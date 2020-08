Was ist Schlaf-Tracking, wie funktioniert es und welche Geräte bieten es an?

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Sleep Tracking gibt es schon seit mehreren Jahren, und zahlreiche Unternehmen und Geräte bieten es an - einige detaillierter als andere und andere nützlichere Daten als andere.

Es beinhaltet die Verfolgung von Schlafphasen, die normalerweise als leicht, tief und REM (schnelle Augenbewegung oder Träumen) eingestuft werden, mit einer Aufschlüsselung, wie lange Sie sich in jeder Phase befanden und wie lange Sie über Nacht geschlafen haben.

Es gibt spezielle Schlaf-Tracking-Geräte sowie Fitness-Tracker und tragbare Geräte, mit denen Sie Ihren Schlaf verfolgen können. Die gelieferten Daten und angebotenen Funktionen variieren jedoch zwischen Geräten und Unternehmen.

Einige Unternehmen bieten Schlafwerte an, einige verfügen über intelligente Alarme, die Sie innerhalb eines festgelegten Fensters wecken, wenn Sie im leichtesten Schlaf sind, und andere kombinieren Ihre Aktivitäts- und Schlafdaten, um Ihnen einen Einblick in Ihr gesamtes Aufladen zu geben und was Sie tun müssen die besten Ergebnisse.

Hier finden Sie alles, was Sie über Schlaf-Tracking wissen müssen und welche Unternehmen was anbieten.

In einem Labor durchgeführte Schlafstudien verwenden Polysomnographie, um die Gehirnaktivität, Augenbewegungen und Körperbewegungen mithilfe von Sensoren zu messen, die an Ihrem Kopf angebracht sind. Um den Schlaf in Stufen einzuteilen, muss die Variation der Herzschlag-zu-Schlag-Intervalle gemessen werden, und es wird gesagt, dass ein Schlaftechniker Signale in 30-Sekunden-Epochen messen sollte.

Natürlich haben Wearables und Schlafmatten nicht den Luxus eines Labors und Sensoren, die an Ihrem Kopf angebracht sind - und das möchten Sie auch nicht jede Nacht. Stattdessen erfolgt die Schlafverfolgung mit diesen Geräten mithilfe des Herzfrequenzmessers und der Bewegungssensoren, um festzustellen, in welchem Schlafstadium sich Ihr Körper während der Nacht befindet. Während der ganzen Nacht taucht Ihr Körper in die verschiedenen Stadien ein und aus: wach, leicht, tief und REM.

Ihr Körper braucht eine Kombination all dieser Stadien, um sich zu erholen, wieder aufzubauen und sich beim Aufwachen ausgeruht zu fühlen. Licht soll das Gedächtnis und das Lernen stärken, während Deep bei der körperlichen Erholung hilft und REM beim strategischen Denken und bei der Kreativität helfen soll.

Es gibt viele Studien, die guten Schlaf mit einem gesunden Lebensstil verbinden. Richtiger Schlaf kann Ihren Stress senken, den Blutdruck senken, Ihrem Immunsystem helfen, stark zu bleiben, und Ihnen helfen, sich geistig und körperlich von den Belastungen Ihres Körpers zu erholen.

Guter Schlaf hilft Ihnen, geistig scharf zu bleiben - wichtig für Menschen in der Ausbildung oder bei geistig anstrengenden Jobs - sowie körperlich stark.

Schlaf ist besonders wichtig für die körperliche Erholung nach dem Training und für viele Sportler ein wichtiger Bestandteil eines Trainingsplans. Durch Erholung - einschließlich Schlaf - bauen Sie die Muskeln und Systeme, die Sie gestresst haben, wieder auf und stärken sich.

Hier finden Sie eine Aufschlüsselung der Unternehmen und Geräte, die Schlaf-Tracking anbieten, sowie der verschiedenen angebotenen Funktionen.

