric P Line identisch sind, aber das bedeutet nicht, dass Brompton den Wert des Neuen nicht erkennt.

Die Elektromodelle verkaufen sich gut, bisher wurden über 15.000 Stück verkauft, und obwohl Brompton aufgrund seines faltbaren Kerns nicht glaubt, dass sie jemals die leichteren, tragbareren manuellen Modelle überholen werden, zeigt sich Butler-Adams zuversichtlich, dass die E-Bikes die manuellen Fahrräder auf dem breiten Markt irgendwann überholen werden.

Bei Brompton konzentriert sich ein Großteil der Arbeit zur Verbesserung der elektrischen Modelle auf das Gewicht. "Man muss eine 90-Kilo-Person aus dem Stand mit etwas Drehmoment einen Hügel hinauffahren können, und das geht nicht ohne Gewicht", so Butler-Adams.

Das bedeutet, dass es mit der derzeitigen Technologie eine Grenze dafür gibt, wie leicht ein elektrisches Brompton wirklich werden kann. Brompton hat diesen Punkt allerdings noch nicht erreicht. Seien Sie also nicht überrascht, wenn das Unternehmen in den nächsten Jahren noch das eine oder andere Kilo abnehmen wird.

Während Brompton daran arbeitet, wird der E-Bike-Markt weiterhin in einem beeindruckenden Tempo wachsen, und die Herausforderung, eine Branche zu regulieren, die ziemlich direkt mit der persönlichen Sicherheit der Menschen zu tun hat, wird weiter bestehen.

In Großbritannien, so Butler-Adams, sei der Ansatz nach dem Brexit, die EU-Vorschriften zu übernehmen, ohne die Durchsetzungskapazitäten der EU zu nutzen, besorgniserregend. "Wir haben Normen, weil wir europäische Normen in das Vereinigte Königreich kopiert und eingefügt haben, aber wir haben nicht die Infrastruktur, um diese Normen zu verwalten".

Angesichts der Verbreitung von billig produzierten No-Brand-Rädern in Städten wie London, die oft von Lieferfahrern und Kurieren benutzt werden, besteht die Gefahr, dass die unzureichende Regulierung sorgfältigere Hersteller wie Brompton mit dem Bade ausschüttet.

"Unregulierte Importe, die einfach so in das Vereinigte Königreich eingeschleust werden, sind nicht sicher. Die Lösung besteht jedoch nicht darin, die Batterien von E-Bikes in Gebäuden zu verbieten, sondern darin, die bestehenden Vorschriften ordnungsgemäß durchzusetzen, um den Verbraucher und die Gesellschaft im Allgemeinen zu schützen. Aber das geschieht nicht."

Das wird also eine Herausforderung für jede Regierung in den nächsten Jahren sein, und der Grad des Vertrauens in eine solche Initiative kann durchaus variieren, aber Brompton kann in der Zwischenzeit nur seine eigene Furche pflügen.

So wie es sich anhört, bedeutet das, dass wir in Zukunft weitere elektrische Bromptons erwarten können, die leichter sind als ihre Vorgänger oder die kleine, aber entscheidende Verbesserungen an anderer Stelle aufweisen.

Schreiben von Max Freeman-Mills.