Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Zwift, die virtuelle Lauf- und Fahrradplattform, strebt seit langem danach, eigene Hardware zu produzieren, anstatt von Drittanbietern abhängig zu sein - und jetzt sieht es so aus, als ob drei Fahrradhardwareprodukte in Arbeit sind.

DC Rainmaker geht in einem Post ausführlich auf seine Spekulationen ein, was die Ankündigung einer Stellenanzeige für das Zwift Supply Chain Management wahrscheinlich bedeutet. In der Anzeigenbeschreibung heißt es ausdrücklich, dass Zwift "gerade drei Fitnessprodukte für zu Hause auf den Markt bringt, die Zwift herstellen und direkt an Kunden auf der ganzen Welt liefern wird".

Wir zögern, drei Turbotrainer zu nennen, insbesondere, weil eines der Produkte wahrscheinlich ein vollwertiges Smartbike sein wird, das einem Basistrainer und einem fortgeschritteneren Turbotrainer mit Direktantrieb beitritt. Zwift wird alle Preispunkte und Eventualitäten abdecken wollen, da es sich schließlich um ein Abonnementmodell handelt - und bei einem monatlichen Preis von 11,99 GBP / 14,99 USD kommt der Cashflow daher.

Die Integration neuer Zwifters mit Produkten, die sie für die Plattform attraktiv machen können, oder mit neuen Produkten, die über die aktuellen Angebote von Drittanbietern hinausgehen - obwohl Tacx Neo 2T Smart und Wahoo Kickr V5 beide hervorragende Optionen für Direktantriebe sind - könnte ein Schlüssel dazu sein Bestehende Abonnenten dazu bringen, in ein neues Kit zu investieren.

Bester Fitbit Fitness Tracker 2021: Welcher Fitbit passt zu Ihnen? von Britta O'Boyle · 9 März 2021

DC Rainmaker geht weiter auf Details ein, von denen er glaubt, dass das Kit stammen wird, da ein bestätigter chinesischer Herstellungsprozess eine Reihe von Partnerschaften ausschließt, was wahrscheinlich bedeutet, dass Magebe ein potenzieller - aber unbestätigter - Hersteller der neuen Zwift-Produktlinie ist. Es wird auch darauf hingewiesen, dass mehrere Partner auf dem Plan stehen. Wie sich dies im tatsächlichen Kit manifestiert, werden wir mit großem Interesse beobachten.

Schreiben von Mike Lowe.