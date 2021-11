Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Evans Cycles hat eine neue Option für diejenigen vorgestellt, die nach einem Turbotrainer mit Direktantrieb suchen: den Pinnacle HC.

Pinnacle ist eine Eigenmarke von Evans Cycles und dies ist das erste Mal, dass Evans einen eigenen Turbotrainer auf den Markt bringt. Der Umzug wurde wahrscheinlich durch die steigende Nachfrage nach Turbotrainern im letzten Jahr ausgelöst, wobei ein intelligenter Turbo einer der Lockdown-Käufe war, die viele Radfahrer tätigen wollten.

Der Pinnacle HC folgt sehr dem Muster des Wahoo Kickr Core, mit einem ausklappbaren Ständer, was bedeutet, dass es eine Möglichkeit gibt, ihn zusammenzuklappen und wegzuräumen.

Es ist ein Turbo mit Direktantrieb, d.h. Sie müssen ihn mit der Kassette passend zu Ihrem Fahrrad ausstatten, dann Ihr Hinterrad entfernen und stattdessen den Turbo montieren.

Dies führt zu viel besseren Ergebnissen als "Wheel-on"-Trainer und Evans Cycles-Details, dass sie 8/9/10/11-fach Shimano- oder SRAM-Kassetten unterstützen, die Sie separat kaufen müssen.

Es gibt ein großes Schwungrad, um ein echtes Straßengefühl zu simulieren, während es bis zu 2500 Watt und eine Steigung von 20 Prozent simulieren kann, was eine Testkombination wäre. Es gibt einen integrierten Trittfrequenzsensor.

Der Pinnacle HC bietet Bluetooth und ANT+, sodass Sie ihn mit Ihrem Fahrradcomputer, PC oder Tablet verbinden können, damit Sie Plattformen wie Zwift, TrainerRoad und viele mehr verwenden können, um von zu Hause aus zu trainieren und an Wettkämpfen teilzunehmen.

Der Trainer wiegt 15 kg und Evans berichtet, dass er bei 30 km/h nur 52 dB Klang erzeugt, also nicht laut ist.

Der Pinnacle HC ist ab sofort für 599,99 £ bei Evans Cycles erhältlich.

