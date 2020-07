Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

Das Kings College möchte mit Ihrem Fitbit mehr über das neuartige Coronavirus erfahren.

Besitzer von Fitbits Fitness-Trackern wurden angeworben, um an mehreren COVID-19-Forschungsstudien teilzunehmen, darunter am Kings College London, am Scripps Research Translational Institute und am Stanford Medicine Healthcare Innovation Lab in den USA. Jetzt ist eine neue Mass Science-App vom Kings College für Benutzer tragbarer Geräte verfügbar, mit der Forscher Coronavirus-Symptome mit Herzfrequenz-, Schlaf- und Aktivitätsdaten abgleichen können.

Während Sie kein Fitbit-Gerät benötigen, um sich für die Studie anzumelden, unterstützt die Mass Science-App die von diesen Trackern und Uhren bereitgestellten Daten. Forscher möchten Gesundheitsdaten von den Wearables sammeln, um die Krankheitsperioden der Benutzer mit ihren gesunden Perioden zu vergleichen. Die Forscher können aus diesen Daten Erkenntnisse über die Ausbreitung der Krankheit gewinnen und möglicherweise einen Test erstellen, mit dem Frühwarnzeichen erkannt werden können.

Das andere Ziel ist es, die Krankheit national und lokal zu verfolgen, mehr über die Übertragungsrate und die wichtigsten Symptome zu erfahren. Der unmittelbare Fokus liegt auf Teilnehmern in Großbritannien. Da es sich jedoch um eine weltweite Pandemie handelt, möchte das Kings College eine breite Palette von Menschen in verschiedenen Stadien untersuchen.

Sie können die neue mobile Mass Science-App für Android- und iOS-Geräte herunterladen und weitere Informationen zur Registrierung auf der COVID-Collab-Projektwebseite hier finden . Beachten Sie, dass diese neue Mass Science-App von Fitbits eigener COVID-19-Studie getrennt ist , die im Mai über die Fitbit-App gestartet wurde.