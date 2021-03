Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Hydrow startet in Großbritannien. Hydrow ist bereits in den USA erhältlich und bietet ein Rudergerät für ein Ganzkörpertraining mit geringen Auswirkungen zu Hause.

Ähnlich wie Peloton hat Hydrow "Sessions", aber sie werden von Weltklasse-Athleten und Olympioniken angeführt. Der Unterricht wird live von Wasserstraßen auf der ganzen Welt übertragen, unter anderem in London, Miami, San Francisco und anderen Ländern. Laut Hydrow führen Sitzungen Ruderer zu Hause durch ihre Workouts, von denen behauptet wird, dass sie "86% der Körpermuskeln beanspruchen, fast doppelt so viel wie beim Radfahren".

Es bietet auch eine Bibliothek mit zusätzlichen Krafttrainings-, Yoga- und Pilates-Kursen auf der Matte, die das Rudertraining ergänzen.

Der Ruderer selbst verfügt über einen elektromagnetischen computergesteuerten Schleppmechanismus, der sich bis zu 240 Mal pro Sekunde automatisch anpasst, um das Gefühl des Ruderns auf dem Wasser nachzuahmen, während er Berichten zufolge nahezu lautlos bleibt. Hydrow wirbt auch für Live Outdoor Reality, eine vermeintlich eindringliche Erfahrung, die "Sie zum Wasser bringt und die einzigartigen und faszinierenden Sehenswürdigkeiten und Geräusche des Flusses nachahmt".

Beste Fitness-Tracker 2021: Top-Aktivitätsbands, die Sie heute kaufen können von Britta O'Boyle · 2 März 2021 Unser Leitfaden zu den besten verfügbaren Fitness-Trackern hilft Ihnen dabei, Schritte zu zählen, Kalorien zu erfassen, Ihre Herzfrequenz,

Laut Hydrow können Sie rudern, während Sie Gänseherden in Boston, Delfine in Miami und Frachttanker in der Bucht von San Francisco erleben - alles bequem von zu Hause aus, dank des 22-Zoll-Touchscreen-Displays und der nach vorne gerichteten Lautsprecher des Ruderers. Benutzer können auch "nahtlos vom Gefühl eines einzelnen Schädels, eines Bootes für acht Personen oder eines traditionellen Rudergeräts wechseln, um ein wirklich authentisches Erlebnis zu erzielen".

Wenn Sie dies interessiert, kostet Hydrow £ 2.295 mit einem monatlichen Abonnement von £ 38. Sie können es ab dem 22. März 2021 bei Hydrow.de kaufen.

Schreiben von Maggie Tillman.