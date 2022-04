Canyon aktualisiert sein urbanes E-Bike-Angebot mit Commuter:ON 8 und Roadlite:ON 8

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Canyon hat zwei neue Elektroräder in limitierter Auflage angekündigt, die ideal für die Stadt sind: das Commuter:ON 8 und das Roadlite:On 8.

Beide Räder sind mit dem neuen Fazua Ride 60 Antriebssystem mit 430Wh Akku ausgestattet. Er liefert ein Drehmoment von 60 Nm und wiegt 4,3 kg.

Das Antriebssystem bietet drei Leistungsmodi - Breeze, River und Rocket - was bedeutet, dass Sie den Grad der Unterstützung beim Treten einstellen können. Im River-Modus können Sie bis zu 130 km (81 Meilen) Unterstützung erhalten, wobei diese Zahl natürlich vom Fahrer, dem Gelände und der Geschwindigkeit abhängt.

Wie die Namen schon andeuten, richten sich diese Fahrräder an unterschiedliche Fahrertypen, obwohl sie viele Gemeinsamkeiten haben.

Das Commuter:ON richtet sich an diejenigen, die eine gewisse Ladung transportieren wollen, und ist daher mit Schutzblechen und einem Gepäckträger ausgestattet, an dem Sie Ihre Taschen befestigen und losfahren können. Es gibt auch eine integrierte Beleuchtung, so dass Sie sich keine Gedanken darüber machen müssen, wie Sie diese anbringen.

Das Roadlite:ON ist eher ein Fitnessrad mit einem flachen Lenker - und mit nur 15,6 kg ist es auch leichter als das Commuter:ON.

Sie können auch den 10-mm-Spacer entfernen, um eine niedrigere Lenkerposition für eine aggressivere Fahrweise zu erhalten.

Beide Räder sind mit einer kompletten Shimano Deore XT-Schaltung (1 x 12) ausgestattet, so dass Sie auch ohne elektrischen Antrieb unter den meisten Bedingungen ein perfektes Rad haben. Damit unterscheiden sich diese Räder ein wenig von denen der Cowboy-Konkurrenten, die keinen kompletten Kettensatz haben.

Scheibenbremsen gehören zur Standardausstattung, ebenso wie die 40-mm-Reifen von Schwalbe, während Sie die mitgelieferte Smartphone-Halterung mit der Fazua-App nutzen können, um einen genaueren Blick auf Ihre Fahrstatistiken zu werfen.

Das Canyon Commuter:ON 8 und das Roadlite:ON 8 sind ab sofort auf der Website von Canyon zu finden und ab August erhältlich. Beide werden 3.499 £ / 3.799 € kosten.

Schreiben von Chris Hall.