Will Carling: Sensoren und Daten sind die Zukunft des Rugby

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Während der Guinness Six Nations Rugby-Meisterschaft haben Sie möglicherweise bereits gesehen, wie dynamische Live-Statistiken von Amazon Web Services das Seherlebnis verbessert haben.

Die Spielstatistiken (Kick Predictor, Besuche der 22, Ruck- und Turnover-Standorte, Dominant Tackles und Power Game), die letztes Jahr erstmals verwendet wurden, sind noch wichtiger, da wir derzeit nicht selbst an den Spielen teilnehmen können.

Mithilfe von Technologie für maschinelles Lernen und Datenanalyse helfen sie uns, auf eine sinnvollere Weise in den Sport einzusteigen, wenn wir von unseren Sofas aus zuschauen.

Sie sind jedoch nicht die einzigen technischen Innovationen, von denen Rugby in den kommenden Spielzeiten profitieren wird. Wie uns der ehemalige englische Kapitän und AWS Six Nations-Botschafter Will Carling sagte, als wir uns kürzlich mit ihm getroffen haben, kann die Sicherheit auch durch Technologie erheblich verbessert werden.

"Ich denke, Sensoren in Zahnfleischschutzscheiben könnten massiv helfen, wie wir mit Gehirnerschütterungen und Stößen gegen das Gehirn umgehen", erklärte er. "Wenn ich diese regelmäßig im Training und nicht nur in Spielen beobachte, würde dies Spieler, Eltern und alle dazu bringen, sich beim Rugby viel sicherer zu fühlen.

"Zu wissen, dass Ihr Gehirn von den Ärzten und dem medizinischen Team sehr sorgfältig überwacht wird und nicht nur, wie Sie sich fühlen, ist ein Bereich, von dem ich denke, dass Technologie Rugby wirklich helfen kann."

Es ist sicherlich sinnvoll, einen Zahnschutz nicht nur zum Schutz zu verwenden. In der Tat ist Opro ein Unternehmen, das bereits Schilde mit Sensortechnologie herstellt, mit denen Kopfstöße überwacht werden können. Carling würde ohne Zweifel gerne mehr sehen.

Beste Fitness-Tracker 2021: Top-Aktivitätsbands, die Sie heute kaufen können von Britta O'Boyle · 4 Januar 2021 · Unser Leitfaden zu den besten verfügbaren Fitness-Trackern hilft Ihnen dabei, Schritte zu zählen, Kalorien zu erfassen, Ihre Herzfrequenz,

Er würde auch gerne andere Daten sehen, die über Sensoren gesammelt werden, zu Trainingszwecken und sogar um Schiedsrichtern bei großen Spielen zu helfen: "Wenn Sie Sensoren in den Schultern hätten, könnten Sie für das Gedränge sagen, woher die Energie kommt , was die Winkel sind, all diese Sachen ", sagte er uns.

"Es würde Schiedsrichtern und TMOs (TV-Spielbeauftragten) einen echten Einblick geben, warum dieses Gedränge zusammengebrochen ist. Weißt du, hat er es mit bloßem Auge betrachtet? Du weißt es einfach nicht wirklich. Also denke ich, dass es wirklich sein kann nützlich."

Grundsätzlich haben wir all diese Technologie zur Hand. Warum nicht? Übertreibe es einfach nicht, warnte Carling auch: "Im Sport werden emotionale und mentale Fähigkeiten immer auch entscheidend sein. Daten können also massiv helfen, aber sie nehmen nichts von der Tatsache, dass Spieler sie haben." in der richtigen Stimmung zu sein und mit Druck und Szenarien umzugehen, wenn sie auftauchen. "

Sie können unser gesamtes Interview mit Will Carling im Pocket-Lint-Podcast dieser Woche (Folge 90) anhören, der morgen, 12. Februar 2021, verfügbar ist.

Schreiben von Rik Henderson.