Alle am Handgelenk getragenen Aktivitäts-Tracker von Fitbit bieten eine automatische Schlaf-Verfolgung, wenn Sie sie im Bett tragen. Der Herzfrequenzmesser - falls vorhanden - in Kombination mit den Bewegungssensoren verfolgt Ihren Schlaf und liefert Ihnen beim Aufwachen eine Aufschlüsselung Ihrer Schlafphasen und einen Schlafwert von 100, um festzustellen, wie gut Sie geschlafen haben.

In der Fitbit-App können Sie Ihre Schlaftrends im Laufe der Zeit sehen und erhalten Einblicke, die Ihnen helfen, den Schlaf Ihrer Nacht besser zu verstehen, obwohl die Erkenntnisse nicht so nützlich sind wie Garmins Körperbatterie.

Alle neuesten Geräte von Fitbit bieten stille Alarme, die Sie mit einer leichten Vibration am Handgelenk wecken. Einige Fitbit-Geräte - solche mit Herzfrequenzmessgeräten - verfügen auch über Smart Wake, wobei das Gerät Sie während der optimalen Schlafphase in einem von Ihnen festgelegten Fenster weckt.

Zu den Fitbit-Geräten, die Schlaf-Tracking anbieten, gehören:

Fitbit Inspire HR

Fitbit Charge 3

Fitbit Charge 4

Fitbit Versa

Fitbit Versa 2

Fitbit Versa Lite

Fitbit Ionic

Withings bietet Schlaf-Tracking über seine am Handgelenk getragenen Aktivitäts-Tracker, aber auch eine spezielle Schlaf-Tracking-Matte - Sleep Analyzer -, die unter der Matratze platziert ist und bedeutet, dass Sie nichts im Bett tragen müssen.

Der Schlafanalysator bietet Daten zum Schlafstadium und einen Schlafwert, verfügt jedoch auch über eine Schlafapnoe-Erkennung durch Messung Ihrer Atmung, Herzfrequenz und Körperbewegungen sowie über eine Schnarcherkennung.

Die Withings-Aktivitäts-Tracker erfassen automatisch Ihren Schlaf, wenn Sie im Bett getragen werden. Sie bieten einen Schlaf-Score sowie leichte und tiefe Schlafphasen, stillen Alarm und Smart Wake-Up-Funktionen, ähnlich wie Fitbit, jedoch ohne so viele Daten.

Zu den Withings-Geräten, die Schlaf-Tracking anbieten, gehören:

Withings Schlafanalysator

Withings EKG bewegen

Withings Steel HR

Withings Scan Watch

Withings Pulse HR

Die fortschrittlichste Stufe der Schlafverfolgung von Polar heißt Polar Sleep Plus Stages und zeichnet automatisch die Schlafmenge sowie die Qualität und die Dauer der einzelnen Schlafphasen auf. Es gibt einen Schlafwert von 100 - gebrochen in Solidität, Quantität und Regeneration.

Es gibt Erkenntnisse, anhand derer Sie sehen können, wie verschiedene Komponenten Ihres Schlaf-Scores mit Ihrem üblichen Niveau verglichen werden. Unabhängig davon bietet Polar auch das sogenannte Nightly Recharge an. Dies nimmt die Schlafdaten und stellt sie in den Kontext Ihrer täglichen Aktivität, um zu sehen, wie gut Sie aufgeladen sind. Ein schwerer Trainingstag, gefolgt von schlechtem Schlaf, und Sie sollten sich lieber ausruhen als trainieren.

Die folgenden Polar-Geräte bieten die Sleep Plus-Stufen des Unternehmens mit nächtlicher Aufladung:

Polar Vantage V Titan

Polar Vantage V.

Polar Vantage M.

Polar Grit X.

Polar Ignite

Polar Unite

Garmin verfügt über eine umfassende Schlaf-Tracking-Suite, mit der Sie Ihre Schlafphasen erneut verfolgen und ein Bild davon erhalten, wie Sie geschlafen haben. Da viele Garmin-Geräte auch die Sauerstoffsättigung anzeigen, ist dies neben Ihrer Atmung auch Teil des Schlaf-Scores.

