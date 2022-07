Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Wenn Sie gerne ein leichtes Cardio- und Krafttraining absolvieren, dann haben Sie wahrscheinlich schon einmal über den Kauf eines Rudergeräts wie dem Hydrow nachgedacht. Aber es kostet 2.495 $, und das ist für manche einfach zu viel. Nun, Hydrow hat sein zweites Rudergerät, Wave, vorgestellt, das zu einem Preis auf den Markt kommt, der etwa 1.000 Dollar unter dem des ursprünglichen Hydrow liegt. Plötzlich ist Hydrow viel erschwinglicher und für die meisten Menschen zugänglich.

Der 1.495 $ teure Hydrow Wave löst nicht nur das Preisproblem, das die Leute mit Rudergeräten haben, sondern auch das Platzproblem. Der ursprüngliche Hydrow, den wir letztes Jahr getestet haben, ist 86 Zoll lang, 25 Zoll breit und 47 Zoll hoch, wiegt 145 Pfund und hat einen 22-Zoll-HD-Bildschirm. Wave hingegen ist 80 Zoll lang, 19 Zoll breit und 43 Zoll hoch. Er wiegt 102 Pfund und hat einen 16-Zoll-Touchscreen. Aber es trägt immer noch bis zu 375 Pfund und hat einen proprietären Widerstandsmechanismus, der angeblich das Gefühl des Ruderns auf dem Wasser erzeugen kann, aber ohne zu viel Lärm.

Da Wave kleiner ist als sein Vorgänger, können Sie sich das neue Modell in den USA mit UPS direkt nach Hause liefern lassen. Sie müssen keinen Liefertermin vereinbaren, wie es bei der ursprünglichen Hydrow der Fall ist. Sie können aber immer noch ein Lieferteam beauftragen, das das Gerät bei Ihnen zu Hause zusammenbaut, wenn Sie das möchten. Sie können Wave auch vertikal lagern, wenn Sie den optionalen vertikalen Verankerungssatz von Hydrow für 190 $ kaufen.

Wie beim ursprünglichen Hydrow können Sie auch hier für 38 $ eine monatliche Mitgliedschaft für Ruderkurse erwerben. Es gibt eine Anfängerprogrammierung, die Sie anleitet und Ihnen eine korrekte Ruderform beibringt. Dieses wird automatisch auf dem Startbildschirm angezeigt. Die ersten drei Trainingseinheiten sind 15 Minuten lang. Sie heißen Breathe (niedrige Intensität mit Schwerpunkt auf der Form), Sweat (mittlere Intensität mit Schwerpunkt auf Toning) und Drive (intensive Workouts mit Schwerpunkt auf Cardio- und Krafttraining). Nach diesen Kursen steigen Sie in ein 10-Sitzungs-Programm ein, das Ihr Fitnessniveau steigert.

Es gibt auch On-Demand-Kurse in der App, bei denen Sie die Ruderkadenz eines Trainers nachvollziehen und seine Form beobachten können. Wenn Sie natürlich lieber Hydrow-Kurse in Ihrem eigenen Fitnessstudio mit dem dortigen Rudergerät ausprobieren möchten, als Wave zu kaufen, können Sie stattdessen auch das Hydrow-Abonnement für 20 Dollar nur für die App ausprobieren. Wenn Sie jedoch an Wave interessiert sind, ist es jetzt bei Hydrow mit Zubehörpaketen erhältlich.

Sie können auch immer noch das Original Hydrow kaufen, auch auf Amazon.

Schreiben von Maggie Tillman.