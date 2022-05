Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Gucci hat sich mit Oura zusammengetan und eine Sonderedition des intelligenten Rings herausgebracht, der Herzfrequenz, Aktivität, Schlaf, Bereitschaft, Temperatur und Atemfrequenz direkt am Finger misst.

Der treffend benannte Gucci x Oura Ring besteht aus einem schwarz PVD-beschichteten Titanband und verfügt über eine geflochtene Verzierung aus 18 Karat Gelbgold und ein allover Interlocking Gucci-Motiv, wodurch er sich vom Standardmodell unterscheidet.

Das Band ist 7,9 mm dick und wurde so konzipiert, dass es rund um die Uhr am Zeigefinger getragen werden kann - außer beim Aufladen. An der Unterseite des Bandes befinden sich Sensoren. Die von allen Sensoren gesammelten Informationen können in der zugehörigen Gucci x Oura App abgerufen werden.

Sie erhalten drei tägliche Scores für Aktivität, Bereitschaft und Schlaf und erhalten den ganzen Tag über Einblicke in Ihren Gesundheitszustand, basierend auf 24/7 Herzfrequenzmessung, Temperatursensoren und Schlafanalyse.

Die Gucci x Oura App bietet außerdem eine Bibliothek mit geführten Audiositzungen, darunter Meditationen, Schlafgeräusche und Atemübungen.

Der Gucci x Oura Ring ist bis zu 100 Meter wasserdicht und bietet eine Akkulaufzeit zwischen vier und sieben Tagen, obwohl wir mit dem Standard Oura Ring keine exzellente Akkulaufzeit erlebt haben, so dass wir bei diesem Modell nicht die vollen sieben Tage erwarten würden.

Ein Lämpchen am Ladegerät des Rings zeigt an, wann er vollständig aufgeladen ist, verschiedene Ringgrößen sind erhältlich und eine Oura-Mitgliedschaft ist im Preis inbegriffen.

Apropos, der Gucci x Oura Ring kostet in Großbritannien £820 und in den USA $950. Autsch. Wenn du wissen willst, wie das Gucci-Modell funktioniert, kannst du unseren vollständigen Test des Oura Ring Generation 3 lesen.

Schreiben von Britta O'Boyle.