Die Daten fließen in ein System namens Body Battery, das Ihren Stress und Ihr Aktivitätsniveau vom Vortag berücksichtigt, um zu reflektieren, wie gut Sie sich erholt haben. Es ist ein hervorragendes System, das wirklich funktioniert und Ihnen eine Vorstellung davon gibt, wie viel Sie im Tank haben.

Die Schlafverfolgung wird von Garmin-Geräten weitgehend unterstützt. Unten finden Sie eine Liste neuerer Geräte, die auch Körperbatterien anbieten:

Garmin-Ansatz S62

Garmin Fenix 6 Serie

Garmin Forerunner 245/245 Musik

Garmin Forerunner 45 / 45S

Garmin Forerunner 945

Garmin Swim 2

Garmin Instinkt

Garmin Instinct Tactical

Garmin Legacy Hero und Saga Serien

Garmin MARQ-Serie

Garmin Quatix 6

Garmin Tactix Delta

Garmin Venu

Garmin Vivoactive 4 / 4S

Garmin Vivosmart 4

Garmin Vivomove 3 / 3S

Garmin Vivomove Luxe

Garmin Vivomove Style

Samsung verwendet eine Kombination aus Herzfrequenz und Bewegung während der Nacht, um festzustellen, wie gut Sie geschlafen haben. Wenn Sie eine der kompatiblen Uhren von Fitness-Trackern tragen, wird automatisch eine Tabelle erstellt, die Sie am nächsten Morgen beim Aufwachen anzeigen können.

In diesem Diagramm sehen Sie, wie viele Stunden Sie im Tiefschlaf, im leichten Schlaf und im REM-Schlaf verbracht haben. Eine Aufschlüsselung unter diesem Diagramm zeigt Ihnen, wie sich dies im Vergleich zur optimalen Zeit in jedem Schlafzyklus verhält. Diese Daten werden dann verwendet, um einen Schlafwert von 100 zu erstellen. Je höher der Schlafwert, desto besser der Schlaf, den Sie hatten.

Sobald Sie ein paar Nächte Schlaf erfasst haben, erstellt Samsung Health (die App, mit der Sie den Überblick behalten) eine durchschnittliche Aufschlüsselung für Sie und hilft Ihnen zu verstehen, wie Sie Ihren Schlaf verbessern können, indem Sie aufgefordert werden, zu spät ins Bett zu gehen oder streben Sie jeden Tag eine gleichmäßige Schlafenszeit an.

Die meisten neueren Wearables von Samsung erfassen den Schlaf, einschließlich der folgenden:

Galaxy Watch 3

Galaxy Watch Active 2

Galaxy Watch Aktiv

Galaxy Watch

Galaxy Fit

Galaxy Fit e

Gear Fit 2 Pro

Apple hat Sleep Tracking als Feature für watchOS 7 angekündigt . Derzeit bietet Apples Smartwatch kein Sleep Tracking an, dies wird jedoch der Fall sein, wenn das watchOS 7-Update später in diesem Jahr mit einer speziellen Sleep-App verfügbar ist.

Bei der Schlafverfolgung auf der Apple Watch werden Mikrobewegungen vom Beschleunigungsmesser des Geräts erfasst, um Schlafphasen zu erfassen. Auf diese Weise erhalten Sie eine Aufschlüsselung Ihres Nachtschlafes und eine Tabelle mit Ihren wöchentlichen Schlaftrends in der Schlaf-App.

Es gibt auch Gebührenerinnerungen, wenn Ihre Apple Watch nicht genug Saft hat, um die Nacht zu überstehen, und einen Wind-Down-Modus, der mit Ihrem iPhone zusammenarbeitet, um Sie beim Schlafengehen zu unterstützen. So können Sie Benachrichtigungen ausschlafen, Meditations-Apps öffnen und sich umdrehen auf einer Musikwiedergabeliste oder aktivieren Sie Smart Home-Voreinstellungen.

WatchOS 7 und Sleep Tracking sind bei Ankunft mit den folgenden Apple Watch-Modellen kompatibel:

Apple Watch Series 3

Apple Watch Series 4

Apple Watch Series 5

Gerüchten zufolge Apple Watch Series 6

Schreiben von Britta O'Boyle.